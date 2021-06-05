Сборная России лишилась основного защитника! Кем Черчесов заменит Кудряшова на Евро?

Печальные новости из стана сборной России пришли ещё до стартового свистка в матче с Болгарией. Фёдор Кудряшов получил травму на разминке, и вместо него с первых минут появился защитник «Ахмата» Андрей Семёнов.

Кудряшов пропустит чемпионат Европы?

«Кудряшов сказал, что травма, судя по всему, достаточно тяжёлая. Похоже, он даже может вылететь из заявки на Евро», — сообщил комментатор Павел Занозин в эфире Первого канала. Защитник «Антальяспора» на разминке во время ускорения получил повреждение икроножной мышцы. Скорее всего, на стадионах Евро-2020 футболиста ждать не стоит.

Потеря Кудряшова перед самым стартом Евро-2020 может сыграть немаловажную роль. Фёдор – один из самых опытных сборной России – за его плечами 45 матчей в футболке национальной команды. Защитник играл на Кубке Конфедераций-2017, провёл четыре матча из пяти на ЧМ-2018 (в том числе сыграл по 120 минут с Испанией и Хорватией), а также принял участие почти во всех встречах в квалификации Евро-2020. Впрочем, Черчесову есть кем заменить важного футболиста.

Кого вызовет Черчесов?

Стоит напомнить, что в резервном списке сборной России есть два защитника – Игорь Смольников и Дмитрий Чистяков. Из полевых игроков там также присутствуют Юрий Газинский, Даниил Лесовой, Резиуан Мирзов, Фёдор Смолов. Помимо этих игроков есть Илья Самошников, который получил травму и тренируется по индивидуальной программе, а также Роман Евгеньев. Поскольку Кудряшов играет на позиции центрального защитника, то, вероятно, нас ждёт замена по амплуа – Евгеньев или Чистяков (не был на этих сборах).

Несколько дней назад тренерский штаб решил не отцеплять защитников, которых не возьмёт на Евро-2020, и оставил их работать со сборной. Видимо, не зря.

«Что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим, и он будет в сборной. Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила, вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет», – заявил Черчесов.

Исходя из этих слов, Евгеньев может радоваться, что поедет на первый крупный турнир в карьере. Кажется, именно он заменит Кудряшова в сборной.