Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Драка на матче молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива» — что случилось и что грозит виновникам

Матч в Грозном закончился дракой! Что грозит игроку молодёжки «Ахмата» за удар судьи?
Максим Пахомов
Драка на матче молодёжек «Ахмата» и «Локомотива»
Комментарии
Хозяева получили пять мячей от «Локомотива» и три красных карточки — от арбитра.

Пока РПЛ встала на паузу, болельщиков продолжают развлекать игроки помоложе. Сегодня в Грозном местный «Ахмат» принимал московский «Локомотив» в матче 10-го тура плей-офф молодёжного первенства России. Матч завершился скандалом – на 83-й минуте футболист хозяев Лечи Садулаев возмутился второй жёлтой карточкой, после чего на поле вспыхнула драка.

– Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения, – заявил пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов. – В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражён.

Футбол в Чечне в 2021 году. Безопасно? Кадыров кричит в микрофон? Почему не носят маски? Футбол в Чечне в 2021 году. Безопасно? Кадыров кричит в микрофон? Почему не носят маски?

Реакция «Ахмата» и «Локомотива»

В «Ахмате» к ситуации отнеслись спокойно: в пресс-службе клуба заявили, что «ничего криминального» в произошедшем не видят: «Наш футболист получил вторую жёлтую карточку. Он возмутится этим решением судьи, после чего началась небольшая потасовка. Если наш футболист толкнул судью, то этот инцидент должен рассматривать КДК. Не видим в произошедшем ничего криминального, это обычная ситуация: играют молодые ребята, все хотят победить, отсюда и эмоции. Это футбол».

«Чемпионат» обратился за комментарием к главному тренеру молодёжной команды «Локо» Максиму Мишаткину, но он говорить на эту тему отказался.

Официальный «Локомотив» отреагировал на инцидент заявлением следующего содержания:

«27 мая 2021 года во время проведения матча молодёжного первенства РПЛ между командами «Ахмат» и «Локомотив» в Грозном произошёл недопустимый инцидент.

При счёте 5:1 в пользу команды «Локомотив» футболисты «Ахмата» позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке.

В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углублённое обследование на предмет наличия более серьёзных повреждений.

Футбольный клуб «Локомотив» располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нём виновных. Футбол – контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее – агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе».

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 10-й тур
27 мая 2021, четверг. 11:00 МСК
Ахмат-мол.
Грозный
Окончен
1 : 5
Локомотив-мол.
Москва
1:0 Ибишев – 6'   1:1 Касимов – 20'   1:2 Ларин – 42'   1:3 Котельников – 45'   1:4 Касимов – 57'   1:5 Першин – 83' (пен)
Удаления: Садулаев – 83', Ибишев – 83', Джакуев – 83' / нет

Что грозит Садулаеву?

Все материалы матча будут переданы в КДК РФС. Очевидно, что теперь игрокам хозяев грозит дисквалификация, а больше всего достанется парню, который «оказал физическое воздействие» на главного арбитра матча Максима Чембулатова.

В Грозном арбитра избили прямо на поле. Роковым стал матч с молодёжкой «Спартака» В Грозном арбитра избили прямо на поле. Роковым стал матч с молодёжкой «Спартака»

Толчок официального лица матча – нарушение 95 статьи дисциплинарного регламента. Как рассказал «Чемпионату» спортивный юрист Юрий Зайцев, за это полагается дисквалификация на шесть матчей. Более того, должен быть и штраф – для молодёжного первенства он составляет от 70 до 200 тысяч рублей.

Кстати, трансляция матча на официальном сайте «Ахмата» прервалась после первого тайма. Игра завершилась разгромной победой «Локо» со счётом 5:1.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021