Как внимательно вы следили за прошедшим сезоном АПЛ? Тест

Думаете, что всё просто? Как бы не так!

Очередной сезон английской Премьер-лиги подошёл к концу. «Манчестер Сити» стал чемпионом и попытается закрепить успех в финале Лиги чемпионов, где поборется с «Челси». Лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом одновременно стал Гарри Кейн, покинули лигу «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм» и «Вест Бромвич Альбион».

В честь завершения сезона мы подготовили квиз о самых нетривиальных его статистических результатах. Вы будете видеть вопросы с четырьмя вариантами ответов у каждого — от вас потребуется выбрать единственный верный. Старайтесь по ходу размышлений «отсекать» явно неподходящие варианты — в некоторых вопросах вы сможете таким образом прийти к единственному верному ответу.

Пишите результаты в комментариях.

Если у вас не отображается тест, то вы можете пройти его по ссылке.