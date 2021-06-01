Продажа Крала — важнейшая задача для «Спартака» летом. В ней кроется резерв для усиления

Если «Спартак» желает чего-то добиться в год столетия клуба, то за лето ему обязательно нужно провести обновление состава – не кардинальную перестройку, а именно обновление. История прошлого сезона наглядно показала, что ресурсы сегодняшней команды иссякли, она вряд ли запрыгнет выше и не сможет на равных бороться за золото с «Зенитом». Да и вообще чудо, просто невероятное стечение обстоятельств, что «Спартак» со своим незамысловатым стилем и скромным качеством футбола (подчеркиваю: речь о весне) умудрился залезть в зону Лиги чемпионов.

Пришедшему тренеру Рую Витории также будет гораздо комфортнее работать с более сбалансированным и разнообразным набором футболистов в ключевых зонах, поскольку он, скорее всего, радикально перестроит систему, уйдёт от трёх центральных защитников. Да и в целом у португальца совершенно иная игровая концепция, подразумевающая выход из обороны не столько через борьбу, сколько через отлаженные алгоритмы в середине поля или на флангах.



Но при необходимости обновления состава мы понимаем, что «Спартак» отчасти ограничен в финансовых ресурсах (после попадания в групповой этап Лиги чемпионов можно будет говорить о нескольких крупных трансферах, а сейчас – рановато), плюс клубу нужно решить проблему с перебором легионеров. Разрешённая квота исчерпана, и если красно-белые хотят усилить нужные зоны, то важно освободить для них место.

В текущих реалиях, когда приходится решать сразу три задачи (заработать деньги на ремонт состава; провести его; совершить легионерский размен), фигура Крала становится для клуба одной из ключевых. И его продажа – важнейший стратегический шаг, который нужно постараться сделать. Понятно, что речь идёт именно о максимально выгодной сделке, а не трансфере ради трансфера. Если всё получится, «Спартак» приобретёт гораздо больше, чем потеряет.

История трансфера Крала в «Спартак»: приходил за слишком большие деньги и на непрофильную позицию

Крал переехал в Москву в последние дни летнего окна 2019 года. Тот трансфер изначально смущал по нескольким причинам:



1) «Спартак» под руководством Олега Кононова играл по схеме 4-2-3-1, команда нуждалась в нижнем опорнике, потому что «вторые» опорники уже были: Зобнин и не успевший кардинально испортиться Гулиев. Оба давали неплохой объём в перемещениях, но первого сильно задействовали в атаке, а у второго постоянно проскакивала нехватка тактической грамотности. В итоге «Спартак» получил Крала, который по характеристикам – точно не «шестёрка», как бы ни уверял Томас Цорн, а скорее дублирует Зобнина;



2) «Спартак» сильно переплатил – выложил 12 млн евро за формирующегося, а не готового футболиста. Получилась фантастическая история, в которой Крал за девять месяцев подорожал в 13 с лишним раз. «Славия», напомним, в январе 2019 отдала за полузащитника 0,9 млн. На момент переезда в Россию Крал точно не играл на 12 млн – «Спартак» надеялся, что ему удастся вырастить игрока и в будущем окупить затраты, но это был риск.



Итого спустя полтора года сложно оценить трансфер однозначно положительно, но и негативную оценку ему ставить нельзя. Крал не вывел «Спартак» на новый уровень, он был неизменным игроком основного состава, но вряд ли – системообразующим, вместе с ним команда получала как дополнительные козыри в виде объёма и физики, так и ограничения по работе с мячом и контролю опорной зоны. Главное – Крал не упал в спортивном уровне, увеличил реальную трансферную стоимость (сейчас, возможно, она уже приближается к 12 млн) – и на него действительно есть спрос.

А значит, с точки зрения трансферного потенциала «Спартак» летом 2019-го сработал неплохо. Именно неплохо. Потому что «отлично» — это когда ты платишь 900 тыс., а через полгода продаёшь за 12.

Почему Крала не стоит рассматривать как нижнего опорника в модели 4-Х-Х

Казалось бы, если Крал постоянно играет, то почему его нельзя оставить? Ответ банален: на мой взгляд Алекс – один из игроков, который ограничивал сегодняшний «Спартак». Не тянул назад, а именно ограничивал спортивное развитие.



Если вы помните, прошлой осенью Тедеско пробовал строить стильный футбол с выходом из обороны через владение, с короткими розыгрышами, с алгоритмами, в которых опорники получают мяч на флангах, а фланговые защитники сразу же превращаются в нападающих и расставляются высоко. Но довести до ума начатое Доменико не удалось: к ноябрю структура рухнула, «Спартак» потерпел несколько поражений из-за того, что попадал под чужой прессинг. А весной Тедеско начал играть в «бей-беги-борись-подбирай-проводи второй темп». И в таком стиле, кстати, Крал чувствовал себя неплохо.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Одна из причин, по которой Тедеско не удалось построить действительно качественный созидательный «Спартак», — ресурсы в средней линии. С Зобниным и тем более Кралом слишком сложно выходить в атаку через владение под прессингом. Крал не обладает устойчивостью под давлением, он может ошибаться в момент приёма, не уникален с точки зрения техники, резкости при разворотах и быстрых решений с мячом. И именно поэтому зимой Попов привёз Хендрикса – тот в Голландии неплохо регулировал начало атак из глубины. У Хендрикса пока тоже не пошло, но это другая история.



С точки зрения качества обороны Крал также неидеален. У него немало плюсов: он обладает достойными габаритами, силён физически, очень много двигается, быстро реагирует в прессинге, здорово ведёт силовые единоборства при помощи корпуса. Я несколько раз слышал от футболистов: «Многие критикуют Крала, а вы попробуйте поиграть против него. Он бегает как сумасшедший». Но, во-первых, для нижнего опорника Крал недостаточно резок в сложном динамичном отборе (особенно в ситуациях со сменой направления), во-вторых, часто выключается и теряет концентрацию – не добегает в штрафную за чужим опорником, теряет второй темп, слишком сильно стягивается во фланг и допускает дыру в центре.



В схеме 4-2-3-1 или 4-4-2, когда за спиной опорника окажется уже два центральных защитника, а не три, недостатки Крала могут проявиться ещё сильнее. Там потребуются ещё больший объём и ещё более выраженные оборонительные характеристики.

Для «бокс-ту-бокс» и более атакующей роли у Крала тоже есть ограничения. Это показала его карьера в «Спартаке»

В футболе Витории в «Бенфике» часто прослеживалось чёткое разделение в функциях полузащитников: один опорник страховал зону и крайне мало включался вперёд, второй – постоянно искал пространство впереди, помогал насыщать зоны на флангах, совершал рывки с мячом и т.д. Если команда играла по 4-3-3, то за креатив отвечали две «восьмёрки», а «шестёрка» оставалась над центральными защитниками.



Крала можно использовать в роли «восьмёрки» или «бокс-ту-бокс», но карьера в «Спартаке» всё же не убедила, что это оптимальная фигура для классного конструктивного футбола. Да, Алекс совершает гигантский объём перемещений, успевает двигаться и по горизонтали, и по вертикали, однако: а) у него нет уникальной техники и координации для «восьмёрки», он средне управляет своим телом и мячом в плотности; б) нет стабильных решений с мячом в финальной трети – ни тонких передач, ни ударов. Да, проскакивают очень классные эпизоды – гол в «девятку» в контрольном матче с «Пахтакором», отличное включение через полуфланг и пас на второй темп Промесу в «серебряной» игре с «Ахматом», схожий пас в матче с «Зенитом» в первом круге.



Только всё это – отдельные эпизоды. А цельности за полтора года мы так и не дождались. В текущем сезоне чешский хавбек в среднем наносил всего 0,64 удара (33% точности), собирал 0,04 xG и 0,09 xA. Это скромные цифры для игрока команды, которая часто владеет мячом, – причём Крал не всегда был привязан к глубинной позиции. Полагаю, при Витории «Спартаку» потребуется как новый чистый опорник, так и ещё один «бокс-ту-бокс», но с более творческой натурой. А за объём и энергетику пусть отвечает Зобнин. Если, конечно, Роман не осуществит свою мечту и не уедет в Европу.

Сейчас со всех сторон поступает информация о будущем Крала – якобы им предметно интересуется «Вест Хэм», а также другие английские клубы, агент уже слетал на переговоры, где-то даже сообщалось о том, что Алекс согласовал контракт. Это прекрасные, просто потрясающие новости для «Спартака». Если удастся продать чеха за адекватную сумму (после Евро цена запросто может и вырасти – вдруг Алекс там выстрелит!), а потом с умом её потратить на нового игрока центральной зоны, то команда станет только сильнее.



Нисколько не удивлюсь, если сам Крал построит достойную карьеру в Англии. Он – большой профессионал, обладает ценными для современного футбола характеристиками и подойдёт многим командам высокого уровня. Но «Спартаку» всё же нужно пробовать двигаться дальше.