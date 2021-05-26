Вратарь дал обещание, которое не сдержал. А его самого не удалили за две жёлтые карточки.

«Изнасилуйте меня, если мы не выиграем». Безумие до и после финала Кубка Сербии!

Во вторник, 25 мая в финале Кубка Сербии на белградском стадионе «Райко Митич» встретились два непримиримых соперника — «Црвена Звезда» и «Партизан». По итогам этого сезона красно-белые стали чемпионами страны, набрав 108 очков, и претендовали на золотой дубль. А вот «Партизан», который не смог навязать борьбу «Црвене» в чемпионате, жаждал забрать себе хотя бы кубковый трофей.

Вечное дерби Белграда всегда славилось жаркими матчами, а также скандалами с участием футболистов и болельщиков. И этот финал не стал исключением.

Яркий комментарий от вратаря «Партизана»

Ещё до матча подогреть интерес к противостоянию сумел голкипер «Партизана» Владимир Стойкович. 37-летний капитан взвалил на себя всю ответственность за финал и даже предложил… изнасиловать себя в случае поражения!

«Что бы ни случилось, виноват буду я. Вся ответственность лежит на мне. Изнасилуйте меня, если мы не выиграем кубок. Всё зависит только от меня. Конечно, я бы хотел, чтобы матч закончился без серии пенальти, но если до неё всё же дойдёт, мы обязательно победим. Если понадобится, я сам готов пробить. Знаю, насколько кубок тяжёлый, поэтому просто думаю о том, как его поднять вечером во вторник», – сказал Стойкович в интервью сербскому изданию B52.

Особенный настрой голкипера на финал можно было понять. Стойкович – воспитанник «Црвены Звезды», в которой так и не смог заиграть. Владимиру очень хотелось отобрать кубок у клуба, не поверившего в него и продавшего французскому «Нанту».

Стойковичу показали две жёлтые карточки, но не удалили

Избежать серии пенальти в финале всё-таки не удалось. Команды лучше оборонялись, чем атаковали, поэтому получилась ничья 0:0. А во время пробития одиннадцатиметровых Стойкович вновь оказался в центре внимания.

При счёте 3:3 игрок «Црвены Звезды» Никола Крстович, реализовав пенальти, крикнул что-то в адрес голкипера «Партизана». В ответ Стойкович ткнул сопернику мячом в лицо. Владимиру показали жёлтую карточку, которая стала для него второй в матче. Но с поля не удалили, поскольку, начиная с сезона-2020/2021, жёлтые карточки, показанные во время игры, уже не имеют никакого значения в серии пенальти.

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Следующие два удара с точки «Партизан» не реализовал, и это принесло «Црвене Звезде» четвёртый Кубок Сербии. После окончания игры над расстроенным Стойковичем продолжили издеваться: футболист красно-белых Марко Гобелич, празднуя победу, подбежал к голкиперу «Партизана» и спустил шорты, намекая Владимиру на его предматчевое обещание. Настоящее безумие!

Кстати, с золотым дублем «Црвену Звезду» поздравил московский «Спартак», который находится в отличных отношениях с сербским грандом.

«Поздравляем братский клуб с оформлением дубля в сезоне! Браво, чемпионы», — написала пресс-служба красно-белых.

«Црвена Звезда» выиграла Кубок Сербии впервые с 2012 года и по-прежнему уступает «Партизану», у которого семь кубковых побед в новой истории. Вот только Стойковичу от этого не легче.