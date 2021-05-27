«Сборной не хватает хейта, как перед ЧМ? Начинайте!» Черчесов — после недели сборов

Сборная продолжает готовиться к Евро. В четверг тренировка отличалась только тем, что прошла не утром, а вечером. В первой половине дня на стадионе индивидуально занимались Заболотный и Соболев. Александр в итоге не поехал на вечернюю тренировку, остался заниматься в отеле. Форвард слегка подвернул ногу, поэтому медицинский и тренерский штаб не рискуют его здоровьем. То же самое можно сказать о Марио Фернандесе, который большую часть вечернего занятия провёл отдельно. Но в ближайшие пару дней все игроки должны вернуться в общую группу. После окончания тренировки к журналистам вышел сам Станислав Черчесов и подвёл промежуточные итоги сборов.

Здоровье Захаряна, состояние игроков, конкуренция в атаке

— Захарян действительно так и не присоединится к сборной из-за болезни?

— Шанс действительно маленький, что он прилетит. Я его поздравил с днём рождения. Мы бы его хотели видеть – не знаю, остался бы он на турнир, но он бы поработал, и мы бы его оценили. Вот Самошников в Сочи и здесь – разные игроки, они привыкают к требованиям, и их можно оценить. А за один-два дня это сделать сложно.

— Что с состоянием Соболева, Заболотного и Фернандеса?

— Заболотный уже тренировался с нами – пропустил два дня. Да, сезон длинный, и у каждого бывают болячки. Сейчас в команде нет ни одного футболиста, у которого что-то не потягивает или не побаливает, но мы всё контролируем, врачи докладывают об их состоянии. Мы даём некоторым паузу, чтобы не усугубить: у Марио побаливает пах, завтра-послезавтра он начнёт работать в общей группе. Соболев утром тренировался, поэтому вечером дали отдохнуть. Без травм в футболе не бывает.

— Вас радует, что между тремя форвардами такая конкуренция?

— На других позициях у нас конкуренция не меньше. Говорят, что у нас одинаковые нападающие – но для нас они разные, выполняют разные функции. У каждого своя задача, игры складываются по-разному, и на каждую ситуацию должен быть ответ. А конкуренция – нормальное явление. А так, Соболева мы сегодня не увидели.

— В чём Соболев, Заболотный и Дзюба разные?

— Они разные и по характеру, и по функциям. Только габаритами плюс-минус одинаковы. Соболев – подвижнее Дзюбы, головой хорошо играет. Они действовали вдвоём и дополняли друг друга. А Заболотный отрабатывает и в прессинге, и в обороне, со Словенией вышел и закрыл опорную зону. Так, как Заболотный может сыграть в прессинге, не сыграет ни один нападающий в России.

О контрольных матчах под нагрузками, молодёжи и состоянии легионеров

— Контрольные матчи перед чемпионатом мира были неудачными по качеству игру. Сейчас под нагрузками нам тоже не ждать феерии?

— Естественно, любой контрольный матч на уровне сборных хочется выигрывать. Но нам надо готовиться к 12-му числу, максимум давать в контрольных играх будем, но специально к полякам и болгарам мы не готовимся – мы через эти игры готовимся к Бельгии.

— Вы уже определились, кто из вратарей сыграет в этих матчах?

— Конкуренция должна быть здоровой, и тренировочный процесс выстроен под четырёх. Сегодня обсуждали со Стауче, как это организовать. Ответа точного нет, но если бы был – я бы не сказал.



— Вы сказали про Самошникова. Молодые тоже себя чувствуют по-другому?

— И Дивеев, и Евгеньев с Макаровым чувствуют себя по-другому. Мы уже неделю вместе, они раскрываются, и условный Джикия с Дивеевым уже имеют общие интересы. Мы пятый год здесь, и практически ни один игрок до этого с листа не влился, молодого футболиста надо выпустить в правильное время и в правильном месте.



— В каком состоянии нашли Головина, Черышева и Миранчука?

— Оно разное. Денис меньше играл, Миранчук меньше, Саша больше. Мы изучили их состояние. Черышев сегодня провёл дополнительную работу, Головин и Алексей – нет. Первый день или два – они мне не нравятся, не потому что не нравятся в принципе, а потому что приезжают в свою команду, радуются друг другу и не до конца концентрируются. Уже третий день, и они в рабочем режиме, мы привыкли к этому. Вносим коррективы, но даём ребятам порадоваться.



— Вы не думали вызвать кого-то вместо Захаряна?

— Когда возникают вопросы с составом — мы думаем. У нас один игрок выпал, два ещё есть. У Захаряна позиция, которая дублируется. Мы ещё дождёмся, что с ним будет, а потом будем принимать решения. Сегодня не та ночь, когда мне надо определиться. Неприятная ситуация, да и игрок должен чувствовать, что мы его ждём, даём возможность не торопиться. Тем более, повторюсь, у нас 25 футболистов, и ещё есть два места.

О золотом активе, хейте, Мухине и цели на Евро

— После тяжёлой осени у сборной была хорошая весна. Всё-таки сборники правильно восприняли ваш посыл и слова про «золотой актив»?

— Не знаю, как ответить на этот вопрос. Не я вопрос про молодых задал в своё время, я на него отвечал. Но слова приплюсовали мне, но дело не в этом. Иногда нужно называть вещи своими именами и не потому, что ты кого-то хочешь обидеть. Кстати, мы и тут этим постоянно занимаемся. На собрании говорим, все чётко должны понимать, что и как сделали. Нам не надо красивые слова подбирать. Игрокам нужно помогать.



— Перед чемпионатом мира к сборной было много хейта, сейчас всё получше. Может, сейчас его не хватает?

— Начинайте! (смеётся). Сейчас и тогда, перед чемпионатом мира, было чёткое понимание работы. С кем мы играем и когда. Я кроме заголовков ничего не знаю, нет, нет, да и попадаются иногда на глаза. У каждого своя работа, и мы не запрещаем кому-то что-то говорить. Кто-то говорит со зла, кто-то из-за незнания. Ответ всегда на поле, у команды и тренеров других ответов нет.

— Вы можете объяснить болельщикам, чем вас привлёк Мухин?

— Я из вопроса не могу понять. Я правильно сделал, что его вызвал или нет? (улыбается). Когда я вызвал Джикию с «Амкара», тоже никто не понял зачем. Теперь без Георгия нельзя представить сборную и «Спартак». Мы очень внимательно и скрупулёзно всех изучаем, смотрим. Как только кто-то появляется, они тут: Захарян, Мухин и Мостовой. Они проявляют себя, у них есть качества, которые мы видим и которые нужно повышать. Мухин мобильный, цепкий. Единственный минус, он же и плюс – надо поаккуратнее вступать в борьбу, чтобы не получать карточки на третьей секунде. Мы в этом плане работаем.



— Чего вы хотите добиться на Евро?

— Сейчас я хочу, чтобы мы выполнили тут ту работу, которую запланировали. Чтобы те болячки, которые есть – прошли. Чтобы мы первого числа определили свой состав и потихоньку двигались. И сначала к Евро, а сейчас что-то говорить… Мы знаем, что хотим и куда нам надо идти, какими путями. Свою задачу надо выполнять.