За что Яшин получил «Золотой мяч»? Всё решили два великих матча

Лев Яшин остаётся единственным вратарем, удостоившимся «Золотого мяча». Награда досталась ему в 1963-м, когда у него не было даже твёрдого места в сборной СССР, крупные турниры не проводились, а советские клубы ещё не начали выступать в еврокубках. Каким же образом Чёрный Паук добился мирового признания?

Яшина номинировали на «Золотой мяч» 6 раз, а потом призывали уйти на пенсию

Яшина включали в итоговый список номинантов на «Золотой мяч» с первого года существования премии: с 1956-го по 1961-й. В год победы сборной СССР на чемпионате Европы — 1960 приз достался Луису Суаресу из «Барселоны» (испанский тёзка уругвайского форварда), а советский вратарь занял в голосовании пятое место. Через год, в 1961-м, Яшин в списке номинантов оказался четвёртым (наиболее высокая для него позиция в те годы).

Уже в 1962-м ни Яшина, ни других советских футболистов не оказалось в итоговых списках. Команда вылетела с чемпионата мира в Чили на стадии 1/4 финала от сборной хозяев. Недовольные болельщики на родине призывали 32-летнего на тот момент Яшина уйти на пенсию. В его доме выбивали стёкла, а на стадионах вратаря встречали свистом. Слава и магия уходили безвозвратно.

1963-й помог Яшину не просто восстановить репутацию, но и войти в историю. Для начала московское «Динамо» после трёх лет без золотых медалей вернуло титул чемпиона СССР, причём пропустив меньше всех мячей в чемпионате. Статистика Яшина: 27 матчей, 6 пропущенных мячей. Главное событие ждало вратаря осенью. Его пригласили выступить на «Уэмбли» за сборную ФИФА в «Матче века».

Товарищеские встречи в те годы значили намного больше, чем сейчас, так как международные матчи играли куда реже. На еврокубки каждая национальная федерация могла выставить лишь один клуб, а игры с первой же стадии проводились на вылет. Сборные реже встречались друг с другом в силу банальной немногочисленности стран с профессиональным уровнем команд. Даже чемпионат Европы, выигранный сборной СССР, не мог котироваться как абсолютно топовое соревнование, ведь от участия тогда отказались Англия, ФРГ и Италия, а игру с Советами проигнорировала Испания.

Фото: РИА Новости

Матч на «Уэмбли» приурочили к 100-летию основания Футбольной ассоциации Англии, а по сути – к дате рождения футбола. Получилась игра родоначальников футбола с последователями. На матч продали сто тысяч билетов, а трансляции шли на все страны Европы. Включение в символическую сборную мира само по себе было признанием выдающихся заслуг игрока. Яшин оказался в компании таких звёзд, как Пако Хенто (6-кратный победитель Кубка чемпионов), Альфредо Ди Стефано (5-кратный победитель Кубка чемпионов), Эйсебио (победитель Кубка чемпионов – 1962), Раймон Копа (обладатель «Золотого мяча» — 1958).

Яшин сыграл «на ноль» в Лондоне и взял пенальти в Риме – эти матчи были перед голосованием за «Золотой мяч»

Изначально приглашение специальной комиссии ФИФА получил Михаил Месхи – легендарный нападающий тбилисского «Динамо», на что Федерация футбола СССР отправила из Москвы в Цюрих резолюцию: «Можем направить в состав команды ФИФА для игры в октябре в Лондоне Яшина тчк Месхи находится не в лучшей спортивной форме». Всего в сборную мира пригласили 16 футболистов, и все они по указанию ФИФА сыграли в матче. Яшин отыграл первый тайм и за 45 минут вознёсся в статус легенды.

На кадрах, вошедших в хронику, сборная мира по объективным причинам поражала несыгранностью. Пожар в обороне был непрекращающимся, и именно в этих обстоятельствах проявился класс Яшина, сыгравшего – редкий случай – не в чёрном, а в жёлтом свитере. Выходы один на один, удары в упор: советский вратарь совершил четыре сейва за первые же 10 минут. Больше всего восхитило его спасение после удара Джимми Гривза, который бил в девятку с линии вратарской и уже победно вскидывал руки, собираясь праздновать гол. Поражала и современная манера игры Яшина: вратарь играл по всей штрафной, вставал сразу после сейва и вводил мяч в игру, отсекая по несколько соперников.

В результате – 0:0 в первом тайме и 2:1 в пользу родоначальников футбола по итогам игры. Оба мяча пропустил сменивший Яшина в перерыве югослав Шошкич. Яшина и Гривза назвали лучшими игроками встречи, и этот момент мирового признания склонил журналистов, принимавших участие в голосовании, на сторону Черного Паука. Многие англичане считали, что «Золотой мяч» в 1963 году заслуживал Гордон Бэнкс, но сам великий вратарь, противостоявший в тот день сопернику из СССР, заявил после игры, что Яшин будет служить «образцом для вратарей» в следующие 10-15 лет.

Фото: РИА Новости

До «Матча века» сборная СССР в 1963 году провела 5 официальных встреч, если не считать спарринги с европейскими клубами. Победа была достигнута лишь одна, но в самый важный момент – 2:0 над итальянцами в первой встрече 1/8 финала Кубка Европы. Ворота в той игре защищал Рамаз Урушадзе, так как это было за 10 дней до отбытия Яшина в Лондон. На ответный матч Лев Иванович вернулся в ворота сборной СССР, несмотря на давление общественности. Игра в Риме завершилась со счетом 1:1. Чёрный паук отбил удар Сандро Маццолы с пенальти и совершил ещё два немыслимых сейва. Трибуны проводили аплодисментами сборную Италии, даже несмотря на вылет: просто за то, что Джанни Ривере удалось на 89-й минуте пробить советского вратаря.

На выборах лучшего игрока года из 21 журналиста самых известных спортивных изданий за Яшина проголосовали 19 (11 отдали ему первое место, 5 – второе, по 1 – третье, четвёртое и пятое). Всего Яшин набрал в опросе 73 очка. Второе место с 55 очками занял как раз Ривера. Может, как раз потому, что смог забить Льву Ивановичу.