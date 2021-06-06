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Евро-2020: сравнение сборных России и Украины: место в рейтинге ФИФА, стоимость составов, опыт игроков, история встреч

Сравниваем Россию и Украину на Евро-2020. В чём лучше мы, а в чём — соседи?
Павел Прохоров
Сравнение сборных России и Украины
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Встреча команд возможна в плей-офф турнира.

Две республики бывшего Союза и ближайшие соседи Россия и Украина обречены на вечные сравнения. Обе сборные сыграют на Евро-2020 и имеют хорошие шансы на выход из группы, получив вполне посильных соперников. В случае выхода России и Украины из группы они имеют шансы сразиться между собой в плей-офф чемпионата Европы. Это будет историческое событие!

Сравниваем две сборные и рассказываем, при каких обстоятельствах Россия и Украина смогут пересечься в игре на вылет.

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Рейтинг ФИФА

Сборная России сейчас занимает 38-ю позицию в рейтинге ФИФА, Украина – 24-ю. В последние годы позиции команды Черчесова менялись так: май 2018-го – 66-е место, июнь 2019-го – 43-е место, июнь 2020-го – 38-е место. У Украины: май 2018-го – 30-е место, июнь 2019-го – 24-е место, июнь 2020-го – 24-е место.

Что касается наивысшей позиции в рейтинге, то с апреля по май 1996 года наша команда под руководством Олега Романцева находилась на третьем месте — после Бразилии и Германии. У соседей лучшим результатом было 11-е место в международном рейтинге. Этой позиции они добились при Олеге Блохине в феврале 2007 года. Худший результат России – 70-е место, а у Украины – 132-е.

Любопытно взглянуть заодно и на клубный рейтинг УЕФА. В нём Россия расположилась на восьмой позиции, а Украина за год сползла на 12-е, но в последние два сезона завоёвывает в еврокубках больше очков, чем наша страна. В рейтинге клубов выше остальных команд из двух стран расположились «Шахтёр» (18-е место), «Зенит» (28), «Динамо» Киев (31), ЦСКА (38) и «Краснодар» (45).

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Стоимость состава

По версии Transfermarkt, стоимость состава сборной России немного меньше, чем Украины, и составляет 190,8 млн евро. Это 18-е место из 24 сборных на этом турнире. Головин, Фернандес и Миранчук вместе стоят 59 млн (28, 16 и 15 млн соответственно).

Стоимость игроков сборной Украины – 197,2 млн евро (17-е место из 24 сборных). У неё цена трёх игроков составляет 40% стоимости всего состава. Это Малиновский (30 млн), Зинченко (25 млн) и Цыганков (25 млн).

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Средний возраст команд

Средний возраст игроков сборной России – 27,9 лет, у Украины – 26,4. Самый молодой футболист на Евро-2020 в составе нашей команды – Мухин (19 лет). Это первый игрок в истории сборной России, родившийся в XXI веке, который оказался в заявке на крупный турнир. Что касается самого возрастного футболиста, то им станет 37-летний Жирков. Самый молодой в составе украинцев – воспитанник «Шахтёра» Георгий Судаков (18 лет), а самый возрастной – Андрей Пятов (36 лет).

Может показаться, что разница в среднем возрасте двух сборных небольшая, но наши соседи входят в четвёрку самых молодых команд на чемпионате Европы. При этом 20 из 26 футболистов сборной Украины впервые оказались в заявке на Евро или ЧМ (Трубин, Бущан, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Попов, Миколенко, Соболь, Тымчик, Макаренко, Шапаренко, Малиновский, Безус, Судаков, Цыганков, Марлос, Зубков, Яремчук, Беседин, Довбик).

У команды Станислава Черчесова тоже хватает игроков, не имеющих опыта выступлений на крупных турнирах в составе сборной, – Сафонов, Дюпин, Шунин, Джикия, Дивеев, Караваев, Баринов, Фомин, Мухин, Оздоев, Макаров, Жемалетдинов, Мостовой, Соболев, Заболотный.

Опыт игры футболистов на крупных турнирах

Самый большой опыт игры на крупных турнирах имеет Жирков. Он был на Евро-2008 и Евро-2012, выходил в одном матче на чемпионате мира в 2014 году и выступал на домашнем ЧМ. У Семёнова есть опыт только чемпионатов мира: он находился в скамейке во всех матчах в 2014 году в Бразилии и в 2018-м. Кудряшов провёл четыре матча из пяти на ЧМ-2018 (в том числе сыграл по 120 минут с Испанией и Хорватией). Ионов не появился на поле на ЧМ-2014, но был в качестве запасного. Головин с Дзюбой играли как на Евро-2016, так и на ЧМ-2018. Фернандес, Зобнин, Кузяев, Черышев и Миранчук выступали только на домашнем чемпионате мира, но у полузащитника «Аталанты» всего одна игра.

У Украины опытом больших матчей на уровне сборных обладают только шесть футболистов. Бессменный вратарь Пятов был запасным на ЧМ-2006 и играл на Евро-2012 и Евро-2016. Зинченко, Сидорчук и Степаненко выходили на поле на чемпионате Европы во Франции, а Караваев был в роли запасного. Ярмоленко выступал на домашнем чемпионате Европы 2012 года и на Евро-2016.

Клубное представительство

Самое большое клубное представительство в сборной России у игроков «Зенита» – шесть человек (Караваев, Жирков, Кузяев, Оздоев, Мостовой, Дзюба). У Украины большая гвардия игроков из двух клубов – киевского «Динамо» (10) и «Шахтёра» (7).

Легионеры

Здесь перевес на стороне украинской сборной. У неё восемь футболистов выступают в Европе: Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Малиновский («Аталанта», Италия), Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Зубков («Ференцварош», Венгрия), Соболь («Брюгге», Бельгия), Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Безус и Яремчук (оба – «Гент», Бельгия).

В составе сборной России четыре игрока из Европы: Кудряшов («Антальяспор», Турция), Головин («Монако», Франция), Черышев («Валенсия», Испания) и Миранчук («Аталанта», Италия).

Участие на чемпионатах Европы

Для сборной России это будет шестое выступление на чемпионатах Европы. Лучший результат был достигнут нашей национальной командой в 2008 году, когда под руководством Гуса Хиддинка она завоевала бронзовые медали.

Для Украины это третий финальный этап подряд и третий в истории. В 2012 году украинцы были хозяевам турнира, но не смогли выйти из группы. Неудача наших соседей постигла и четыре года спустя: проиграв три игры с общим счётом 0:5, они покинули Евро-2016 в качестве худшей сборной турнира. После провального Евро во Франции сборную возглавил Андрей Шевченко, для которого предстоящий турнир будет первым в роли тренера сборной.

Как Россия и Украина играли в последний год

Сборная России

Последний год сборная России провела не так стабильно, как хотелось бы. В сентябре-октябре 2020-го команда Черчесова обыграла Сербию (3:1) и Венгрию (3:2) и поделила очки дома с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0). Несмотря на две неуверенные товарищеские игры осенью, в которых Россия проиграла Швеции (1:2) и сыграла вничью с Молдавией (0:0), отрезок второй половины 2020-го можно было бы назвать успешным. Но всё испортили два заключительных матча в ноябре: сначала сборная России уступила в гостях Турции (2:3), а затем была разгромлена в Сербии (0:5). В результате не вышла в Лигу А Лиги наций.

Этот год для сборной России начался с побед над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1) в квалификации ЧМ-2022. После двух успехов наша команда была остановлена Словакией (1:2), которая лишила Россию первого места в группе. В последних двух встречах перед стартом на чемпионате Европы сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1) и переиграла Болгарию (1:0).

Соперники по группе: Бельгия (12 июня), Финляндия (16 июня), Дания (21 июня).

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Сборная Украины

Болельщики сборной Украины не могут быть довольны прошлым годом. В 2020-м их национальная команда неудачно выступила в Лиге наций – вылетела из Лиги А: дважды проиграла Германии (1:2) и (1:3) и Испании (0:4) Получила техническое поражение со счётом 0:3 от Швейцарии. Помимо того, в товарищеских встречах команду Шевченко обыграли Польша (2:0) и Франция (7:1). Поражение от французов – крупнейшее в истории сборной Украины. Из позитивных моментов – победа над Испанией (1:0).

В 2021 году наши соседи выдали четыре подряд ничьи со счётом 1:1 – с Францией, Финляндией и Казахстаном в отборочном раунде ЧМ-2022 и с Бахрейном в товарищеском матче. Перед стартом Евро-2020 Украина выиграла у Северной Ирландии (1:0), а 7 июня сыграет с Кипром.

Соперники по группе: Нидерланды (13 июня), Северная Македония (17 июня), Австрия (21 июня).

Россия и Украина могут сыграть между собой в плей-офф ЧЕ

Сборные России и Украины могут встретиться впервые с 1999 года – в плей-офф чемпионата Европы. На стадии четвертьфинала это возможно при двух сценариях:

1. Украина выходит с первого места группы, наша команда – со второго. Если обе сборные проходят 1/8 финала, то играют четвертьфинал в Баку.

2. Россия выходит с первого места группы, Украина – со второго. Если обе команды проходят 1/8 финала, то играют четвертьфинал в Мюнхене.

Прежде соперники встречались дважды: в сентябре 1998-го Украина дома обыграла Россию (3:2), а через год команды сыграли 1:1. Шевченко забил в Москве гол Филимонову со штрафного, который вспоминают до сих пор. Та ничья стала роковой для сборной России – наши не попали в финальную стадию Евро-2000.

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