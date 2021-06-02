С какими задачами не справился Шунин. Позиция основного вратаря сборной — под вопросом

Сборная России провела абсолютно адекватный контрольный матч, если принимать во внимание, что это была первая игра после мощных нагрузок и футболисты вряд ли играют на свежести. Мы увидели главное: у команды вырисовывается прообраз одной из базовых структур (их может быть несколько в зависимости от соперника – и это нормально), испробованы несколько локальных кадровых вариантов на разные позиции. На поле точно не прослеживалось тотального хаоса, хотя и до идеала пока далеко.

Главные наблюдения по итогам контрольного матча сборной России с Польшей

Поскольку этот матч контрольный, не хочется разбирать его вплоть до глубоких нюансов. Предлагаю сосредоточиться на базовых моментах и подчеркнуть главное, что мы увидели:



1) схема 5-1-3-1 с пятёркой защитников и «ромбом» в середине осталась актуальной – с ней команда играла ещё весной во время отбора к чемпионату мира. Допускаю, что Черчесов запутывает соперников, а потом кого-то внезапно удивит альтернативной формацией, но есть сразу несколько факторов, которые намекают на то, что «ромб» будет использоваться и на Евро. Главный – в команде много центральных полузащитников, пребывающих в отличном состоянии, но минимум сильных вингеров;



2) высокий прессинг остаётся важным методом обороны для сборной России, и, очень высока вероятность, будет применяться даже против Бельгии. В Вроцлаве опробован вариант с прессингом против схемы 3-4-3 (хотя, скорее всего, готовились и к другим сценариям, Польша меняет расстановки). Повышенные требования в этой модели к двум «восьмёркам», Головину и Зобнину – в зависимости от направления чужой атаки они по очереди должны либо задвигаться в опорную зону (если мяч на противоположном фланге), либо выбегать прессинговать внешнего центрального защитника (если мяч на ближнем). Расстояния, которые покрывают два полузащитника, солидные, но и физиологические возможности Головина и Зобнина соответствующие.



Прессинг против Польши работал неплохо, созидательная игра соперника оказалась затруднена. Придраться можно разве что к некоторым нюансам: один раз в первом тайме Кузяев полез не на своего оппонента, и Кудряшову пришлось страховать его слишком высоко; не хватало жёстких стыков в исполнении того же Миранчука – он дисциплинированно добегал за чужим опорником, но когда можно было бы сыграть на грани фола, этого не делал; эпизодически проваливался Оздоев (об этом ниже). А ещё прессинг стал немного хаотичным во втором тайме, когда поляки перестроились с 3-4-3 на 4-2-3-1. Нужно учиться быстрее реагировать на тактические изменения и адаптироваться к ним;



3) Оздоев не справился с контролем опорной зоны. Есть ощущение, что пока Магомед тяжеловат: он терял концентрацию и соперников за спиной, не закрывал самые опасные точки, после собственных потерь мяча минимум дважды зачем-то летел высоко в прессинг, стремясь сразу же отнять мяч, и рушил структуру, за спиной возникало пространство. Позиция нижнего опорного полузащитника пока дискуссионна;



4) центральные защитники также сыграли неидеально: Кудряшов не лучшим образом оценил обстановку при пропущенном голе, не отскочил (а Кузяев не успевал подстраховать и сузить), а потом выключился из эпизода; Джикия дважды занимал спорные позиции при фланговых подачах; а Семёнов просто сыграл на низком уровне и допустил много ошибок – обрезался, пропускал передачи в свои зоны, фолил, рано сел на жёлтую карточку и потом боялся выставить ногу в единоборствах. Плюс в целом эпизодически возникали вопросы по компактности;

5) главное: на мой взгляд, конкретно в Польше из «ромба» сборная России выжала слишком мало пользы впереди. В каждом из таймов было проведено буквально по две-три хорошие атаки с продвижением мяча за счёт манёвров центральных полузащитников, в остальном же футбол часто упрощался, численное преимущество вокруг центральной оси не использовалось. Суммарно наша команда нанесла всего пять ударов (один в створ), из них три – из пределов штрафной. Маловато.



Предпосылок к более активному задействованию того же Миранчука возникало немало – Алексей часто оставался свободным в зоне над штрафной или стягивал на себя чужого центрального защитника. Но Зобнин и Оздоев не всегда видели его открывания, уводили мяч в другую сторону, и поэтому Миранчук ограничился только двумя передачами в штрафную.



Хромало и начало атаки. И вот здесь хочется остановиться подробнее на замене Шунина на Сафонова на 63-й минуте. Замене неожиданной – мы помним, что на лице Антона проявилось искреннее удивление. Кажется, он сам на первых порах ничего не понял.

Главная претензия к вратарю «Динамо» — совсем слабое начало атаки

Сразу оговорюсь: я не знаю истинные мотивы вратарской замены, могу лишь догадываться о них. Возможно, это вообще была запланированная перестановка (хотя откуда тогда такое недоумение у Шунина).



К Антону по итогам матча есть одна конкретная претензия – игра ногами и начало атаки. Дело даже не в пропущенном голе, когда голкипер неудачно выбил мяч в середину на соперника и организовал сумбур. Это всего лишь один эпизод, бывает. Но всё было плохо именно системно. Мяч при длинных передачах им задирался и летел долго; предложения под защитников делались вялые и неакцентированные (вратарь прилипал к ленточке).

Несколько выносов получились совсем неудачными – в аут в первом тайме, в пустующую зону во втором.

Короткие и средние передачи выполнялись бездумно, лишь бы отдать точно и ничего не изобретать. А тот факт, что Семёнов этими пасами загонялся во фланг под давление или атака не разворачивалась (плохая привычка вратарей — пасовать первым касанием в ту же насыщенную зону, откуда им только что пришёл мяч), Шунина особо не волновал.

Подготовка замены Шунина стартовала аккурат после очередного странного ввода мяча в игру от него: взял мяч, долго ждал, сомневался, а потом с рук сделал высочайшую дугу в район центрального круга, за которую Дзюба даже не стал пробовать цепляться.



А теперь ещё раз подчеркнём: наша команда играет с ромбом в центре поля, одно из преимуществ схемы — наличие дополнительного игрока в середине. То есть ты можешь и даже должен пробовать выходить в атаку через короткий и средний розыгрыш, чужой прессинг по умолчанию затруднён. Но если твой вратарь всё время лупит вперёд куда попало и как попало, смысл ромба отчасти теряется.



Сложно прогнозировать, насколько игра в Польше повлияет на будущее Шунина в роли первого номера – все изначально понимали его ограничения и стиль, а также текущую форму, которая по сравнению с осенью ухудшилась. Но если сборная хочет играть «ромбом» и строить созидательную игру под чужим прессингом, а не только бить на Дзюбу, то, скорее всего, нужно пробовать другого вратаря.

Только не факт, что Сафонов справится лучше.



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