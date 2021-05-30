Не всех в Англии поставили на колени! Кто пополнит топ-5 лиг Европы

А в Италии теперь будет две команды одного владельца — разве так можно?

Недавно мы рассказывали о новичках РПЛ предстоящего сезона — «Крыльях Советов» и «Нижнем Новгороде». Теперь же настала очередь команд из топ-5. У каждой из них есть своя фишка и особенность. Возможно, за кем-то из клубов-дебютантов элиты вам будет интересно понаблюдать в сезоне-2021/2022.

АПЛ

«Норвич Сити». Команда, где подрастают дико талантливые игроки. Большим спросом пользуются Эмилиано Буэндия, Макс Ааронс и Тодд Кантуэлл. За ними уже вовсю следят топ-клубы АПЛ. Если «канарейкам» удастся сохранить свой золотой актив, то в следующем сезоне они вполне могут выстрелить.



«Уотфорд». В 2020 году им удалось сломать мощный «Ливерпуль», который на всех парах рвался к чемпионству и мог сделать это без поражений. В 28-м туре «шершни» обыграли команду Клоппа со счётом 3:0, лишив мерсисайдцев надежд на золотой кубок АПЛ. Теперь «Уотфорд» вернулся в элиту, и «Ливерпулю» стоит их опасаться. Тем более что в команде остался главный герой того матча — Исмаила Сарр.

«Брентфорд». Игроки этого клуба не хотели преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter. Отказались все. При этом в «Брентфорде» никто не выступал против самого движения BLM — просто считали, что нужно бороться с проблемой другими способами.

Серия А

«Эмполи». Клуб, где растут высококлассные тренеры. В разное время командой руководили Лучано Спаллетти и Маурицио Сарри. Сейчас «Эмполи» возглавляет Алессио Диониси. К 41-летнему специалисту уже проявляют интерес ведущие клубы Италии. Так, например, Диониси был одним из кандидатов на пост главного тренера «Фиорентины», но «фиалок» в итоге возглавил Дженнаро Гаттузо.

«Салернитана». Впервые за 23 года вышла в Серию А. Интересен этот клуб ещё как минимум по одной причине: им владеет президент «Лацио» Клаудио Лотито. У него есть выбор: продать либо «Салернитану», либо «Лацио». Владеть двумя клубами Серии А одновременно запрещено регламентом чемпионата Италии (во избежание «сдачи» игр). На принятие решения у Лотито осталось меньше месяца.



«Венеция». Она тоже давно не играла в Серии А (с сезона-1999/2000). Несмотря на это, клуб произвёл мощный ребрендинг: обновил логотип, а также совместно с Nike разработал бомбезную форму, от которой в восторге вся Европа. Теперь в Серии А на один стильный клуб стало больше.

Примера

«Эспаньол». Клуб с крутым фан-движением. Только посмотрите, какой перформанс они устроили перед матчем с «Тенерифе»:

«Мальорка». Совладельцем клуба является бывший игрок НБА, а ныне главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш. В 2016 году он купил часть акций «Мальорки» совместно с владельцем «Финикс Санс» Робертом Сарвером.



Ещё один участник Примеры на сезон-2021/2022 будет определён в ближайшее время по результатам стыковых матчей. Среди претендентов на третью путёвку — «Леганес», «Альмерия» и «Жирона».

Бундеслига

«Бохум». В прошлом сезоне был на грани вылета в третий дивизион Германии. В этом году «Бохум» выиграл вторую Бундеслигу и завоевал путёвку в Бундеслигу первую (впервые с 2010 года). «Вот что я называю прогресс!» — написала клубная пресс-служба «Бохума» в своём «твиттере».

«Гройтер Фюрт». Всего лишь во второй раз вышел в первую Бундеслигу. Предыдущий сезон в элите у этого клуба — девять лет назад (сезон-2011/2012).

Лига 1

«Труа». Принадлежит холдингу City Football Group. Там же — «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити» и ещё семь клубов со всего мира.



«Клермон» — единственный клуб из этого списка, который впервые вышел в элитный дивизион. Основан в 1911 году.