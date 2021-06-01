Матч России в Польше — ни уму ни сердцу. Но так было и перед ЧМ-2018

Сборная России начала финальную часть подготовки к Евро-2020 с ничьей в матче с Польшей.

Вполне возможно, что на спарринг во Вроцлаве главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил тех 11 игроков, которых планирует выпустить в основе на первый матч Евро-2020 с Бельгией. Разве что Марио Фернандес и Денис Черышев могут заменить кого-то из игравших с Польшей. Защитника ЦСКА и вингера «Валенсии» решили пока не включать в заявку, чтобы у них не было рецидива повреждений.

Поляки вышли на поле настолько злыми, как будто каждый игрок сборной России взял у них в долг и не вернул. Команда португальского тренера Паулу Соузы предложила в дебюте матча очень высокий темп, а наши чуть-чуть опаздывали в эпизодах. Этого хозяевам хватило для того, чтобы открыть счёт уже на четвёртой минуте. Тройка центральных защитников российской сборной странно расположилась позиционно – в результате поляки создали ситуацию два в один против Фёдора Кудряшова. Нападающий Якуб Шверчок избежал офсайда и в 28 лет впервые забил за национальную команду.

Вообще стартовый состав хозяев был далёк от оптимального. Не только из-за отсутствия главной звезды Роберта Левандовского. Например, защитники Михал Хелик, Камиль Пёнтковский и Тымотеуш Пухач на троих провели всего три матча за сборную Польши. Тем не менее даже такая экспериментальная оборона соперника в течение 20 минут переигрывала Артёма Дзюбу и Ко. Зато потом сборная России реализовала первый же момент! Вячеслав Караваев показал, что у Фернандеса есть хорошая замена, поэтому Черчесову можно не беспокоиться. Александр Головин наконец-то получил возможность свободно подать из опасной позиции, а зенитовец резко отклеился от опекуна и выскочил из-за спины Дзюбы.

Очевидно, что схема сборной России – с прицелом на Бельгию. Там тоже потребуются три центральных защитника и два динамичных фланга (против Польши это были Караваев справа и Далер Кузяев слева) с оборонительными навыками. В ноябре 2019-го Черчесов попробовал сыграть с бельгийцами с четвёркой сзади в более-менее атакующий футбол и получил 1:4. На те же грабли умный тренер никогда не наступит. Да и с Польшей наши при 1:1 заиграли с преимуществом: к перерыву не уступали по ударам – 4:4 (в створ 2:1 в пользу хозяев).

Как ни удивительно, в перерыве Черчесов сделал только одну перестановку: вместо Андрея Семёнова на поле появился Игорь Дивеев. То ли защитник «Ахмата» ушёл из-за жёлтой карточки, то ли тренер был недоволен его действиями. В принципе обе версии имеют право на жизнь. Расстановка наших в обороне стала необычной. Правого центрального защитника исполнял теперь левоногий Кудряшов, а Дивеев – страховал.

По истечении часа игры отправились также отдыхать Антон Шунин (наконец-то дебютировал в сборной Матвей Сафонов) и Алексей Миранчук. Роль полузащитника «Аталанты» в команде Черчесова по-прежнему остаётся непонятной. Хотелось бы видеть больше остроты от Миранчука. Если у Дзюбы с Головиным были какие-то интересные взаимодействия, например, в начале второго тайма, когда капитан зацепился за мяч в борьбе с двумя поляками и подготовил удар полузащитника «Монако», то Алексей никак не найдёт себя в сборной России. Но тут не критиковать игрока надо за пассив (золотой?), а продолжать думать, как встроить ценную деталь в командный механизм.

В целом после перерыва матч напоминал скорее тренировку с повышенной ответственностью, нежели зрелище для болельщиков. Замены рвали игру, идей в атаке обеим сборным недоставало. Сафонов так и не получил шанса по-настоящему проявить себя: статистика ударов в створ во второй половине – 0:0 (всего – 2:1).

Но, наверное, и к лучшему, что во Вроцлаве мы не увидели феерии в исполнении сборной России. Перед ЧМ-2018 спарринги тоже разочаровывали, тем не менее наши попали в топ-8 команд мира. Перед Евро-2012 была крупная победа над Италией (3:0), а в результате – невыход из группы.

После матча с Польшей Черчесов назовёт окончательный состав сборной России на Евро-2020. Заметим, что, кроме Фернандеса и Черышева, в заявке на эту игру отсутствовали Илья Самошников, пожаловавшийся на боль в задней поверхности бедра, а также Андрей Лунёв, Роман Евгеньев и Даниил Фомин. Наверное, трое из этого квартета и окажутся лишними.