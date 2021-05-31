Российский футбол потерял ещё один профессиональный клуб. «Тамбов» отмучился

«Тамбов» официально объявил о расформировании и попрощался с болельщиками в соцсетях. Клуб, который с большим трудом доиграл вторую половину сезона РПЛ, отправляется в «Небесную лигу». Вспоминаем, что происходило с «Тамбовом» последние полгода.

Массовый уход футболистов зимой и мучения в РПЛ весной

О скорой гибели клуба стало известно ещё в начале февраля. Тогда почти все футболисты, которым не платили зарплаты по полгода, объявили о том, что уходят из «Тамбова». Осталось только девять человек.

Столкнувшись с нехваткой игроков, в клубе всё же решили доиграть сезон, хотя было много слухов и о снятии с турнира. За «Тамбов» готовы были играть бесплатно даже бывшие полузащитники сборной Владимир Быстров и Динияр Билялетдинов. За день до игры в Кубке России с «Локомотивом» руководству клуба пришлось заниматься дозаявкой новых футболистов. Большинство из них были воспитанниками других клубов РПЛ, которых «Тамбов» арендовал до конца сезона. При этом командой продолжил руководить главный тренер Сергей Первушин.

«Остаться в команде лучше, чем просто сидеть дома и смотреть в окно. К тому же я воспитанник тамбовского футбола. Сбежать из команды для меня недопустимо. Надо довести дело до конца.

Пусть это и прозвучит пафосно, но я как капитан корабля. Конечно, есть тяжёлые моменты. Было непросто, когда появилось письмо, что снимаемся. Ребята отказывались выходить на товарищеские матчи, чтобы не получить травму. Старался не показывать это всё ребятам, чтобы вдохновлять их. Нам нельзя раскисать, хотя внутри всё кипит. У меня семья, дети взрослые, друзья. Надо же как-то жить», — говорил Первушин в интервью для «Чемпионата».

В 1/8 финала Кубка России «Тамбов» с разгромным счётом проиграл «Локомотиву» (0:3), а в оставшихся 11 турах РПЛ не одержал ни одной победы и даже ни разу не сыграл вничью, пропустив 36 мячей.

Прощальное письмо «Тамбова»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков не скрывал, что в следующем сезоне клуб не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ. Нищий аутсайдер РПЛ не подал заявку на лицензирование.

Сегодня, 30 мая, пресс-служба «Тамбова» опубликовала прощальное письмо, поблагодарив своих болельщиков, которые так и не увидели игру команды в РПЛ в родном городе.

«Нам искренне жаль, что история футбольного клуба «Тамбов» так бесславно и скоротечно подошла к концу. Принять это очень непросто.

В последнее время мы не раз оказывались на краю пропасти, однако не переставали надеяться, что тёмные времена пройдут, и мы снова увидимся с вами дома, на родном тамбовском «Спартаке», окунёмся в эту до боли недостающую атмосферу футбольного праздника, наполненного нашей яркой игрой и вашей горячей поддержкой на забитых до отказа трибунах, но, к сожалению, как для вас, так и для нас, эти мечты оказались несбыточными. Мы просим за это прощения и уверяем: нам не хватало вас так же, как и вам нас».

В «Тамбове» напомнили о невыполненных обещаниях губернатора Александра Никитина:

«Знаем, что найдутся и те, для кого «Тамбов» стал объектом насмешек, ненависти и осуждения. Мы понимаем, что каждый имеет право на своё мнение. Но в то же время, нам больно от непонимания того, что судьба будущего нашего клуба решилась в кабинетах высокопоставленных лиц, а не на футбольном поле. Надеемся, что наш пример убережет кого-то от необдуманных действий в будущем, и заставит футбол жить там, где его любят, а не там, где им пользуются в корыстных целях», — подытожила пресс-служба «Тамбова».

Кстати, на прощальное обращение тамбовчан отреагировал «Твиттер» ФК «Тосно». Весной 2018 года тосненцы стали обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» (2:1), но, несмотря на большую победу, клуб приказал долго жить. «Тосно» был лишён места в Лиге Европы сезона-2018/2019 из-за многомиллионных долгов по зарплате и отсутствия лицензии на участие в еврокубках. В итоге в июне того года клуб прекратил своё существование.

«Твиттер» ФК «Тосно» решил поддержать «Тамбов» и опубликовал гифку с фрагментом из сериала «Друзья», на которой один из главных героев Джо обнимает Чендлера.

Куда уходят игроки команды

Арендованные игроки тамбовчан вернутся в свои клубы. Илья Мартынов возвращается в «Краснодар», капитан команды Александр Денисов и Роман Минаев – в «Арсенал», Тигран Аванесян – в ЦСКА, Юрий Бавин – в «Урал», Антон Терехов и Владислав Карапузов – в «Динамо», Давид Тошевски – в «Ростов», Кирилл Климов – в «Рубин», а Артём Архипов и Евгений Чабанов – в «Кубань».

Судьба остальных футболистов «Тамбова» пока неизвестна. С 1 июля они официально станут свободными агентами и смогут подписывать контракты с новыми клубами.

К сожалению, в России исчезает ещё один клуб. Остаётся надеяться, что в ближайшем будущем профессиональная футбольная команда из Тамбова вернётся на поле, чтобы сыграть уже не в Саранске или Нижнем Новгороде, а на своём стадионе «Спартак».