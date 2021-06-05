«Черкесов Станислав Соломонович». Шоу Киркорова на тренировке сборной

В это сложно поверить, но Филипп Киркоров посетил тренировку сборной в Новогорске и уже сегодня вечером споёт гимн России перед товарищеским матчем против Болгарии.
Почему именно Киркоров?
Во-первых, популярный певец, Народный артист России и давно дружит со сборной. Как именно — скоро узнаете.
Во-вторых, Филипп — болгарин, родился в городе Варна, где играет местный «Спартак», известный чемпионством в 1932 году и матчем Кубка УЕФА против «Манчестер Юнайтед» в 1983-м.
Шоу Киркорова на тренировке сборной: не забил пенальти Дзюбе, попросил Черчесова называть его Басковым
🎵 Филипп подарил команде диски, книги и сувениры с Евровидения, где в 1995 году занял 17-е место из 23 (кстати, худший результат среди российских исполнителей до сих пор). Черчесову и Джикии вручил подписанный сборник песен с пятидесятилетия.
Фото: rfs.ru
🎵 От сборной получил форму с десятым номером и своей фамилией плюс шутку от Черчесова: «Человек посмотрел на нас и поседел». Киркоров действительно пришёл на тренировку в рыжей кепке поверх серебряных волос.
🎵 Общаясь с Черчесовым, видимо, перепутал имя главного тренера сборной, так что Черчесов отшутился и громко произнёс: «Вы видели, да? Черкесов Станислав Соломонович. Не переживай». На это Киркоров предложил называть его Николаем Басковым.
🎵 Черчесов через Киркорова передал мяч для его отца, также народного артиста Бедроса Киркорова, которому на днях исполнилось 89 лет. И направил в его сторону поток восхищений: что в программе «Маска» на НТВ он совершил чудо. Видимо, имея в виду выступление Бедроса Киркорова в огромном костюме султана несколько месяцев назад.
Фото: rfs.ru
🎵 И это не всё. Киркоров не забил пенальти Дзюбе, а потом назвал их дуэт «Два короля».
🎵 «Мой друг Георгий Джикия дал мастер-класс по защите не только мячей, но и нежелательных ситуаций и людей», — многозначительно написал Киркоров. К чему бы это?
Фото: rfs.ru
🎵 Алексей Миранчук отметил, что приезд Киркорова добавил сборной красок.
Сын Киркорова переходил в ЦСКА и знает состав «Барсы» наизусть. А дочь ушла от Плющенко
На тренировку сборной Киркоров пришёл вместе с восьмилетним сыном по имени Мартин-Кристин: два года назад мальчик перешёл из московского филиала академии «Барселоны» в ЦСКА. По словам агента Дмитрия Селюка, это была его идея, ведь именно в ЦСКА из ребёнка сделают не только хорошего игрока, но и настоящего мужчину; тогда как «Барселона» — мыльный пузырь в центре Москвы.
Где и как Мартин тренируется сейчас, неизвестно, но и Селюк, и директор академии «Барсы» в Москве говорили: сын Киркорова обожает футбол настолько, что смотрит его постоянно и знает состав «Барселоны» наизусть.
Фото: rfs.ru
Дочь Киркорова по имени Алла-Виктория до лета 2020 года занималась в академии Евгения Плющенко.
«Алла-Виктория была влюблена в фигурное катание. Точнее, в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили, а в старшего Плющенко; и именно поэтому захотела заняться фигурным катанием, — рассказывал Киркоров «Собеседнику». — Но я всё-таки считаю, что этот вид спорта травмоопасный, поэтому я больше за земные приключения».
Главный номер Киркорова — перепутал Марио и Оздоева
Познания Мартина Киркорова в футболе не помогли отцу.
Так выглядел знаменитый разговор перед тренировкой сборной. В ролях — Филипп и Мартин Киркоровы, Магомед Оздоев.
Киркоров: Здравствуйте, Марио! Ну вот, [Мартин], смотри, твой кумир. Он по-русски говорит?
Оздоев: Да, конечно, говорю. Я не Марио, а Магомед Оздоев. Марио сейчас спустится.
Киркоров: Вы такие южные, все красивые. [Мартин], ты за кого болеешь?
Мартин: За «Спартак».
Оздоев: Извините, мы из «Зенита».
Этот разговор тут же долетел до Дзюбы, так что капитан при знакомстве с Киркоровым сказал, что он тоже Марио. Разговор с Дзюбой Киркоров также начал со слов: «Мартин, вот твой кумир».
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Киркоров общался со сборной и раньше: давал обещание Саенко, восхищался Аршавиным. Называл «Шахтёр» столицей мирового футбола
⚽️ В 2009 году Киркоров подружился с лидерами сборной и играл в «Мафию» с Павлюченко, Саенко, Аршавиным, Быстровым и Малафеевым. А через год футболисты поддержали его после скандала на пресс-конференции, когда Киркоров набросился на журналистку в розовой кофточке.
Фото: РИА Новости
«Филипп, мы с тобой», — под письмом со словами поддержки подписались Кержаков, Акинфеев, Быстров и Малафеев.
⚽️ В 2011-м Аршавин перерезал ленточку на открытии бутика Киркорова Phill 4 you в Москве. Позже певец говорил, что Аршавин «очень даже неплохо поёт» и когда-нибудь они запишут дуэт.
⚽️ Футболист сборной Иван Саенко отдыхал с певцом в Дубае и пересказал «СЭ» их разговор в самолёте: «Киркоров сказал: «Вань, у меня будет ребёнок». Я ещё так посмотрел на него… И говорит: «Мартином назову». Я посмеялся: «Я тебе не верю». И потом у него ребёнок появился, он мне набрал и говорит: «Я же тебе обещал».
⚽️ В мае 2013-го Киркоров вместе с «Дискотекой Аварией», Басковым, Шатуновым, Ёлкой и другими исполнителями выступал на чемпионском матче «Шахтёра» и назвал Донецк столицей мирового футбола.
Новый шаг — исполнение гимна России на футбольном стадионе.
Что дальше?
***
В комментариях делитесь любимыми песнями Киркорова.
Я начинаю:
1. «Атлантида»
2. «Марина»
3. «Единственная моя»
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