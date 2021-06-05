«Черкесов Станислав Соломонович». Шоу Киркорова на тренировке сборной

Филипп неожиданно связан с футболом: дружил с Аршавиным, однажды после скандала его поддержал Акинфеев.

В это сложно поверить, но Филипп Киркоров посетил тренировку сборной в Новогорске и уже сегодня вечером споёт гимн России перед товарищеским матчем против Болгарии.

Почему именно Киркоров?

Во-первых, популярный певец, Народный артист России и давно дружит со сборной. Как именно — скоро узнаете.

Во-вторых, Филипп — болгарин, родился в городе Варна, где играет местный «Спартак», известный чемпионством в 1932 году и матчем Кубка УЕФА против «Манчестер Юнайтед» в 1983-м.

Шоу Киркорова на тренировке сборной: не забил пенальти Дзюбе, попросил Черчесова называть его Басковым

🎵 Филипп подарил команде диски, книги и сувениры с Евровидения, где в 1995 году занял 17-е место из 23 (кстати, худший результат среди российских исполнителей до сих пор). Черчесову и Джикии вручил подписанный сборник песен с пятидесятилетия.

Фото: rfs.ru

🎵 От сборной получил форму с десятым номером и своей фамилией плюс шутку от Черчесова: «Человек посмотрел на нас и поседел». Киркоров действительно пришёл на тренировку в рыжей кепке поверх серебряных волос.

🎵 Общаясь с Черчесовым, видимо, перепутал имя главного тренера сборной, так что Черчесов отшутился и громко произнёс: «Вы видели, да? Черкесов Станислав Соломонович. Не переживай». На это Киркоров предложил называть его Николаем Басковым.

🎵 Черчесов через Киркорова передал мяч для его отца, также народного артиста Бедроса Киркорова, которому на днях исполнилось 89 лет. И направил в его сторону поток восхищений: что в программе «Маска» на НТВ он совершил чудо. Видимо, имея в виду выступление Бедроса Киркорова в огромном костюме султана несколько месяцев назад.

Фото: rfs.ru

🎵 И это не всё. Киркоров не забил пенальти Дзюбе, а потом назвал их дуэт «Два короля».

🎵 «Мой друг Георгий Джикия дал мастер-класс по защите не только мячей, но и нежелательных ситуаций и людей», — многозначительно написал Киркоров. К чему бы это?

Фото: rfs.ru

🎵 Алексей Миранчук отметил, что приезд Киркорова добавил сборной красок.

Сын Киркорова переходил в ЦСКА и знает состав «Барсы» наизусть. А дочь ушла от Плющенко

На тренировку сборной Киркоров пришёл вместе с восьмилетним сыном по имени Мартин-Кристин: два года назад мальчик перешёл из московского филиала академии «Барселоны» в ЦСКА. По словам агента Дмитрия Селюка, это была его идея, ведь именно в ЦСКА из ребёнка сделают не только хорошего игрока, но и настоящего мужчину; тогда как «Барселона» — мыльный пузырь в центре Москвы.

Где и как Мартин тренируется сейчас, неизвестно, но и Селюк, и директор академии «Барсы» в Москве говорили: сын Киркорова обожает футбол настолько, что смотрит его постоянно и знает состав «Барселоны» наизусть.

Фото: rfs.ru

Дочь Киркорова по имени Алла-Виктория до лета 2020 года занималась в академии Евгения Плющенко.

«Алла-Виктория была влюблена в фигурное катание. Точнее, в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили, а в старшего Плющенко; и именно поэтому захотела заняться фигурным катанием, — рассказывал Киркоров «Собеседнику». — Но я всё-таки считаю, что этот вид спорта травмоопасный, поэтому я больше за земные приключения».

Главный номер Киркорова — перепутал Марио и Оздоева

Познания Мартина Киркорова в футболе не помогли отцу.

Так выглядел знаменитый разговор перед тренировкой сборной. В ролях — Филипп и Мартин Киркоровы, Магомед Оздоев.

Киркоров: Здравствуйте, Марио! Ну вот, [Мартин], смотри, твой кумир. Он по-русски говорит?

Оздоев: Да, конечно, говорю. Я не Марио, а Магомед Оздоев. Марио сейчас спустится.

Киркоров: Вы такие южные, все красивые. [Мартин], ты за кого болеешь?

Мартин: За «Спартак».

Оздоев: Извините, мы из «Зенита».

Этот разговор тут же долетел до Дзюбы, так что капитан при знакомстве с Киркоровым сказал, что он тоже Марио. Разговор с Дзюбой Киркоров также начал со слов: «Мартин, вот твой кумир».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Киркоров общался со сборной и раньше: давал обещание Саенко, восхищался Аршавиным. Называл «Шахтёр» столицей мирового футбола

⚽️ В 2009 году Киркоров подружился с лидерами сборной и играл в «Мафию» с Павлюченко, Саенко, Аршавиным, Быстровым и Малафеевым. А через год футболисты поддержали его после скандала на пресс-конференции, когда Киркоров набросился на журналистку в розовой кофточке.

Фото: РИА Новости

«Филипп, мы с тобой», — под письмом со словами поддержки подписались Кержаков, Акинфеев, Быстров и Малафеев.

⚽️ В 2011-м Аршавин перерезал ленточку на открытии бутика Киркорова Phill 4 you в Москве. Позже певец говорил, что Аршавин «очень даже неплохо поёт» и когда-нибудь они запишут дуэт.

⚽️ Футболист сборной Иван Саенко отдыхал с певцом в Дубае и пересказал «СЭ» их разговор в самолёте: «Киркоров сказал: «Вань, у меня будет ребёнок». Я ещё так посмотрел на него… И говорит: «Мартином назову». Я посмеялся: «Я тебе не верю». И потом у него ребёнок появился, он мне набрал и говорит: «Я же тебе обещал».

⚽️ В мае 2013-го Киркоров вместе с «Дискотекой Аварией», Басковым, Шатуновым, Ёлкой и другими исполнителями выступал на чемпионском матче «Шахтёра» и назвал Донецк столицей мирового футбола.

Новый шаг — исполнение гимна России на футбольном стадионе.

Что дальше?

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В комментариях делитесь любимыми песнями Киркорова.

Я начинаю:

1. «Атлантида»

2. «Марина»

3. «Единственная моя»