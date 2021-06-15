Головин, Дзюба или Миранчук: кто ты из футболистов сборной России?

Стартовал долгожданный чемпионат Европы! К сожалению, сборная России не набрала очков в первом туре, но ведь от этого мы меньше за неё болеть не будем. Правда?



Наверняка каждый из нас, сидя у экранов, во время матчей раздавал футболистам ценные советы, которые они не слышали. А сейчас у вас есть возможность побыть на месте игроков. Пройдите наш тест и узнайте, каким футболистом вы были бы в команде Станислава Черчесова.

Главное правило — отвечать на вопросы нужно честно. Обещаем, что сохраним всё в секрете. Возможно, итоговый результат позволит вам посмотреть на того или иного игрока совсем иначе. И не забывайте, что второй матч на Евро-2020 Россия проведёт уже завтра, 16 июня, нас ждут острые эмоции. С Pringles они станут ещё острее, а погружение в атмосферу главного события этого лета — ярче!

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