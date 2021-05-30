Травма Де Брёйне – самый грустный момент финала ЛЧ. Кевину через 2 недели играть с Россией

В футбольном мире принято недолюбливать «Сити». У команды не так много фанатов за пределами Англии и далеко не самая великая история для топ-клуба. Просто пришли шейхи и завалили клуб деньгами. Простое объяснение, которое многие любят повторять. О том, какая закупка была у «Челси» этим летом, почему-то столько не говорят. Однако если всматриваться внимательнее, то «Сити» явно вызывает сочувствие. А Кевин де Брёйне – больше, чем любой другой футболист команды.

«Сити» ведь не выглядел хуже по игре. Создавал больше моментов и до пропущенного мяча, и, само собой, после 42-й минуты. Например, в первом тайме Стерлинг фактически выходил один на один с Менди, но неудачно обработал мяч и его накрыл-таки Джеймс. Как и Рюдигер в последнее мгновение накрыл удар Фодена из убойной позиции.

Фото: Getty Images

Если бы Де Брёйне не ушёл из-за травмы, это был бы другой «Сити». Неизвестно дожали бы «Челси» или нет, но шансов явно было бы больше. Бельгиец – главная звезда и лучший распаковщик команды. Хотя он провёл в этом сезоне АПЛ лишь 25 матчей. Не будь травмы в середине сезона, то наверняка бы стал лучшим ассистентом всего чемпионата. Кейн сыграл на 10 матчей больше и обошел на две голевые передачи.

Не скажешь, что Рюдигер в том эпизоде сыграл подло. Точно нет. Просто блокировка на жёлтую карточку, которую он и получил. Всё вполне адекватно. Никто не мог знать, что на 56-й минуте блокировка корпус в корпус приведёт к травме футболиста. Если бы этого столкновения не было, то Де Брёйне отыграл бы на 40 минут больше. Кого-кого, а его уж вряд ли заменил бы Гвардиола. Это были самые важные минуты для «Сити» в сезоне. Отсюда и слёзы.

Фото: Getty Images

Плюс нужно учитывать, что такое Лига чемпионов для «Сити». Клуб катастрофически нуждался в этом титуле. Победа в АПЛ уже давно не даёт того эффекта, что раньше. За 5 лет Гвардиола создал вокруг Де Брёйне восхитительную команду, но каждый раз она не дотягивалась до победы в ЛЧ. Теперь оказалась в одном шаге, когда всё оборвалось. Хотя букмекеры называли именно «Сити» достаточно явным фаворитом.

Добавляет драмы и личная история Де Брёйне. В финале ЛЧ он сыграл против команды, в которой его не признали. У нас недавно вышла подробная статья о том, как полузащитник сбежал от Моуринью, поэтому повторяться не будем. Суть в том, что он имел ещё одну возможность доказать «Челси», себе и всему остальному миру, что его зря недооценили в Лондоне.

Так что за Де Брёйне действительно грустно. Он заслуживал большего. Кстати, ему уже через две недели играть против сборной России на чемпионате Европы. Вероятно, он восстановится к этому времени. Обычно за 14 дней справляются с синяком под глазом. С другой стороны, с простыми синяками часто продолжают играть, а тут потребовалась замена. Ждём информации по восстановлению.

Вообще, после такого вечера приходить в себя можно долго.

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