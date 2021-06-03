А знают ли в Петербурге о Евро? За 9 дней до старта в этом есть сомнения

Вы наверняка слышали, что сейчас в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Здесь об этом знают почти все: каждый, кто едет в центр, натыкается на флаги, анонсирующие мероприятие. На вокзалах и в аэропорту работают волонтёры, а в культовых городских пространствах постоянные пробки. Одну делегацию на экскурсии меняет другая – почётные гости в специальном кортеже с мигалками. К этому ежегодному мини-коллапсу в городе привыкли, форум не растягивается надолго и стал частью типичного лета. А вот знают ли в Санкт-Петербурге, что через 9 дней здесь начнётся Евро-2020, а город станет вторым в Европе по количеству проведённых матчей, уверенности нет.

Ещё пару дней назад единственным упоминанием о турнире были несколько унылых баннеров на Крестовском острове рядом с «Газпром-Ареной». Сам стадион тоже сообщал всем нам, что скоро стартует главный турнир лета. Всё это проходит на диком диссонансе от впечатлений трёхлетней давности, когда Санкт-Петербург готовился к чемпионату мира. Тогда казалось, что о турнире люди говорят в каждой парадной, а все виадуки и обычные мосты украшались бесконечными флагами с «Забивакой». По городу ездил брендовый транспорт, а мегадобродушные волонтёры лезли обниматься чуть ли не у каждой станции метро. Сейчас ничего этого нет. Город оправдывает отсутствие внешних изысков чётким планом: якобы подготовка начинается с 1 июня и к 12-му всё изменится. Будут и большие баннеры, и многометровые полотна над магистралями. Украсят транспорт, центр превратится в смесь фиолетового с цветом морской волны и добавлением золотого. А каждый горожанин обязательно узнает, какое событие пройдёт в городе.

Возможно, это нужно было сделать раньше. Но есть важное отличие событий 2018-го и 2021-го. Во время чемпионата мира Санкт-Петербург посетили больше миллиона человека, которые намеренно ехали ради футбольной атмосферы. Прибавьте к этому обычных туристов, и количество будет в три раза больше. Сейчас же, даже по самым оптимистичным оценкам, в городе ожидают около 100 тысяч болельщиков (почти все – россияне). И это несмотря на то, что в Санкт-Петербурге введены чуть ли не самые лояльные процедуры пересечения границ в Европе. От болельщиков нужны только паспорт, Fan-ID и отрицательный ПЦР-тест. Никакого карантина – сразу на матчи. Тем не менее у этого процесса есть много недостатков, не зависящих от страны-хозяйки. Если вы живёте в Бельгии и хотите попасть на матч с Россией, то у вас много проблем: отсутствие прямых рейсов, тестирования, которые обойдутся примерно в 300 долларов, и обязательный семидневный карантин по возвращении. Ведь Россия находится в красной зоне. Поэтому далеко не все бельгийские болельщики собирают вещи в нашу Северную столицу. На данный момент фанаты забронировали около 1000 билетов, выкуплено меньше 500. В Финляндии не рекомендуют ехать в Россию чуть ли не на государственном уровне. Правда, Санкт-Петербург – не исключение из общего списка. Местное министерство здравоохранения не хочет отпускать граждан в любую другую страну из-за риска заболевания. Но это останавливает не всех: несколько тысяч человек наверняка доберутся до «Газпром Арены».

К началу лета я зафиксировал в Санкт-Петербурге только одно место за пределами Крестовского острова, которое лучше всего говорит о приближающемся форуме. В центре города открылась музейная арт-инсталляция «Квартира №60», посвященная победе сборной СССР в первом розыгрыше Кубка Европы. Там редкие кадры, фото, игровые формы, мячи – в общем, вся история, которая дошла до 2021 года. По атмосфере это место идеально напоминает питерский квартирник прошлого века, где местная интеллигенция собиралась на творческие вечера.

Через пару недель уже не интеллигентная, но точно эмоциональная аудитория заполнит Конюшенную и Дворцовую площади – две официальные фан-зоны чемпионата Европы. Будут болеть, кричать, пить и круто проводить время. Эту вечеринку в городе просто обязаны запомнить надолго.