Все тянутся к Дзюбе. Как прошли девять дней сборной России в Австрии

Сборная России завершила австрийский этап подготовки к Евро-2020. Уже сегодня она проведёт первый товарищеский матч лета – против Польши. «Чемпионат» был рядом с командой все девять дней сбора в Нойштифте. Подводим главные итоги.

Дзюба — незаменимый капитан. Все в сборной тянутся к нему

Первое, что сразу бросается в глаза, Дзюба — реально лидер этой сборной. И дело даже не в игре, а во влиянии Артёма на коллектив. Вся команда тянется к нему и ждёт его шуток, поддержки и хорошего настроения. Во время тяжёлых сборов это особенно ценно. Игроки и сами это подтверждают в один голос.



«Очень важно, что есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артём даёт разряд», — это мнение Головина. С Сашей согласен и Дивеев: «У любого спроси, кто главный по атмосфере, ответ будет один — Дзюба. Только приехали, сразу шутки начались. Больше всего меня вынесло, когда он шутил над Дюпой в автобусе. Припоминал ему, что он лучший по xG. Шуток очень много. На одной из тренировок Артём кричал, что кто-то бегает медленнее Игнашевича. Очень ценно, что у команды такой капитан. Он объединяет коллектив моментально, это круто».

Дзюба начал создавать атмосферу с первого же дня в Австрии. На первой тренировке они с Соболевым играли на кувырки. Задача: кто больше забьёт в маленькие ворота во время тренировочного упражнения. Проиграл Соболев. Через пару дней во время тяжёлой тренировки на спринтах Артём и отпустил шутку, над которой посмеялись все: «Вы бегаете медленнее Игнашевича».



В общем, Дзюба реально лидер и по делу капитан команды.

Тренировки жесточайшие. Всё делается для того, чтобы на Евро команда летала

По личным впечатлениям — эти девять дней были очень жёсткими. Многие игроки после тренировок говорили, что это одни из самых тяжёлых сборов в карьере. В первый же день по прилёту в Австрию Черчесов и его штаб дали команде две тренировки. После этого тренировки были одноразовыми, но не менее энергозатратными. Упражнения на закладку физики были абсолютно разными. В большом количестве использовались упражнения по формату рывок-стоп, а также игра на маленькое поле 3 на 3 с минимальными остановками и перерывом в 1,5 минуты между заходами. После таких тренировок игроки буквально выползали с поля. Но в команде все понимают, для чего это делается.



Тренировки проходили бы тяжелее, если бы не отеческие подбадривания Черчесова. Во время разминки и упражнений на физику главный тренер спокойно ходит рядом с игроками, подшучивает и поддерживает футболистов, просит не лениться.

А вот когда дело доходит до футбола, Черчесов уже повышает голос, но всё равно делает это с заботой. «Терпи, терпи, Денис. Кто обещал, что будет легко? Сейчас умираем, чтобы потом было легко». Так тренер обращался к Черышеву. Миранчук на первой же тренировке слышал в свой адрес: «Да, Лёша, вот так. Умница». Черчесов постоянно с командой и уверенно держит руку на пульсе.



Отдельно стоит написать, что сборная, к сожалению, не обошлась без травм. Почти весь сбор пропустил Фернандес, которого беспокоит пах. Всё это время Марио работал по индивидуальной программе. Часть тренировок также пропустили Черышев, Соболев и Заболотный из-за небольших проблем со здоровьем. Но, по словам Черчесова и разговорам в команде, повода для беспокойств нет. Все игроки к Евро будут готовы. До первого матча с Бельгией осталось 11 дней.