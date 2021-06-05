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Россия — Болгария, 05 июня 2021 — онлайн-трансляция товарищеского матча, где смотреть онлайн матч Россия — Болгария

Россия — Болгария. Онлайн. Последняя проверка команды Черчесова перед Евро
Кирилл Закатченко
Россия — Болгария. Онлайн
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Кому принесёт удачу Киркоров?

Привет, друзья! Сегодня, 5 июня 2021 года, в Москве состоится товарищеский матч Россия — Болгария. Начало встречи — в 18:00 мск. Следить за событиями последнего матча команды Станислава Черчесова перед Евро-2020 (Россия стартует на турнире 12 июня) можно с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции. Четыре дня назад наши ребята не смогли одолеть поляков, как будет на этот раз? Подключайтесь!

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
05 июня 2021, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Болгария
Live Кирилл Закатченко

📖 Ознакомиться с заявкой сборной России на Евро-2020 можно с помощью нашего материала. Кстати, внутри интересные факты по каждому игроку. Всю информацию старательно собирал Евгений Марков.

Заявка сборной России на Евро-2020. Малоизвестные факты о наших игроках Заявка сборной России на Евро-2020. Малоизвестные факты о наших игроках
10:14 Кирилл Закатченко

Где смотреть онлайн видеотрансляцию матча Россия — Болгария

📺 Посмотреть трансляцию матча можно на Первом канале. Начало эфира — в 17:45 мск. Любопытно, что изначально телеканал планировал показать хоккейный матч, однако сборной России не удалось добраться до полуфинала чемпионата мира.

10:12 Кирилл Закатченко

😃 Вчера тренировку сборной России посетил Филип Киркоров. Уроженец Болгарии оказался в комичной ситуации — перепутал Оздоева с Фернандесом. Сегодня артист должен исполнить гимн России перед матчем.

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