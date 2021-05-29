«Манчестер Сити» — «Челси». Онлайн. Финал Лиги чемпионов — такое нельзя пропустить!

Друзья, всем привет! День, который мы так долго ждали, настал! Сегодня, 29 мая 2021 года, на стадионе «Драгау» в Порту состоится английский финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси» (начало матча — в 22:00 мск). Хосеп Гвардиола попытается взять свой первый трофей ЛЧ за последние десять лет. А Томас Тухель, оказавшись в финале самого крупного европейского клубного турнира во втором сезоне подряд, попробует на этот раз выиграть его с командой Романа Абрамовича. В этом сезоне чемпион АПЛ одержал победу в Кубке Лиги, а вот «Челси» упустил Кубок Англии, отдав его «Лестеру». Настрой у команд в финале будет запредельный, поэтому мы в ожидании зрелищного матча! «Чемпионат» расскажет о нём в режиме текстовой онлайн-трансляции. Оставайтесь с нами!