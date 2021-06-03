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Станислав Сухина покинул «Локомотив»: почему клуб не продлил с ним контракт, скандал после матча со «Спартаком»

Сухину убрали из «Локо». Не простили прокола со «Спартаком»?
Дмитрий Зимин
Станислав Сухина покинул «Локомотив»
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Почему скандально известный начальник команды лишился работы.

Станислав Сухина покинул «Локомотив» по истечении контракта. Судя по всему, начальник команды не впечатлил руководство весенними перфомансами с посещениями раздевалок, так что теперь ему нужно искать новую работу.

В «Локо» Станислав пришёл в 2017-м. Командой уже рулил Юрий Сёмин, который по совету Виктора Панченко принял старого знакомого. Говорили, что Палыча бесил предыдущий начальник Дмитрий Крайтор (позже ушёл в «Спартак»), поэтому новую фигуру он оперативно одобрил. До этого три года Станислав вместе с Валентином Ивановым налаживал работу судейского корпуса, однако скандалов уже тогда было ничуть не меньше, чем сейчас. Сухина взаимодействовал с арбитрами, давал комментарии, но в лучшую сторону всё менялось очень медленно. Иванова жутко критиковали, уже тогда Леонид Слуцкий призывал чуть ли не бить рефери за плохую работу, а с возвращением в РФС Виталия Мутко будущего у руководителя не было. Его карьера закончилась публичной руганью на одном из исполкомов с президентом РФС, и после этого некоторые считали, что именно дипломатичный Сухина сменит Иванова. Но этого не случилось — временно позицию главы судей занял Алексей Николаев, а потом —Андрей Будогосский. Станислав не вписывался в новую команду, которая должна была продвигать научные методики. Тоже, кстати, безуспешно.

«Локо» грозит «технарь» в дерби со «Спартаком»! Что делал начальник команды в судейской? «Локо» грозит «технарь» в дерби со «Спартаком»! Что делал начальник команды в судейской?

В этот момент появился вариант с «Локо». Первое время клуб почему-то скрывал назначение бывшего судьи, которое на последнем этапе утвердил Илья Геркус. В это же время сам Сухина называл это интересной возможностью получить новый опыт. Он признавался, что, возможно, у него нет необходимых организаторских умений, но это дело времени. Говорили, что Станислав сразу же влился в работу максимально профессионально. Разобрался во всех нюансах и стал локальной звездой внутри команды: много шутил, рассказывал кучу историй и очень сблизился с игроками и тренерским штабом. А ещё, конечно, встречал судей, занимался игровой формой, организацией сборов, тренировок и всеми остальными должностными обязанностями.

До 2021-го он был почти незаметен для массовой общественности: конечно, в соцсетях шутили, кто делает результат «Локо», придумывали мемы и искали таинственные заговоры в каждом его обращении к резервным арбитрам. Сухина не обращал на это внимания и просто делал свою работу. А потом состоялся скандальный матч со «Спартаком».

«Локо» выиграл у красно-белых в 25-м туре РПЛ и ворвался в зону Лиги чемпионов. Вскоре в сети появилось видео, где Сухина заходит в судейскую перед игрой, тем самым нарушая регламент. Истерия дошла до разбирательств КДК, где признали – бывший арбитр три раза заходил к рефери и провёл в комнате около четырёх минут. Но подчеркнули, что никакого влияния на результат не было. «Локо» оштрафовали на 300 тысяч и наказали игрой на нейтральном поле. После вспомнили похожие случаи: летом 2020-го Сухина заходил в судейскую после поражения от «Ахмата» (2:3) — именно тогда клубу влепили испытательный срок. А бывший аналитик «Зенита» Никита Васюхин ещё в 2019-м рассказывал историю: «Настоящее искусство — влияние с бровки в лайве. У Баринова фол на восьмую жёлтую (значит, пропустит в Грозном), реф достает карту, но с бровки идёт подсказ — в итоге картон получает Кварацхелия, который просто мимо проходил (речь о матче «Локомотив» — «Зенит» 7 апреля 2019-го. — Прим. «Чемпионата»). Типа за разговоры, хотя он ни слова не сказал...»

«Локо» пострадал из-за Сухины. Три захода в судейскую = один матч на нейтральном поле «Локо» пострадал из-за Сухины. Три захода в судейскую = один матч на нейтральном поле

Видимо, после всего этого в клубе посчитали Сухину слишком токсичным. И теперь на его место приходит бывший переводчик команды Мурат Сасиев. Сухина наверняка открыт для предложений и вряд ли захочет уезжать из Москвы, где живёт много лет. Может, к нему обратится «Спартак»? Это точно было бы интересным сюжетом.

А болельщики «Локо» больше не покричат со своего сектора: «Это всё сделал Сухина!» Теперь заряд перейдёт его следующему клубу.

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