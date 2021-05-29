Лантратов превратился в самого востребованного российского вратаря. Чем он так хорош?

Ещё зимой вратарь «Химок» был одним из самых заметных представителей своего амплуа на трансферном рынке. Его фамилия всюду обсуждалась, к нему приценивались многие ведущие клубы, но тогда переход в команду выше статусом не состоялся. Очень вероятно, что летом он всё же случится, поскольку спрос на футболиста всё ещё высокий.

По моей информации, среди главных претендентов на Илью Лантратова – ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив». Но последние два клуба пока ограничились просто проявлением интереса: «Зенит» пока не разобрался с контрактом Лунёва, а «Локомотив» решает вопрос продления Коченкова. ЦСКА же в активной фазе переговоров – армейский клуб очень желает заполучить вратаря, и одним из вариантов действительно является приобретение с последующей арендой в «Химки» на год, поскольку Акинфеев будет играть как минимум следующий сезон.

Лантратов выделяется не только спортивными качествами, но и человеческими. Несколько ярких примеров

Вратарь – специфическое амплуа, где особенности характера и психологические факторы важны нисколько не меньше, чем спортивные качества. Можно обладать классной школой, отличной антропометрией и выдающейся реакцией, но при этом быть недостаточно стрессоустойчивым – и ты почти со 100-процентной вероятностью не построишь большую карьеру. Поэтому при трансферах голкиперов обязательно нужно оценивать внутренний стержень и умение противостоять трудностям. В других амплуа всё это тоже актуально, но для вратарей – особенно.



Перечисление преимуществ Лантратова как раз и хочется начать с его человеческих качеств.



Первое – умение пробиваться наверх. При сложностях, сопровождавших его на старте карьеры, он всё-таки смог добраться до элитного дивизиона. Почитать подробно о судьбе голкипера вы можете в его интервью от ноября 2020 года.

Есть так же история и из «Химок». Бывший главный тренер Андрей Талалаев поначалу без энтузиазма отнёсся к потенциальному трансферу Лантратова перед стартом сезона-2019/2020, поскольку считал, что линия и так неплохо укомплектована: были Генералов и Хомич. Лантратову предложили только приезд на живой просмотр – он хотел поначалу отказаться (это унизительный процесс для многих), но потом всё-таки приехал и покорил всех, включая Талалаева. Уже на второй день тренер попросил подписать футболиста.

Сезон в ФНЛ в «Химках» Лантратов начал основным, потом сел на скамейку (вратари при Талалаеве играли до ошибок и ротировались) – и ему ещё несколько раз пришлось доказывать, что он сильнее. Например, по ходу памятного кубкового похода, где «Химки» добрались до финала. Зимой 2020-го Лантратов мог перейти в «Сочи», поэтому частично пропустил зимнюю подготовку. В весну уже при Юране «Химки» вступали с вратарём Хомичем, с ним же разгромили «Торпедо» (5:1) в 1/4 финала. Но потом Лантратов вернулся в строй – и немедленно доказал, что должен быть первым номером. В полуфинале с «Уралом и решающем матче с «Зенитом» в воротах сыграл уже он. И сыграл потрясающе.

Второе качество – человеческая надёжность. Когда летом 2020-го совершенно не было понятно, где будут выступать в следующем сезоне «Химки» (а речь шла даже о падении в ПФЛ), некоторые футболисты выразили желание поскорее сбежать с «тонущего корабля». Лантратов же, имея на руках предложения из РПЛ, сразу сказал, что будет ждать окончательного решения «Химок» — и попросил последовать своему примеру партнёров. Посыл был примерно такой: «Не слушайте тех, кто подговаривает вас уйти. Мы вместе сделали большое дело – вышли в РПЛ. Давайте дождемся и, если всё сложится хорошо, сыграем в элите». В итоге все ведущие футболисты «Химок» остались и переподписали контракты – и в сезон команда вступила почти тем же составом, что выступала в ФНЛ.



Ещё одна характерная история случилась зимой 2021 года. На Лантратова уже был большой спрос, а в его контракте стояла опция выкупа за 1 млн евро. «Химки» попросили Илью убрать этот пункт из соглашения – и он согласился, хотя это сделал бы далеко не каждый, ведь чем меньше сумма выкупа, тем проще уйти на повышение. Сейчас «Химки» могут получить от ЦСКА, «Зенита» или «Локомотива» более выгодное финансовое предложение.

В минувшем сезоне РПЛ Лантратов был одним из сильнейших «шот-стопперов» в РПЛ

Прошедший сезон – безусловно, лучший в карьере Лантратова. Он покорил РПЛ и стал одним из самых надёжных вратарей в стране.



В первую очередь Илья выделяется действиями на линии и отражением ударов. В английской аналитической среде есть характеристика «shot-stopping», по ней голкипер «Химок» входит в топ. Если сравнивать дистанцию всего сезона (РПЛ и Кубок, данные Wyscout), то у Лантратова 75,29% отражённых ударов (из представленных голкиперов больше только у Дюпина) и положительная разница «+6,59» между ожидаемыми пропущенными голами и реальными. По среднему значению предотвращённых голов Лантратов превосходит Гильерме и Максименко, но уступает Акинфееву, Шунину, Дюпину и Сафонову. Разрыв не великий, но он есть.

Здесь, правда, можно вспомнить, что у «Химок» был очень тяжёлый старт сезона при Гунько, когда команда совсем разваливалась, пропустила аж семь голов от «Краснодара» на выезде. В таких условиях любому вратарю будет сложно, статистика по умолчанию вряд ли будет высокой. Если убрать тот период и оставить только отрезок работы с Черевченко (начиная с конца сентября), то Лантратов вообще превращается в лучшего вратаря страны – 80,62% отражённых ударов и 0,41 предотвращённых голов за 90 минут. Суммарно Лантратову насчитали с сентября +10,11. Но таблица снизу характеризует именно надёжность вратаря в рамках относительно непродолжительного отрезка, всё-таки дистанция более показательна.

Можем взять и отдельно весенний отрезок, который характеризует сегодняшнюю форму голкиперов. В ней Лантратов ниже Дюпина по разнице между ожидаемыми голами и реальными, но выше всех остальных.

Есть и ещё одна метрика, косвенно характеризующая надёжность вратарей – InStat обсчитывает способы отражения ударов – отбивает ли вратарь мяч или фиксирует, если отбивает, то удачно или неудачно. У Лантратова на дистанции сезона самый высокий процент зафиксированных ударов (28%, столько же у Акинфеева). Показатели удачных отскоков и неудачных также одни из лучших среди конкурентов.

Статистика утверждает, что Лантратов не допустил ни одной результативной ошибки. Как относиться к этой информации?

Возможно, вы уже видели эту публикацию от Opta: Лантратов стал лидером РПЛ по суммарном количеству отражённых ударов, ликвидировал 17 ударов из категории «явные шансы», а ещё не совершил ни одной явной результативной ошибки.

Важно понимать, что «явная ошибка» — расплывчатое понятие, которое каждый аналитик может трактовать по-своему. На мой взгляд, ошибки всё-таки были. Результативная – второй гол в первом матче с «Краснодаром» (2:7), когда Илья пропустил мяч под рукой, хотя мог отразить его ногой. Нерезультативная – ляп на выходе в гостевой игре с «Динамо». Лантратов выбежал из створа, позволил Тюкавину перебросить себя – подстраховали защитники.



Но да: с точки зрения количества ошибок голкипер «Химок» был одним из сильнейших в РПЛ, откровенных «привозов» не было. И заметно улучшилась игра Лантратова по дальним ударам. Он не пропустил ни одного гола из-за штрафной.

Для сравнения, в сезоне-2019/2020 голов с дистанции у Ильи набралось семь. И среди них точно были эпизоды, где вратарь мог сыграть лучше.

Визуально показалось, что Лантратов скорректировал свою стойку и выбор позиции при дальних ударах: раньше он присаживался к земле (низкая стойка, хотя при ударах с дистанции рекомендуется средняя или высокая) и далековато выходил с линии, поэтому позволял себя перебрасывать. Сейчас Илья выбирает позицию чуть ближе к линии, и эффективность возросла.



Если резюмировать игру Лантратова на линии, то на дистанции прошедшего сезона она, вне всяких сомнений, уверенная и надёжная. Вратарь обладает хорошей реакцией, быстро перемещается по створу и меняет позицию в зависимости от нахождения мяча, достаточно прыгуч, много мячей фиксирует, а не отбивает. И при выходах один на один он также действует качественно, умеет вовремя сближаться и максимально увеличивать площадь тела.

Какие качества у Лантратова не на топ-уровне?

Во-первых, у голкипера «Химок» не самые выдающиеся ноги. Он может уверенно делать длинные передачи в нужные зоны в статике, но когда мяч катится, когда голкипер попадает под давление или когда нужно отдать в центр чёткую разрезающую передачу повышенной сложности, часто начинается суета, идут выносы в борьбу или срезки. По игре ногами Лантратов уступает Акинфееву и в целом пока не очень подходит для комбинационного футбола.



Во-вторых, у кого-то могут возникнуть вопросы по выходам. Немного смущает именно смелость и количество эпизодов, когда Лантратов агрессивно покидает линию и снимает мяч вверху, — их маловато. В той же таблице сверху можно увидеть, что Лантратов уступает не только Сафонову, Гильерме и Дюпину, но и Шунину. Да и визуально кажется, что Илья склонен перестраховываться и прилипать к створу. Он предпочитает просчитывать ситуации и лишь в тех случаях, когда уверен в себе на 200 процентов, выходит на перехват. Кто-то из специалистов по вратарям поддержит такой стиль, кто-то, возможно, захочет большей агрессии.

Точно ли Лантратов подходит ЦСКА и топ-клубам?

Более точно ответить на этот вопрос можно было бы, если бы Лантратов провёл ещё один такой же сильный сезон. Но понятно, что времени ждать нет – и нужно действовать быстрее. На мой взгляд, выбор в пользу Лантратова всё равно окажется хорошим: у голкипера есть сильные человеческие качества, уверенность в себе и умение преодолевать сложности; есть пластичность, реакция и надёжная игра на линии.

Использованы данные Wyscout и InStat.