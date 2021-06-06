«Слуцкий немного поплыл». Тренер «Рубина» прокомментировал сборную и спровоцировал скандал

Леонид Слуцкий вернулся в комментаторское кресло и в паре с Романом Гутцайтом отработал матч Россия — Болгария. Главный тренер «Рубина» провёл отличный эфир, получил слова благодарности и, кажется, спровоцировал скандал.

Как Слуцкий прокомментировал футбол

С первых минут многих удивило появление Дмитрия Баринова на позиции правого центрального защитника, и эту важную деталь отметил Слуцкий. «Большой плюс для игрока более атакующей позиции, когда он играет с краю в тройке центральных защитников, — умение подключиться вперёд. В то же время в обороне он может неоправданно выдёргиваться», — отметил специалист. По ходу трансляции он рассказал и о состоянии Марио Фернандеса, успокоив, что о нём не стоит беспокоиться, поскольку к матчу с Бельгией защитник будет готов. Слуцкий охарактеризовал Марио как самого сильного правого защитника из тех, с которыми работал. «Да простят меня Вячеслав Караваев и Олег Кузьмин», — добавил тренер.

К экватору первого тайма роль Баринова на поле стала яснее: он стал разыгрывающим защитником, находил Дзюбу в атаке, а на десятой минуте его длинный заброс мог стать результативным — после скидки форварда «Зенита» Роман Зобнин пробил выше перекладины. «Это модельная атака, такие моменты чётко прослеживаются — наверняка такой вариант розыгрыша будет одним из основных на Евро», — отреагировал Слуцкий на длинные передачи Баринова. Полузащитник «Локомотива» то и дело обострял и при атаках играл у штрафной соперника, что создавало угрозу воротам Болгарии.

Слуцкий высказался об ошибке Киркорова и припомнил историю с Азмуном

«Это знаменитая история, когда Киркоров перепутал Оздоева с Фернандесом. Думаю, ещё долго Магомеду будет икаться на этот счёт. До этого с Азмуном путали? С Азмуном его другой человек перепутал (Тина Канделаки. — Прим. «Чемпионата»). Если певцу простительна такая ошибка, то в случае с Азмуном это было фиаско», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала.

Реплика тренера задела Дмитрия Губерниева, который в своём телеграм-канале призвал не оценивать работу коллег в прямом эфире: «Друзья, передайте Леониду Слуцкому, что у нас на телевидении не принято обсуждать коллег! Особенно в прямом эфире! Да ещё на федеральном канале! Есть этика в нашей профессии! Как тренерская этика внутри цеха есть! Леонид Слуцкий, комментируя футбол, немного поплыл...»

Не оставила без внимания скрытое послание и сама Тина Канделаки. «На Леонида Слуцкого я не обижаюсь. Он мужчина старательный, а мужчин от мира спорта мне прощать не впервой. Иногда в азарте им не хватает такта и проступает женская склочность. В современном мире такое сейчас даже приветствуется. Так что Леониду от меня привет. Как говорится, от канала — каналу», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

А вот многоопытный комментатор Василий Уткин высоко оценил работу главного тренера «Рубина» и назвал его вторым лучшим комментатором России на данный момент.

«Когда меня в следующий раз спросят, кто лучший комментатор прямо сейчас (обычно просят назвать тройку), я, конечно, снова назову первым Казанского, но вторым, совершенно точно, — Леонида Слуцкого. У него просто нет времени этим чаще заниматься. И будем это уважать, ведь у него есть гораздо более интересная работа. Дальше мне видится большой разрыв», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Но недовольны конкуренты Слуцкого с «Матч ТВ». Вслед за Губерниевым о работе Слуцкого отозвался Георгий Черданцев, репостнувший высказывание Ильи Геркуса. «Я комментарий не слышал и охотно верю, что он был прекрасен, но вот какой вопрос. Когда один бывший тренер сборной, мягко говоря, с ней не преуспевший, приглашается комментировать своего коллегу, как тут с этикой?» – написал в своём «твиттере» бывший гендиректор «Локомотива». А Черданцев добавил, что у Слуцкого проблемы не только с этикой.

Так или иначе, возвращение Леонида Слуцкого в комментаторскую кабину не осталось незамеченным. Тренер «Рубина» прокомментирует матч открытия и полуфинал Евро-2020.