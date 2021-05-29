Как внимательно вы следили за прошедшим сезоном АПЛ? Тест

Очередной сезон английской Премьер-лиги подошёл к концу. «Манчестер Сити» стал чемпионом и попытается закрепить успех в финале Лиги чемпионов, где поборется с «Челси». Лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом одновременно стал Гарри Кейн, покинули лигу «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм» и «Вест Бромвич Альбион».
В честь завершения сезона мы подготовили квиз о самых нетривиальных его статистических результатах. Вы будете видеть вопросы с четырьмя вариантами ответов у каждого — от вас потребуется выбрать единственный верный. Старайтесь по ходу размышлений «отсекать» явно неподходящие варианты — в некоторых вопросах вы сможете таким образом прийти к единственному верному ответу.
Пишите результаты в комментариях.
Если у вас не отображается тест, то вы можете пройти его по ссылке.
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