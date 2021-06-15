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Какой ты футболист сборной России: Дзюба, Миранчук, Головин, Зобнин, Марио Фернандес — тест перед Евро-2020

Головин, Дзюба или Миранчук: кто ты из футболистов сборной России?
Кирилл Закатченко
Кто ты из футболистов сборной России? Тест
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Простой тест, который не займёт много времени.

Стартовал долгожданный чемпионат Европы! К сожалению, сборная России не набрала очков в первом туре, но ведь от этого мы меньше за неё болеть не будем. Правда?

Наверняка каждый из нас, сидя у экранов, во время матчей раздавал футболистам ценные советы, которые они не слышали. А сейчас у вас есть возможность побыть на месте игроков. Пройдите наш тест и узнайте, каким футболистом вы были бы в команде Станислава Черчесова.

Главное правило — отвечать на вопросы нужно честно. Обещаем, что сохраним всё в секрете. Возможно, итоговый результат позволит вам посмотреть на того или иного игрока совсем иначе. И не забывайте, что второй матч на Евро-2020 Россия проведёт уже завтра, 16 июня, нас ждут острые эмоции. С Pringles они станут ещё острее, а погружение в атмосферу главного события этого лета — ярче!

Кстати, теперь у всех болельщиков есть возможность выигрывать ценные призы каждые 90 минут. Чтобы получить умный футбольный мяч, сертификаты, спортивную экипировку и снаряжение, нужно купить упаковку Pringles. А дальше — зарегистрируйте код с банки на football.pringles.com или же принимайте участие в TikTok-челлендже бренда. Самые крутые участники получат игровую приставку, беспроводные наушники и смартфон 12-й серии. Присоединяйтесь и веселитесь вместе с Pringles!

* Партнёрский материал
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