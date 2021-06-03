До старта Евро в Санкт-Петербурге девять дней – пора готовиться к походу на стадион.

Можно ли оформить Fan ID без билета на матч? Кто проверяет ваши данные? Отвечаем!

В Санкт-Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа и один из четвертьфиналов. Держателям билетов самое время задуматься об оформлении паспорта болельщика – на данный момент заявку на получение Fan ID оставили только 50 000 человек. Если вы не в их числе, кратко напоминаем, почему этот документ необходим, и отвечаем на несколько важных вопросов.

Fan ID – обязателен? Без него никак не попасть на матчи в Санкт-Петербурге?

Да. На европейские матчи этот документ не требуется, а у нас – необходим. То же самое было и на Кубке конфедераций – 2017, и на чемпионате мира – 2018 (но старый Fan ID уже недействителен!).



Паспорт болельщика можно получить в центрах выдачи в Санкт-Петербурге или Москве, а также по почте. Обратите внимание: по электронной форме на стадион не пустят, нужна именно заламинированная карточка.



Вот адреса:



Москва, ул. Лужники, 24, стр. 4. Часы работы: с 11:00 до 19:00.



Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 48. Часы работы: с 11:00 до 19:00.



Санкт-Петербург, Приморский проспект, 72. ТЦ «Питерлэнд», 2 этаж. Часы работы: с 11:00 до 19:00.



Что нужно для регистрации: указано тут.

Сколько по времени делается паспорт болельщика?

При регистрации на сайте время ожидания одобрения заявки составляет пять минут, а если не регистрироваться и сразу прийти в центр выдачи – десять.

Это замена любому идентификационному документу?

На Fan ID отображаются следующие данные:



— фамилия, имя, отчество (второе имя/имена);

— дата рождения;

— пол;

— номер документа, удостоверяющего личность;

— гражданство.

Но, несмотря на это, в перечень идентификационных документов паспорт болельщика не входит.

Я гражданин/ка другой страны. Мне тоже нужно получать Fan ID?

Конечно! Документ даёт право многократного въезда в Россию без визы с 29 мая по 12 июля, а также необходим для прохода на стадион. Чтобы пересечь границу, достаточно предъявить на паспортном контроле электронную форму паспорта болельщика и отрицательный результат ПЦР-теста на русском или английском языке, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия.

Ребёнку тоже необходим Fan ID?

Да, если ребёнок младше 14 лет, то подаёт заявку его родитель. Оформить Fan ID можно по свидетельству о рождении или заграничному паспорту. На получение готового паспорта болельщика нужно будет прийти вместе с ребёнком, так как перед печатью документа его должны будут сфотографировать.

Можно оформить паспорт болельщика без билета на матч?

Нет, так сделать не получится: для оформления Fan ID необходим либо номер билета, либо номер заказа.

А если я потеряю паспорт болельщика, что делать?

Прийти в центр выдачи с документами – вам сразу же сделают дубликат.

Кто проверяет данные после подачи заявки?

Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Если меня привлекали к административной ответственности за поведение на матчах в России, мне выдадут Fan ID?

А вот тут сказать сложно. На чемпионате мира «злостных нарушителей» отсеивали частично, как будет тут – можно узнать, только подав заявку.

Можно ли подать заявку, если паспорт мой, а билет – другого человека?

Вообще на билетах не указывается фамилия покупателя, поэтому да, так сделать можно!