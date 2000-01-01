Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
«Челси» отпраздновал победу в финале ЛЧ!
«Челси» отпраздновал победу в финале ЛЧ!
Клуб Абрамовича девять лет шёл к этому трофею.
AMP-версия
Победный гол Хаверца – первый в его карьере в Лиге чемпионов!
Победный гол Хаверца – первый в его карьере в Лиге чемпионов!
Настоящей драмой стали слёзы Кевина де Брёйне, которому пришлось покинуть поле из-за травмы.
Настоящей драмой стали слёзы Кевина де Брёйне, которому пришлось покинуть поле из-за травмы.
Удастся ли Гвардиоле взять ЛЧ с «Манчестер Сити» в следующем сезоне?
Удастся ли Гвардиоле взять ЛЧ с «Манчестер Сити» в следующем сезоне?
Тимо Вернеру вновь досталось от фанатов за упущенные голевые моменты.
Тимо Вернеру вновь досталось от фанатов за упущенные голевые моменты.
Маркос Алонсо стал автором уникального достижения: впервые в истории внук победителя Кубка европейских чемпионов выиграл ЛЧ.
Маркос Алонсо стал автором уникального достижения: впервые в истории внук победителя Кубка европейских чемпионов выиграл ЛЧ.
Канте носили на руках!
Канте носили на руках!
Н’Голо заслуженно стал лучшим игроком финала ЛЧ.
Н’Голо заслуженно стал лучшим игроком финала ЛЧ.
У Зинченко всё ещё впереди.
У Зинченко всё ещё впереди.
Не придумаешь более удачного старта в «Челси» для Тухеля!
Не придумаешь более удачного старта в «Челси» для Тухеля!
«Челси» отпраздновал победу в финале ЛЧ!
Читайте также
Александр Головин – о сборной России
«Манчестер Сити» – «Челси»
С кем могут сыграть «Зенит» и «Спартак» в ЛЧ
«Манчестер Сити» – «Челси»: Кай Хаверц
Манчестер Сити – Челси – 0:1
Тест на знание интересной статистики АПЛ
© championat.com 2000–2021