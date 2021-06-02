От Москвы до Мамакана. География игроков сборной России: кто откуда?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определил финальный список участников чемпионата Европы — по сравнению с расширенным в него не попали Роман Евгеньев, Илья Самошников, Андрей Лунёв. Арсен Захарян выпал из обоймы ещё до сборов в Австрии – из-за бактериальной ангины.
В итоге получилось так:
вратари — Дюпин («Рубин»), Шунин («Динамо»), Сафонов («Краснодар»);
защитники — Кудряшов («Антальяспор»), Семёнов («Ахмат»), Джикия («Спартак»), Дивеев, Фернандес (оба — ЦСКА), Караваев, Жирков (оба — «Зенит»);
полузащитники — Жемалетдинов, Баринов (оба — «Локомотив»), Черышев («Валенсия»), Мухин (ЦСКА), Головин («Монако»), Фомин («Динамо»), Ионов («Краснодар»), Зобнин («Спартак»), Кузяев, Мостовой, Оздоев (все — «Зенит»), Миранчук («Аталанта»), Макаров («Рубин»);
нападающие — Соболев («Спартак»), Дзюба («Зенит»), Заболотный (ЦСКА).
Мы составили карту нашей сборной – география получилась широкой. Изучайте.
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