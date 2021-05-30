Сказка про Кая. Победный гол Хаверца – первый в его карьере в Лиге чемпионов!

Кай Хаверц – герой финала Лиги чемпионов. Автор победного мяча «Челси». Удивляться тут вроде бы нечему, зная талант немца и сумму, за которую лондонский клуб выкупил его у «Байера» в сентябре прошлого года (80 млн евро), если бы не одно «но». Этот гол – первый для Хаверца в ЛЧ за всю карьеру. Его история слишком похожа на сказку.

В Порту Хаверц сыграл свой 20-й матч в Лиге чемпионов. Первые восемь были в составе «Байера», а ещё двенадцать он провёл в нынешнем сезоне за «Челси». Против атакующего полузащитника сборной Германии выходили защитники «Краснодара» (дважды), «Локомотива» и ЦСКА, тем не менее Кай никак не мог отличиться, словно его заколдовала злая волшебница. Конечно, Хаверцу всего 21 год, но если это игрок за 80 млн…

Чего мы только ни слышали про Кая в этом сезоне. Можно вспомнить слова Юрия Сёмина, утверждавшего, что Алексей Миранчук не хуже Хаверца и должен стоить не меньше (кстати, у бывшего полузащитника «Локомотива» три гола за карьеру в Лиге чемпионов). Вспомнить, как критиковал немца бывший игрок «Челси» Франк Лебёф, сказавший в декабре: «Хаверц не пытается компенсировать отсутствие уверенности желанием, бойцовскими качествами. Кай не показывает, что хочет бороться за свой клуб. Он незаметен». Вспомнить шутки и насмешки в адрес Хаверца и «убийцы голевых моментов» Тимо Вернера со стороны болельщиков в соцсетях.

Фрэнк Лэмпард так и не понял, в какой роли использовать немецкого полузащитника, пока тот адаптируется к Англии и АПЛ. Бывший тренер «Челси» ставил Кая даже чистым нападающим. Томас Тухель сумел лучше найти подход к соотечественнику, как и к команде в целом.

В финале ЛЧ Хаверц получил самую высокую оценку от Whoscored.com – 8,27 балла. Он 46 раз коснулся мяча, нанёс один удар (тот самый – решающий) и отдал две передачи под удар. В эпизоде на 73-й минуте после его блестящих действий должен был забивать Кристиан Пулишич. Ещё в статистике Кая 75% точных передач, две обводки и три заработанных фола. Он даже три раза отобрал мяч у игроков «Манчестер Сити», показав характер бойца в сложнейшем матче года.

«Я провёл не лучший сезон в «Челси». Надеюсь, следующий мне удастся», – признавался Хаверц за несколько дней до финала Лиги чемпионов. Получилось же, что это сезон, который ему хорошо бы просто повторить. Превзойти – почти невозможно. Если исходить из того, что всегда говорят футболисты: командные достижения выше индивидуальных.

Выигрыш Лиги чемпионов с победным голом в финале! Хаверц как будто тот Кай из «Снежной королевы» наконец-то смог из осколков льда сложить правильное слово и стал «сам себе господин».