«Газпром Арена» — не самая дорогая. Что нужно знать о стадионах Евро-2020

11 июня в 22:00 по московскому времени сборные Турции и Италии откроют финальный этап Евро-2020 на стадионе «Олимпико» в Риме. Удивительно, но домашняя арена «Ромы» и «Лацио», построенная в 1928 году, не является самой древней среди стадионов чемпионата Европы. Какая арена Евро-2020 самая старая, какая никогда не принимала матчи крупных турниров и где регулярно собирают аншлаги концерты — узнаете из нашего обзора.

Олимпийский стадион в Риме

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Вместимость: 72 700 (разрешено от 25 до 33%).

Арена в Риме имеет самую богатую историю. Да и с точки зрения туристов это один из самых привлекательных городов чемпионата. Стадион в Вечном городе начали строить в 1927 году при поддержке итальянского диктатора Бенито Муссолини. «Олимпико» помнит легендарные матчи: здесь были сыграны финалы Евро-1968 и Евро-1980, ЧМ-1990 и четыре финала Кубка/Лиги чемпионов (1977, 1984, 1996, 2009).

Домашняя арена «Ромы» и «Лацио» примет три матча группового этапа Евро-2020 и четвертьфинал.

Итальянский стадион станет единственным на турнире «динозавром» из прошлого тысячелетия.

В Риме пройдут матчи: Италия — Турция (11 июня), Италия — Швейцария (16 июня), Италия — Уэльс (20 июня) и одна игра 1/4 финала (3 июля).

Олимпийский стадион в Баку

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вместимость: 69 870 (разрешено 50%).

Спортивный объект в Баку был открыт в 2015 году к Европейским играм, проходившим в том же году. Поэтому стадион оборудован беговыми дорожками. Когда здесь проходил финал Лиги Европы-2018/2019 между «Челси» и «Арсеналом», многие болельщики остались недовольны расположением камер на стадионе и картинкой трансляции. Кстати, тот матч из-за многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном пропустил полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян. Помимо этого финала, на стадионе были сыграны несколько матчей местного «Карабаха» в Лиге чемпионов.

Арена Баку не только стала многофункциональным спортивным объектом страны, но и решила давнюю экологическую проблему — благодаря строительству стадиона было очищено от нефтяных отходов озеро Беюк-Шор.

В Баку пройдут матчи: Уэльс — Швейцария (12 июня), Турция — Уэльс (16 июня), Турция — Швейцария (20 июня) и одна игра 1/4 финала (3 июля).

Стадион «Паркен» в Копенгагене

Фото: Klaus Sletting Jensen/Getty Images

Вместимость: 38 076 (разрешено от 25 до 33%).

«Паркен» — самый маленький стадион Евро-2020 и самый большой в Дании. К сожалению, болельщиков из России в Данию на матч нашей команды не пустят. 38-тысячная арена была построена в 1990 году, и с тех пор здесь прошли финал Кубка Кубков — 1994 («Арсенал» — «Парма») и финал Кубка УЕФА — 2000 («Арсенал» — «Галатасарай»). В обычное время на стадионе проходят матчи «Копенгагена» и национальной сборной.

Любопытный факт: стадион «Паркен» является любимым местом различных музыкальных исполнителей. В 2001-м на стадионе проходил конкурс Евровидение, также в разное время выступали Tiësto, Depeche Mode, The Rolling Stones, Селин Дион, U2, Джордж Майкл, Эрик Клэптон, Pink Floyd, Metallica. Рекордная посещаемость за всю историю стадиона была зафиксирована 23 июня 2007 года, на концерт Джастина Тимберлейка было продано 55 000 билетов.

В Копенгагене пройдут матчи: Дания — Финляндия (12 июня), Дания — Бельгия (17 июня), Дания — Россия (21 июня) и одна игра 1/8 финала (28 июня).

Стадион в Санкт-Петербурге

Фото: Julian Finney/Getty Images

Вместимость: 68 134 (разрешено 50%).

Стадион, признанный самым дорогим в России (но не в мире — тот же «Уэмбли» дороже), был возведён по проекту Кисе Курокавы. По замыслу японского архитектора, он походит на космический корабль, приземлившийся на берегу Финского залива. За четыре года арена в Санкт-Петербурге приняла матчи Кубка конфедераций — 2017, домашнего ЧМ — 2018 и Лиги чемпионов. В этом году стадион должен был принять финал Лиги чемпионов, но из-за пандемии Санкт-Петербургу достанется финал сезона-2021/2022.

Изначально планировалось, что на домашнем стадионе «Зенита» пройдут четыре матча Евро-2020, но после исключения арены в Дублине второй столице России достались ещё три встречи группового этапа. За 11 дней на российском стадионе пройдут шесть матчей — газон ждёт серьёзное испытание!

В Санкт-Петербурге пройдут матчи: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня). Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и один матч 1/4 финала (2 июля).

«Уэмбли» в Лондоне

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Вместимость: 90 000 (разрешено 25%).

«Уэмбли» занимает второе место в Европе по величине среди стадионов. Главная архитектурная особенность — 134-метровая арка, возвышающаяся над футбольным полем. Строительство арены началось в 2003 году на месте легендарного Empire Stadium. На возведение новой арены потребовалась рекордная сумма в 798 млн фунтов (1,59 млрд долларов по курсу 2007 года). После перестройки и открытия в 2007 году самый крупный стадион Великобритании принял 21 миллион зрителей. Ныне знаменитые парные башни старой арены сменила гигантская арка.

В Лондоне пройдут матчи: Англия — Хорватия (13 июня), Англия — Шотландия (18 июня), Чехия — Англия (22 июня), две игры 1/8 финала (26 и 29 июня), два полуфинала (6 и 7 июля) и финал (11 июля).

Национальный стадион в Бухаресте

Фото: Scott Heavey/Getty Images

Вместимость: 55 600 (разрешено от 25 до 33%).

Новый стадион построен на месте старой «Арены Националэ», на которой дважды выступал Майкл Джексон. Арена успела провести событие большого масштаба — финал Лиги Европы 2012 года «Атлетико» — «Атлетик» (3:0). Именно в том матче произошёл казус с испанскими болельщиками, многие из которых перепутали города и не приехали на игру.

Что касается затрат на строительство нового стадиона, то на него потратили 234 млн евро, из них 20 млн — на возведение раздвижной крыши. Полная смена её положения занимает 15 минут.

В Бухаресте пройдут матчи: Австрия — Северная Македония (13 июня), Украина — Северная Македония (17 июня), Украина — Австрия (21 июня) и одна игра 1/8 финала (28 июня).

«Йохан Круифф Арена»

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Вместимость: 54 990 (разрешено от 25 до 33%).

«Йохан Круифф Арена» была открыта в 1996 году и стала первым стадионом в Европе с выдвижной крышей. Своё название стадион получил только в 2018 году в честь знаменитого футболиста и тренера национальной команды Нидерландов, «Аякса» и «Барселоны» Хендрика Йоханнеса Круиффа. Эта арена должна была появиться намного раньше — её готовили к проведению в стране летних Олимпийских игр 1992 года, но заявка была отклонена и местные власти отложили идею её строительства.

Совсем недавно «Йохан Круифф Арена» приняла один из самых драматичных матчей в истории Лиги чемпионов: «Тоттенхэм» вышел в финал, обыграв «Аякс» на последних секундах добавленного времени. Здесь же зародилась традиция проведения международного музыкального фестиваля Sensation.

В Амстердаме пройдут матчи: Нидерланды — Украина (13 июня), Нидерланды — Австрия (17 июня), Нидерланды — Северная Македония (21 июня) и одна игра 1/8 финала (26 июня).

«Арена Мюнхен» в Мюнхене

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Вместимость: 75 000 (разрешено 22%).

«Альянц Арена» во время Евро-2020 будет носить название «Арена Мюнхен». Этот стадион имеет опыт проведения больших матчей: в 2006-м здесь прошёл полуфинал чемпионата мира, а через шесть лет — финал Лиги чемпионов. Поначалу арена использовалась в качестве дома «Баварии» и «Мюнхена 1860», но позднее действующий чемпион Германии выкупил долю и стал полновластным владельцем сооружения.

Одной из главных особенностей стадиона является возможность менять подсветку на арене — подушки с воздухом, из которых состоит фасад, и крыша здания во время игр «Баварии» становятся красными, «Мюнхена 1860» — голубыми, сборной Германии — белыми.

В Мюнхене пройдут матчи: Германия — Франция (16 июня), Германия — Португалия (19 июня), Германия — Венгрия (24 июня) и одна игра 1/4 финала (2 июля).

«Ференц Пушкаш» в Будапеште

Фото: Laszlo Balogh/Getty Images

Вместимость: 67 215 (разрешено 100%).

Изначально стадион назывался «Непштадион». В 1954 году на нём состоялся матч между сборными Англии и Венгрии, в котором британцы потерпели крупнейшее поражение (1:7). Новое название спортивный объект получил в 2001 году — в честь легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

Арена в Будапеште является самым новым объектом Евро-2020. В сентябре «Пушкаш» принял матч «Бавария» — «Севилья» Суперкубка УЕФА, также здесь проходили вынесенные игры плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы и встречи национальной сборной.

В Будапеште пройдут матчи: Венгрия — Португалия (15 июня), Венгрия — Франция (19 июня). Португалия — Франция (23 июня) и один матч 1/8 финала (27 июня).

«Хэмпден Парк» в Глазго

Фото: Mark Runnacles/Getty Images

Вместимость: 51 866 (разрешено от 25 до 33%).

На арене «Хэмпден Парк» проводятся матчи только сборной Шотландии и «Куинз Парк Рейнджерс». Этот стадион — самый старый на Евро-2020. На момент открытия в 1903 году трибуны вмещали 100 000 человек. В 1937 году более 149 000 болельщиков посетили матч между сборными Шотландии и Англии. Игры на площадке в Глазго продолжались даже во время Второй мировой войны. «Хэмпден Парк» оставался крупнейшим стадионом до 1950 года, пока не построилась 200-тысячная «Маракана» в Бразилии. Позже вместимость арены уменьшилась из-за реконструкции и требований безопасности.

Для сборной Шотландии это будет первый крупный турнир с 1998 года.

В Глазго пройдут матчи: Шотландия — Чехия (14 июня), Хорватия — Чехия (18 июня), Шотландия — Хорватия (22 июня) и одна игра 1/8 финала (29 июня)

Олимпийский стадион в Севилье

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Вместимость: 60 000 (разрешено 30%).

Вместо Бильбао право проведения Евро-2020 получила Севилья. Этот стадион был построен в рамках заявки Испании на проведение Олимпиад-2004 или 2008 в Севилье, но оба раза город проигрывал гонку. После этого арена оказалась никому не нужна: у «Севильи» и «Бетиса» есть свои стадионы, так что 60-тысячник просто простаивал все эти годы.

Иногда здесь играла сборная Испании и проводились финалы Кубка страны. В последние годы местная федерация активно начала работу над «освоением» стадиона — до 2024 года финалы Кубка будут проходить только здесь, а перенос ЧЕ позволит хоть немного, но оживить объект и заработать на нём.

В Севилье пройдут матчи: Испания — Швеция (14 июня), Испания — Польша (19 июня), Испания — Словакия (23 июня) и одна игра 1/8 финала (27 июня).