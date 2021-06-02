Черчесов снова всех запутал. Россия едет на Евро с толпой хавбеков и проблемами в обороне

Станислав Черчесов разбил вдребезги все возможные теории по итоговому составу сборной. Своё отношение к трём футболистам, которые пролетают мимо его идей, он показал уже в матче с Польшей: в заявку не попали Лунёв, Самошников и Евгеньев. Еще в неё не включили Фернандеса и Черышева, но об этом предупреждали заранее, а по поводу этой тройки – нет. Уже после контрольный игры мы выяснили, что у Самошникова травма, а это автоматически выкинуло его из списка кандидатов. Лунёв и Евгеньев потянулись следом – Евро-2020 пройдёт без них.

Почему именно Лунёв? Парень провел неплохую весну в «Зените», выиграл конкуренцию у Михаила Кержакова и не сильно косячил. Никто не говорит, что он так же надёжен, как и 3-4 года назад, но в нынешней форме это голкипер без явных минусов. Плюс в сборную он вызывается чуть ли не с момента, когда Черчесов её возглавил – серьёзные аргументы, чтобы стать вторым или третьим вратарём. В Польше главный тренер показал, кто будет первым – Шунин сыграл 63 минуты, его заменил Сафонов. Получается, третьим едет Дюпин, хотя по словам тренера, «с чистого листа в сборной никто не играет». У Юрия этот лист слегка исписали в марте, когда вызвали в первый раз, но большая часть там пустует. Единственное объяснение решению – тренера очень впечатлил Сафонов. И, выбирая между ним и Лунёвым в качестве второго вратаря, Черчесов взял парня из Краснодара.

По Самошникову нет вопросов. Тренер в схеме с тремя центральными защитниками пока не использует профильного левого латераля. Против Польши туда вышел Далер Кузяев, которого сменил Юрий Жирков. Когда вернётся Фернандес, налево может перейти Караваев. А если Россия сыграет с двумя центральными, на место претендует Кудряшов. Так что позиция укреплена. А вот с центром обороны проблем больше. Если Россия едет на Евро-2020 с базовой схемой в три защитника, то единственной альтернативой Джикии, Семёнову и Кудряшову останется Дивеев. После Польши к Черчесову были вопросы именно по этой зоне – Семёнов валился уже в первом тайме, Джикия доиграл до конца, но тоже не меганадёжно. В качестве альтернативы выпустили Дивеева. Хорошо, что он уверенно вышел во втором тайме. Его «чистый лист» уже измазан пятёркой от Сербии. Но больше нет никого – ведь в заявку не попал динамовец Евгеньев. Так что в случае психологических проблем у условного Дивеева или травмы кого-то другого альтернатив нет. Если выпадет хотя бы один защитник, любой план Б, скорее всего, окажется слабым.

При этом в полузащите у России огромный выбор: только на место в опорной зоне пять претендентов – Баринов, Мухин, Фомин, Зобнин, Оздоев. Ближе к атаке Черчесов попробовал Головина и Миранчука вместе, правда, непонятно, что тогда делать с Черышевым (звездой ЧМ-2018), Жемалетдиновым (звездой весны РПЛ) и Ионовым. Про Макарова и Мостового в этом случае, скорее всего, можно забыть – поедут на Евро-2020 потренироваться.

Черчесов всегда шёл против классических теорий и прогнозов и выбирал решения, которые только ему кажутся верными. Нам остаётся надеяться, что и в этот раз чутьё его не подведёт.