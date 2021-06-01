Российских фанатов не пускают в Данию. А что вообще нужно для выезда на Евро-2020?

Италия

Для россиян въезд в Италию по туристической визе запрещён. Попасть в страну можно только, если поездка носит рабочий характер (можно находиться не более 120 часов, после нужно либо уехать, либо сесть на карантин) или образовательный. Перед полётом необходимо заполнить электронную форму.

Нидерланды

По туристической визе попасть не получится. Работа, учёба, родственники, гражданство или вид на жительство в ЕС – пожалуйста. Но держателям билетов на Евро никаких послаблений.

Германия

То же самое – немцы пускают только граждан ЕС и их родственников, лиц с видом на жительство и тех, кто приезжает по «особой причине» (лечение, бизнес, учёба, встреча с возлюбленным).

Испания

Согласно документу на сайте министерства, въезд разрешён владельцам долгосрочных виз, однако их тип не указан – лучше уточнить этот момент в консульстве при планировании поездки. А так – тест не позднее, чем за 72 часа до поездки, и заполненная за 48 часов до поездки форма на сайте.

Азербайджан

Граждане России могут попасть в страну, если подходят под одну из категорий:



– гражданин Азербайджана или лицо, постоянно проживающее на территории Азербайджана;



– сотрудник посольства или консульства в Азербайджане (и его семья);



– близкий родственник (супруги, родители или дети) граждан Азербайджана (при предъявлении документов, подтверждающих родство);



– граждане, у которых есть разрешение на работу в Азербайджане (в том числе специальное разрешение, выданное Правительством Азербайджана).



Для болельщиков на Евро въезд упростили, но только для тех, чьи сборные сыграют в Баку: Турции, Великобритании и Швейцарии (плюс те, кто выйдет в четвертьфинал). Им можно не соблюдать карантин – достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР, сделанный не позднее, чем за 48 часов до вылета.

Венгрия

А вот тут нас ждут: власти страны разрешили въезд иностранным болельщикам, у которых есть билет на матч в Будапеште, а также отрицательный ПЦР, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. Обратите внимание: справка должна быть на английском языке. Также в Венгрию пускают при наличии документа, подтверждающего, что за последние шесть месяцев вы болели коронавирусом.

Румыния

Снова хорошие новости! В Румынию россиянам можно – наша страна находится в зелёной зоне, поэтому и карантин соблюдать не нужно. Процедура стандартная – тест не позднее, чем за 72 часа до въезда. Но обратите внимание: если вы приезжаете из другой страны, то лучше проверить, в какой зоне она находится.

Великобритания

Визу получить можно, въехать – тоже. Условия въезда зависят от страны, в которой вы провели последние 10 дней:



– если она в зелёном списке, то нужен ПЦР-тест, сданный не позднее, чем за 48 часов до поездки;



– если в жёлтом – вас ждёт 10-дневный карантин по месту проживания и 2 теста;



– если в красном – вас не пустят в страну (если только вы не британец, ирландец или обладатель ВНЖ).



Список стран мониторить тут. Россия на данный момент находится в жёлтом списке. Хочется верить, что ближе к турниру эти правила изменятся.

Дания

Власти поделили страны на три списка: жёлтый, оранжевый и красный. Россия находится в оранжевом, поэтому граждане нашей страны могут въехать только при наличии «особой цели» визита – и посещение матчей Евро туда, увы, не входит. При этом влететь из другой страны ЕС не получится: учитывается именно страна, в которой вы постоянно проживаете. Сегодня эта информация появилась на сайте датского консульства. Российский футбольный союз уже попросил УЕФА решить вопрос.

«Мы обратились в УЕФА с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России на важнейший матч в Копенгагене 21 июня. Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро, хотя российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами. Надеемся, что власти этой страны пойдут нам навстречу», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

❗ Советуем самостоятельно следить за обновлениями на сайтах министерств каждой страны.