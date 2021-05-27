Матч в Грозном закончился дракой! Что грозит игроку молодёжки «Ахмата» за удар судьи?

Пока РПЛ встала на паузу, болельщиков продолжают развлекать игроки помоложе. Сегодня в Грозном местный «Ахмат» принимал московский «Локомотив» в матче 10-го тура плей-офф молодёжного первенства России. Матч завершился скандалом – на 83-й минуте футболист хозяев Лечи Садулаев возмутился второй жёлтой карточкой, после чего на поле вспыхнула драка.

– Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения, – заявил пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов. – В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражён.

Реакция «Ахмата» и «Локомотива»

В «Ахмате» к ситуации отнеслись спокойно: в пресс-службе клуба заявили, что «ничего криминального» в произошедшем не видят: «Наш футболист получил вторую жёлтую карточку. Он возмутится этим решением судьи, после чего началась небольшая потасовка. Если наш футболист толкнул судью, то этот инцидент должен рассматривать КДК. Не видим в произошедшем ничего криминального, это обычная ситуация: играют молодые ребята, все хотят победить, отсюда и эмоции. Это футбол».



«Чемпионат» обратился за комментарием к главному тренеру молодёжной команды «Локо» Максиму Мишаткину, но он говорить на эту тему отказался.

Официальный «Локомотив» отреагировал на инцидент заявлением следующего содержания:



«27 мая 2021 года во время проведения матча молодёжного первенства РПЛ между командами «Ахмат» и «Локомотив» в Грозном произошёл недопустимый инцидент.



При счёте 5:1 в пользу команды «Локомотив» футболисты «Ахмата» позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке.

В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углублённое обследование на предмет наличия более серьёзных повреждений.



Футбольный клуб «Локомотив» располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нём виновных. Футбол – контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее – агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе».

Что грозит Садулаеву?

Все материалы матча будут переданы в КДК РФС. Очевидно, что теперь игрокам хозяев грозит дисквалификация, а больше всего достанется парню, который «оказал физическое воздействие» на главного арбитра матча Максима Чембулатова.

Толчок официального лица матча – нарушение 95 статьи дисциплинарного регламента. Как рассказал «Чемпионату» спортивный юрист Юрий Зайцев, за это полагается дисквалификация на шесть матчей. Более того, должен быть и штраф – для молодёжного первенства он составляет от 70 до 200 тысяч рублей.



Кстати, трансляция матча на официальном сайте «Ахмата» прервалась после первого тайма. Игра завершилась разгромной победой «Локо» со счётом 5:1.