Уникальная волна отставок: сами тренеры недовольны и массово уходят из клубов. Почему?

Для начала — список попавших в еврокубки клубов, которые расстались с тренером в конце сезона. В Германии это «Бавария», «Лейпциг», «Боруссия» Д, «Боруссия» М. В Италии это «Интер», «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Лацио». В Испании — «Реал», во Франции — «Лилль», «Лион». Список, кстати, неполный, но и этого достаточно, чтобы оценить масштаб перемен.

Такая лавина отставок сама по себе выглядит непривычно, но ситуация даже более странная, чем кажется на первый взгляд. У большинства этих перестановок есть кое-что общее. Это не клубы уволили тренеров за плохие результаты — а тренеры сами захотели уйти.

Ханс-Дитер Флик получил Рокку, Зане, Косту и Сарра вместо Алькантары, Перишича, Коутиньо и Одриосолы. Его не устроил размен, а в решающий момент сезона он остался без нескольких ключевых игроков основы и вылетел из Лиги чемпионов. Когда выяснилось, что летом курс на облегчение зарплатной ведомости продолжится, он ушёл.

Зинедин Зидан до последнего тура боролся за чемпионство, хотя по ходу сезона у «Реала» было больше 60 травм. Основа преобразилась: вместо Рамоса и Варана в защите оказались Начо и Милитао, а в атаке Винисиус и Родриго вместо Азара и Асенсио. Пришлось подключать даже игроков молодёжки (Бланко, Гутьерреса) — но ключевыми игроками по-прежнему являются Модрич, Кроос, Каземиро и Бензема. И Рамос, которого не удалось адекватно заменить. «Реалу» по-прежнему нужна перестройка, но финансовое положение клуба ставит её под вопрос. Зидан решил уйти.

Антонио Конте сделал то же, что и всегда: выиграл чемпионат и свалил. То есть, простите, ушёл. И снова причина ухода — в векторе развития клуба. Конте требовал продолжить усиление состава (например, Лукаку незаменим, потому что у него нет даже дублёра худшего качества), но клубу нужно срочно продать кого-то из лидеров, чтобы закрыть минус финансового года. Вместо того, чтобы расти дальше, «Интер» станет слабее — Конте, конечно, решил поискать себе другой проект.

Такой же показательный случай — уход Кристофа Галтье из «Лилля». Он как Конте: добился исторического результата, но тут же сбежал. И Галтье можно понять: последние два года из «Лилля» разбегаются вообще все — от лучших игроков до тренерского штаба, а зимой ушёл спортивный директор, который гениально находил им всем недорогую подмену. Да и у владельца клуба такие долги, что даже принадлежность «Лилля» в следующем сезоне под вопросом. В общем, тренеру нужно сказать спасибо, что он не выключил за собой свет.

Тренеры «Лейпцига», «Лацио», «Боруссии» М также сами были инициаторами расставания, хотя уже по другим причинам: отставки в более статусных клубах дали им возможность для роста. Нет смысла разбирать всех тренеров и все причины, тем более что на «Чемпионате» уже есть материал, в котором перечислены 10 громких перестановок.

Сказанного уже достаточно, чтобы увидеть тренд. Лучшие тренеры, которые дают результат и которые привыкли к определённым условиям работы, не хотят продолжать в новых условиях.

Это — следствие пандемии. Вряд ли «Бавария» рассчитывала усиливаться именно так. Вряд ли «Лилль» настолько посыпался бы финансово, если бы предыдущий сезон был доигран. Вряд ли «Интер», который за пять лет с китайскими владельцами ушёл в минус по трансферам (если из общей суммы продаж вычесть общую сумму покупок) на 350 млн евро, и положил Конте 12 млн в год, собирался продавать кого-то из лидеров и экономить на тренере. Да и тот же Флорентино Перес, который исторически решает все проблемы одинаково — сначала большим количеством денег, а потом ещё большим количеством денег — вряд ли он стал бы подвергать сомнению ещё одну массовую закупку звёзд через два года после того, как потратил 350 млн, если бы мог.

В первый год обошлось без радикальных последствий только потому, что финансовый коллапс с отменой болельщиков и срывом спонсорских сделок произошёл уже посреди сезона. Сейчас последствия всех догнали.

Перемены коснулись клубов на разных уровнях пищевой цепочки, но все сделали шаг вниз. В УЕФА не смогли справиться с кризисом. Запрещать созданную на коленке Суперлигу и вводить санкции, когда все разбежались, конечно, легко. Но проблемы это не решит.

Даже временная приостановка финансового фэйр-плей почти ничего не меняет: клубы урезают бюджет не для того, чтобы вписаться в правила УЕФА, а чтобы уменьшить дефицит бюджета и банально расплатиться с долгами.

В идеальном мире все — от топ-менеджеров до запасных игроков — просто смирились бы с неизбежным и потерпели пару лет. Аллегри получил возможность выбирать между «Интером» «Ювентусом» и «Реалом», хотя два последних года сидел без работы. Ситуация ударила по клубам как компаниям, а не по топ-менеджерам. Игроки массово отказываются от массовых же предложений по сокращению зарплат.

К чему всё это приведёт? Перемены только начинаются, их ещё только предстоит осмысливать. Пока видны лишь первые последствия: разваливаются несколько симпатичных проектов (вроде «Лилля», которому ещё предстоит как-то играть в Лиге чемпионов). Продлевается стагнация в нескольких клубах, которые нуждаются в смене поколений (в первую очередь это «Реал» и «Барселона»). Возможно, продолжатся дальнейшее падение качества игры и вынужденная смена стиля. Даже самые богатые клубы адаптируются к более интенсивному графику игр и идут на компромиссы в стиле, например, «Манчестер Сити». А те тренеры, которые отказываются от компромиссов и сохраняют принципы без изменений, теряют в результатах, как Клопп.

Возможно, будут и другие, более масштабные перемены, не только на трансферном рынке, но и в индустрии в целом. Повторюсь, рано говорить. Сейчас можно только наблюдать и запоминать.