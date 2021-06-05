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Трансферы футбола — лето-2021: Агуэро и Гарсия перешли в «Барселону», Конате — в «Ливерпуль», Алаба — в «Реал»

Кем укрепились топ-клубы Европы. Главные трансферы последних дней
Дмитрий Росип
Трансферы футбола — лето 2021
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«Ливерпуль» уже потратил 40 млн, а «Барселоне» игроки пока достаются бесплатно.

Летнее трансферное окно ещё не открылось, а в Европе уже состоялось несколько значимых переходов. Дорогостоящих трансферов пока нет, а в большинстве случаев игроки приходят в новые клубы как свободные агенты. Но есть, конечно же, и исключения. Рассказываем, кто уже нашёл себе новое место работы.

Давид Алаба (в «Реал» как свободный агент)

Защитник провёл в «Баварии» 12 лет, выиграв за этот длительный период 28 трофеев, в том числе два титула Лиги чемпионов. Этим летом Алабе пришлось покинуть немецкий гранд из-за истечения срока контракта. C июля он наденет футболку «Реала», с которым уже подписал пятилетнее соглашение. По информации журналиста Фабрицио Романо, Алаба будет получать в «королевском клубе» 12 млн евро в год. А Transfermarkt признал его переход в «Реал» самым дорогим бесплатным трансфером в истории. Сейчас австриец оценивается в 55 млн евро.

Серхио Агуэро (в «Барселону» как свободный агент)

Аргентинец посвятил «Манчестер Сити» десять лет своей карьеры, став самым титулованным игроком клуба за всю историю. Теперь он покинул «горожан» в качестве свободного агента и перебрался к своему другу Месси в «Барселону». По информации испанского издания Mundo Deportivo, Агуэро будет зарабатывать 6 млн евро в год, а это почти в четыре раза меньше, чем в «Сити». К тому же у него в контракте прописаны отступные в размере 100 млн евро.

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Ибраима Конате (из «Лейпцига» в «Ливерпуль»)

Мерсисайдцы наконец-то сподобились на покупку качественного защитника в пару к ван Дейку. «Ливерпуль» отдал 40 млн евро за 22-летнего футболиста «Лейпцига» Конате, который в последних двух сезонах Бундеслиги из-за различных травм провёл в сумме всего лишь 22 матча. Ральф Рангник, работавший в немецком клубе компании «Ред Булл» тренером, отмечал, что Ибраима больше играет мозгами и умеет выбирать правильную позицию на поле. Наверное, именно на эти качества обратил внимание Юрген Клопп.

Эрик Гарсия (в «Барселону» как свободный агент)

Спустя четыре года воспитанник «Барселоны» возвращается в родной клуб в качестве свободного агента. В «Манчестер Сити» Гарсия сыграл в 35 матчах, отметившись одной голевой передачей. С «горожанами» он стал чемпионом Англии, обладателем Суперкубка страны, а также Кубка английской лиги. Теперь Эрик будет частью новой команды Рональда Кумана, который остаётся на посту главного тренера «Барселоны». Своими кумирами Гарсия всегда называл Пуйоля, Маскерано и Пике, но сейчас у него появился шанс попробовать превзойти их.

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Мик Меньян (из «Лилля» в «Милан»)

Голкипер «Лилля», став в минувшем сезоне чемпионом Лиги 1, решил последовать примеру главного тренера Кристофа Галтье и тоже покинул команду. Меньян подписал пятилетний контракт с «Миланом» и теперь заменит там Доннарумму, у которого истёк контракт с россонери. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, за французского вратаря «Милан» отдал 13+2 млн евро, а сам Мик будет зарабатывать примерно 3 млн евро в год со всеми бонусами.

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Тео Уолкотт (в «Саутгемптон» как свободный агент)

Англичанин вернулся в родной клуб, за который дебютировал в 16 лет. Последние полгода Уолкотт провёл в «Саутгемптоне» на правах аренды, а теперь, после истечения контракта с «Эвертоном», будет полноправным игроком «святых». Кстати, совсем недавно Тео стал единственным игроком, забивающим в АПЛ на протяжении последних 14 лет. C «Саутгемптоном» он подписал контракт на два года, так что теперь у него есть шанс улучшить результат.

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Грегор Кобель (из «Штутгарта» в «Боруссию» Дортмунд)

В конце мая швейцарский вратарь подписал пятилетний контракт с дортмундской «Боруссией». Почти наверняка это означает, что стан «шмелей» покинет Бюрки. По информации Kicker, дортмундцы заплатили за 23-летнего Кобеля 15 млн евро. В минувшем сезоне Бундеслиги Грегор провёл только пять матчей на ноль, пропустив 54 гола в 33 играх. К сожалению, вратарь не вошёл в окончательную заявку сборной на Евро-2020, проиграв конкуренцию Зоммеру, Мвого и Омлину.

Флорьян Товен (в «Тигрес» как свободный агент)

А вот чемпион мира в составе сборной Франции Товен покинул «Марсель» после истечения контракта, но подыскал себе клуб не в Европе, а в Мексике. ESPN со ссылкой на L´Equipe сообщил, что полузащитник подписал пятилетнее соглашение с «Тигрес». Кстати, там же играет французский нападающий Андре-Пьер Жиньяк, который перебрался в мексиканский чемпионат из «Марселя» в 2015 году. Так что 28-летнему Товену точно не будет скучно, но такой ранний отъезд из Европы всё равно выглядит весьма странным.

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