«Ливерпуль» чуть не остался без Лиги чемпионов! Но Клопп решил проблемы команды в сезоне

Лето 2020 года исполнило мечту миллионов фанатов «Ливерпуля». После десятилетий ожидания они увидели чемпионский титул, завоёванный при этом с гроссмейстерской уверенностью. 18 очков преимущества над вторым местом, а по ходу сезона отрыв доходил и до тридцати очков. Только в концовке команда Клоппа начала терять очки, лишив себя удовольствия побить все рекорды Премьер-лиги.

Очень похоже, что именно исключительная уверенность этой победы успокоила боссов «Ливерпуля», убедила их в том, что дальнейшие титулы команда сможет выиграть по инерции. В первую очередь, команда очень долго проводила свои летние трансферы – так долго, что они стали осенними. Тьяго Алькантара и Диогу Жота переехали на «Энфилд» 18-19 сентября, уже даже после первого тура.

Гораздо важнее, что на фоне усиления форвардом и хавбеком клуб принял решение не укрепляться ещё и центральными защитниками. И тогда, в августе-сентябре, это решение не казалось таким глупым. Есть бронированный ван Дейк, есть очень классный Матип, есть стремительно прогрессирующий Гомес – персона четвёртого центрального защитника выглядела вопросом второстепенным. Заработав на продаже Ловрена в «Зенит» около £ 11 миллионов, в клубе могли быть даже довольны, что выручили за возрастного игрока какие-то деньги.

«Ливерпуль» хорошо начал сезон, в матчах с «Лидсом», «Челси» и «Арсеналом» не потеряв ни одного очка. Команду не пощадил ковид, из-за которого футболисты в начале октября стали выбывать один за другим – и на фоне этого команда проиграла Суперкубок «Арсеналу» и получила 2:7 от «Астон Виллы». Так или иначе, на фоне просто слабо играющего «Ман Сити» красные смотрелись фаворитом чемпионской гонки: ковид – проблема на пару недель, а после этого все бойцы Клоппа вернутся.

Но потом они стали выбывать ещё активнее – и на значительно более долгий срок.

«Ливерпуль» не выдержал бешеный темп

По ходу сезона в «Ливерпуле» на разное время выбывали 23 футболиста. И самое главное: это были важные игроки команды. Из-за коленей или из-за связок, из-за травм в клубе или в сборных, но перед каждым матчем Клопп не мог полагаться на множество игроков.

Больше всего страдали центральные защитники. Гомес и ван Дейк выбыли ещё осенью и до конца сезона. Матип на некоторое время возвращался в строй, только чтобы потом снова уехать в лазарет – и, как следствие, «Энфилд» должен был начать привыкать к ноунеймам с фамилиями Филлипс и Уильямс. Символично, что у Натана и Риса настолько стереотипные британские фамилии: они действительно сначала напоминали классических британских футболистов из низших дивизионов, без каких-либо сильных сторон.

Любопытно, что даже так «Ливерпуль» долго контролировал чемпионскую гонку. После 14 туров у команды было девять побед, четыре ничьи, и она встречала Рождество на уверенном первом месте. Но потом «Ливерпуль» просто встал: в следующих 14 турах проиграл восемь раз и к 8 марта шёл даже за пределами еврокубковой зоны.

Система игры Клоппа зависит от физической готовности игроков. Вынужденные два месяца простоя весной, потом завершение чемпионата в непривычное время и очень короткая предсезонка вместе устроили для первой команды «Ливерпуля» ядерную смесь. Дело не только в том, что у команды недоставало сильных игроков. Но и в том, что многие оставшиеся демонстрировали далеко не чемпионский уровень. Жота выглядел лучшим почти во всех матчах, в которых играл – и сложно это не связать с тем, что в предыдущем сезоне чемпионство он не оформлял и вообще редко играл полные матчи.

Возможно, всех игроков первой команды стоило отправить в отпуск сразу после оформления чемпионства – оно было оформлено за шесть туров до конца, и месяц отдыха мог бы спасти ситуацию – но легко быть умным потом, сложно быть умным вовремя. Так или иначе, на бóльшую часть матчей чемпионата «Ливерпуль» выходил тем составом, который не мог гарантировать победу даже в домашних матчах с аутсайдерами. Называть команду единым организмом – штамп из бумажной прессы, но в это время «Ливерпуль» действительно болел, как что-то единое.

При этом важно отметить, что эту болезнь команда всё же победила. В последних десяти турах у «Ливерпуля» восемь побед и две ничьих, причём в одном случае «Ньюкасл» спасся буквально последним ударом в матче. Почти магическое умение Клоппа делать лучше почти всех своих игроков сыграло на дистанции решающую роль: Натан Филлипс отлично отыграл концовку сезона и, пожалуй, заслужил полноценный шанс даже после выздоровления ван Дейка, Гомеса и Матипа.

«Ливерпуль» показал неготовность защищать титул

При этом помешал «Ливерпулю» защитить титул далеко не только форс-мажор.

Главный вывод, который должны наконец-то сделать из сезона Джон Генри и все его подчинённые: «манибол» не может работать всегда. Когда-то нападающий по имени Диогу, который и в «Вулверхэмптоне» только-только перестал быть запасным, раскрывается в топ-клубе как полноценная звезда. Жота заиграл на «Энфилде» так, как и не мог заиграть на «Молинью»: команда больше атакует позиционно, Диогу отлично открывается – и, как следствие, он повторил свой личный рекорд по голам в АПЛ, хотя и сыграл только в половине матчей.

Но в другой момент защитник из последней команды Бундеслиги Озан Кабак оказывается на новом месте просто защитником из последней команды Бундеслиги. Да, Кабак хорошо ведёт верховую борьбу – однако совершенно отвратительно играет позиционно. И это издержки «манибола»@: когда один навык футболиста при трансфере оценивается как исключительный, но после покупки оказывается, что он не так важен.

Если сравнивать решения менеджеров «Ливерпуля» и «Ман Сити» в гонке за титулами, то руководство первых более инертно. Даже в зимнее трансферное окно, за два-три месяца до которого можно было понять, что один центральный защитник совершенно необходим, Джон Генри и его команда тянули с усилением до самого февраля. И оно было не таким, чтобы о нём мечтали: Кабак из «Шальке» и Бен Дэвис из «Престона», который так ни разу на поле и не вышел.

Инертность – то, что после побед назовут вдумчивостью. «Ливерпуль» и перед чемпионским сезоном не провернул ни одного трансфера в основу, тогда как «Ман Сити» дополнительно усилил чемпионский состав Жоау Канселу и Родри. Но в экстремальном сезоне, наполненном множеством потерь и сенсаций, то же самое поведение «Ливерпуля» было именно инертностью, с готовностью повторять много раз одну и ту же ошибку.

Клопп оказался слишком догматичен

Третье место в АПЛ и четвертьфинал ЛЧ – неплохой результат. Иначе считают те, кто не помнит «Ливерпуль» на шестом-восьмом местах в чемпионате, без какой-либо борьбы даже за зону Лиги чемпионов. Юрген Клопп в глобальном плане сохранил лицо, в локальном – заслужил комплименты за массу правильных поступков, но он же проиграл чемпионскую гонку уже к концу зимы.

«Ман Сити» ведь так же страдал: у команды тоже было много травм. Это не помешало ей показывать прекрасный футбол, а лучший отрезок «Сити» выдал без Де Брёйне. Более того, по ходу сезона у нового чемпиона раскрывались разные лидеры, которых Гвардиола не боялся потом отправлять в запас: и Зинченко, и Гюндоган, и Канселу были и запасными, и важнейшими игроками.

Возвращение «Ливерпуля» на путь побед было связано с возвращением Фабиньо в полузащиту. По ходу сезона прекрасный опорник сыграл даже больше матчей в центре обороны, чем на родной позиции (24 против 18) – и это обедняло обе линии. Клопп сначала просто терпел это и ждал усиления в январе, после приобретения Кабака вернул Фабиньо в опорную зону – и уже потом, после травмы ещё и Кабака, решил довериться паре Уильямс – Филлипс. Так команда до места в ЛЧ и добралась, обыграв даже «МЮ» на выезде.

Никто не отрицает таланты Клоппа: ни один другой тренер мира не может так моментально обеспечить прогресс даже очень посредственным игрокам. Филлипс до этого сезона часто оказывался в запасе «Штутгарта», а Уильямс вообще играл за «Киддерминстер Харриерс» из любительского дивизиона – это не помешало им в паре хорошо отыграть концовку сезона. Но насколько увереннее «Ливерпуль» прошёл бы дистанцию, если бы внутри этого клуба быстрее решались на изменения? Если бы готовый и опытный защитник приехал на «Энфилд» 1 января, а не февраля – и желательно не из самой слабой команды всех лиг топ-5? Если бы тренер раньше начал доверять паре молодых защитников, а не обеднял среднюю линию переводом вниз лучшего опорника?

Клопп оказался менее подходящим для экстремальных условий тренером, чем Гвардиола. Выстроенная вплоть до аутов система была заточена на конкретные условия: сезон в 39 недель, длинную предсезонку со множеством матчей и многие другие мелочи. Сезон длиной в 36 недель, предсезонка длиной меньше месяца, всего с тремя матчами – вроде бы очень похожие условия, но наладить игровой механизм на новый сверхуспешный сезон Клопп уже не смог. Непонятно, правда, какие из этого делать выводы в ситуации, когда полную вакцинацию уже прошли 35% населения Великобритании – наверное, даже хейтеры «Ливерпуля» будут против повторения тех условий, что вынудили кромсать условия проведения очередного сезона АПЛ.