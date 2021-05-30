«Точно пропустит матч с Россией». Травма Де Брёйне повышает наши шансы в матче с Бельгией?

Для ключевого игрока сборной Бельгии Кевина Де Брёйне финал Лиги чемпионов превратился в кошмар. Его «Манчестер Сити» проиграл «Челси» (0:1), а сам атакующий полузащитник вынужден был покинуть поле на 60-й минуте из-за травмы, полученной в столкновении с Антонио Рюдигером. Утром после финала Де Брёйне опубликовал пост в «Инстаграме». 29-летний игрок сообщил, что у него диагностирован перелом костей носа и перелом левой глазницы. Эта новость – шок для главного тренера национальной команды Роберто Мартинеса и болельщиков сборной Бельгии.

Скорее всего, Де Брёйне пропустит весь групповой этап Евро-2020. Возможно, и вообще не сыграет на чемпионате Европы, хотя не исключено, что сможет выходить на поле в защитной маске. Напомним, сборная Бельгии стартует на турнире матчем со сборной России (12 июня в Санкт-Петербурге). После этого команда Мартинеса встретится с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).

Ход восстановления игрока спрогнозировал бывший врач сборной России Юрий Васильков.

«Это серьёзная травма. Глазница — очень осторожная и нежная кость. Вы же видели, на лице сразу же появился синяк. Рядом находится центральная нервная система, поэтому глаза — это очень серьёзно.

Де Брёйне точно пропустит матч со сборной России. Даже при всём желании бельгиец не сможет выйти на поле. Выступить на чемпионате Европы с такой неприятной травмой шансов почти нет. Она требует длительного процесса восстановления. Кевин сможет тренироваться и играть лишь через полтора месяца, да и то, наверное, в маске.

Лично я с переломами глазницы в футболе не сталкивался. Если бы это был американский футбол, я бы ещё понял, но в большом футболе это редкость. Скорее даже боксёрская травма», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В завершившемся сезоне Де Брёйне сыграл 40 матчей за «Манчестер Сити», забил 10 голов и отдал 18 голевых передач. Несколько игр он пропустил из-за повреждений. Вообще с 2020-го это уже пятая травма у Кевина. В марте того года он отдыхал восемь дней из-за болей в спине, в октябре выбыл на полторы недели по причине мышечного повреждения, в январе-феврале 2021-го не играл почти месяц в связи с травмой подколенного сухожилия, а в начале мая лечился ещё 10 дней из-за проблем с мышцами. Организму непросто выдерживать сумасшедшие нагрузки в топ-клубе АПЛ.

Сборная Бельгии потеряла своего самого умного футболиста, одного из капитанов команды. Влияние Де Брёйне на игру национальной команды невозможно переоценить. За последние три года, начиная с ЧМ-2018, полузащитник «Манчестер Сити» забил семь мячей и сделал 13 голевых пасов в 18 матчах за бельгийцев. Если брать статистику в играх финальной стадии ЧМ-2018, квалификации Евро-2020 и квалификации ЧМ-2022, то Де Брёйне в топе сборной по созданным моментам (2,6 за 90 минут), ударам (2,9, в створ – 1,35) и передачам под удар (3,6).

Доставалось от Де Брёйне и нашим. В ноябре 2019-го Кевин отметился двумя результативными передачами в игре со сборной России в Санкт-Петербурге. Ту встречу отборочного цикла Евро-2020 бельгийцы выиграли нокаутом – 4:1. Кстати, это был лишь второй матч Де Брёйне в карьере против России. Впервые он сыграл с нашей командой на ЧМ-2014: Бельгия выиграла со счётом 1:0, а сам Кевин тогда не забил и не ассистировал. Остальные три матча с российской сборной он пропустил в разные годы из-за мононуклеоза, травмы паха и повреждения бедра.

Впрочем, отсутствие Де Брёйне ещё не означает, что сборная Бельгии, лишившись «мозга», станет вести себя непредсказуемо на поле даже для собственного тренера. За три года бельгийцы сыграли без Кевина 15 матчей, в которых одержали 12 побед. Проиграли только однажды – Швейцарии (2:5) в Лиге наций. Сыграли вничью в «товарняках» с Нидерландами (1:1) и Кот-д’Ивуаром (1:1).

Естественно, Мартинес и без Де Брёйне имеет большой выбор хавбеков. В полузащите у бельгийцев целая россыпь звёзд – братья Азары, Аксель Витсель, Юри Тилеманс, Янник Карраско, Ханс Ванакен… Вот только Витсель ещё в январе получил разрыв ахиллова сухожилия и с тех пор не сыграл ни разу. Все были уверены, что экс-зенитовец пропустит Евро-2020, поэтому его включение в заявку стало сюрпризом. Эдер Азар же целый сезон мучился с травмами в «Реале», проведя на поле всего около 900 минут (то есть 10 полных матчей). Его форма тоже, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Азар может выбыть в любой момент.

Вот без троих лидеров – Де Брёйне, Витселя и настоящего Азара – бельгийцы уже не так страшны для сборной России. По крайней мере, дома играть с ними можно.