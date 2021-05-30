Зато наши были лучше всех на втором этаже.

Украинцы моложе всех, «Зенит» — один из самых старых. Главные цифры и итоги ЛЧ

Лига чемпионов завершилась чисто английским финалом, где расчётливый «Челси» Томаса Тухеля переиграл «Манчестер Сити», считавшийся фаворитом.

Подводя итоги турнира, собрали для вас самые интересные цифры и факты. Конечно же, не забыли и про российские клубы — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Хоть наши и не вышли из группы, но есть показатель, по которому они стали лучшими.

В завершившейся Лиге чемпионов было забито 366 мячей, из них 57 — с пенальти. Это рекорд турнира за всю историю его существования.

Английские клубы одержали больше всех побед в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 (29). Это лучший показатель за последние 18 лет: в сезоне-2002/2003 испанские клубы одержали 32 победы. Интересно, что в финале тогда встретились две итальянские команды — «Милан» и «Ювентус». Победа досталась «россонери» (0:0, 3:2 по пенальти).

Самые молодые составы по ходу этой ЛЧ были у двух украинских команд — «Шахтёра» и киевского «Динамо». Дончане в игре против «Реала» (3:2) выпустили состав, средний возраст которого составлял 23,8 года. На один месяц младше оказался состав киевлян во встрече с «Барселоной» (1:2).

«Интер» в игре против мёнхенгладбахской «Боруссии» задействовал самый старый состав прошедшей Лиги чемпионов. Средний возраст футболистов «нерадзурри» составлял 30,9 лет. Четвёртым по данному показателю стал питерский «Зенит» — 30,2 лет (в матче с «Лацио» — 1:1).

Чаще всех в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов по воротам били футболисты «Барселоны» — в среднем по 18 ударов за матч. Три последних места занимают «Локомотив» (6,8), «Шахтёр» (6,8) и киевское «Динамо» (7,3). «Зенит», к слову, девятый с конца — 9,8 ударов за игру.

Единственным поводом для гордости российских клубов стала игра на втором этаже. «Локомотив» в среднем за матч выигрывал 21,3 верховых единоборства. Вторым по этому показателю стал «Зенит» (19,2), на третьем месте «Аталанта» (19,1). У «Краснодара» шестой результат — 16,5.

Защитника «Локомотива» Владислава Игнатьева обыгрывали чаще, чем кого-либо в прошедшей Лиге чемпионов — в среднем по 3,2 раза за матч.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самый грубый клуб этой Лиги чемпионов — «ПСЖ». За 12 матчей парижане заработали 27 жёлтых и 4 красные карточки. Особенно постарался Идрисса Гейе: дважды получал предупреждение и столько же раз удалялся с поля.

«Челси», в отличие от того же «Манчестер Сити», не показывал выдающейся игры с точки зрения цифр. По ряду показателей синие находятся далеко не в лидерах: удары (11,2), владение мячом (51,6%), точность передач (84,8%).

«Сити», в свою очередь, показал второй результат во владении мячом (58,1%) и точности передач (89,8%). Уступили только «Барселоне».

Успех «Челси» — во многом заслуга надёжной обороны и лично Эдуарда Менди. Вратарь «синих» провёл 9 матчей на ноль в Лиге чемпионов (в том числе и финал). Это лучший показатель среди всех голкиперов турнира. В его пассиве всего 3 пропущенных мяча. Последним, кто показал схожие цифры, был Кейлор Навас. В сезоне-2015/2016 он, выступая за «Реал», провёл 9 «сухих» матчей и пропустил 2 мяча.