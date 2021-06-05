Россия победила, но такой матч хочется поскорее забыть. Депрессивный репортаж

Редко хожу на стадион, обычно смотрю по телевизору. Вот сейчас получилось добраться, но я так и не понял зачем. Уже на входе встречает плотная очередь (привет, пандемия). В результате не успел к началу и не увидел поющего Киркорова. Ужас! На трибуне сказали, что гимны он не перепутал. Уже спасибо.

Мне всегда нравилась крыша «ВТБ Арены» из треугольной мозаики, но вот обзор с трибун – беда. Телеоператоры и металлические конструкции закрывают обзор поля. Мне повезло чуть больше, чем женщине в серо-оранжевой куртке. Ей, наверное, вообще чуть ли не половину поля загородили эти перила.

С одной стороны фанаты сидят за сеткой, на противоположной трибуне – за сеткой и ещё в клетке. Ох уж эти брутальные ультрас сборной России – с дудками и надувными дубинками. Так и не кинули никакой пиротехники на поле, потому что её вообще не было. Насколько сетка спасает от файеров и ракетниц – ещё большой вопрос (про монеты я даже не говорю). А сетка эта, кстати, мешает даже тем, кто сидит на центральной трибуне, потому что немножко заграждает табло.

Шоу в перерыве? Я, конечно, не рассчитывал на такое, как в финале Супербоула. Просто хотелось, что-то большее, чем певица Зара и ещё какие-то люди, убеждающие в том, что они очень-очень-очень-очень болеют за нашу сборную. Если честно, есть большие сомнения, что замечательная певица отличит Марио от Магомеда. Ох уж эти южные ребята, как говорит Бедросович.



Поддержка на матчах сборной – это уже вечная беда. Особенно, когда нет барабанщика и стадион заполнен менее, чем на 40%. Было лишь два баннера перед игрой, а потом ещё два плаката на трибунах. И то очень похоже, что рекламных.



Ну а теперь собственно о футболе. Я понимаю, что результат не пахнет и всё такое, но первые 70 минут были похожи на мучение. Не совсем понятно, на что тут вообще должны смотреть фанаты.



Спасибо разве что Юре Жиркову. Это без иронии. Когда он дважды проходил соперников, чеканя мячик, трибуны сразу оживали. Тяжело не ожить на фоне остальной монотонности. В остальном… если мы хотели успокоить бельгийцев, то матч получился отличным.

Ладно, я понимаю. У нас прямо перед игрой травмировался Кудряшов, а по ходу встречи – Баринов. Но где весь креатив в атаке? Ну или хотя бы моменты, подходы, что угодно. Первые 70 минут было просто грустно. Смотреть на болгаров тоже то ещё удовольствие. Один удар в створ наших ворот. Можно было хоть Шунина, хоть Черчесова на ворота ставить – особо без разницы.



Сборная России – удивительное создание. Радует, когда этого меньше всего ждёшь. Помню, перед ЧМ-2018 наша команда излучала ещё больше депрессии, а получилось волшебно. Такое ощущение, что результат приходит только после обильной критики. Иначе никак. Что ж, в таком случае всё брюзжание в этой статье – только ради результатов сборной, конечно же.