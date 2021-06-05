Россия — Болгария. Онлайн. Последняя проверка команды Черчесова перед Евро

Привет, друзья! Сегодня, 5 июня 2021 года, в Москве состоится товарищеский матч Россия — Болгария. Начало встречи — в 18:00 мск. Следить за событиями последнего матча команды Станислава Черчесова перед Евро-2020 (Россия стартует на турнире 12 июня) можно с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции. Четыре дня назад наши ребята не смогли одолеть поляков, как будет на этот раз? Подключайтесь!
📖 Ознакомиться с заявкой сборной России на Евро-2020 можно с помощью нашего материала. Кстати, внутри интересные факты по каждому игроку. Всю информацию старательно собирал Евгений Марков.
Где смотреть онлайн видеотрансляцию матча Россия — Болгария
📺 Посмотреть трансляцию матча можно на Первом канале. Начало эфира — в 17:45 мск. Любопытно, что изначально телеканал планировал показать хоккейный матч, однако сборной России не удалось добраться до полуфинала чемпионата мира.
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