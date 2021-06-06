Самый смешной ляп Черчесов совершил в день рождения. Каким вратарём был тренер сборной

Станислав Черчесов закончил карьеру в 2002-м, когда ему стукнуло 39. Прощание вышло красивым — он в четвёртый раз за карьеру вернулся в «Спартак», который хоть и перестал выигрывать титулы, но всё равно оставался главной командой его жизни. «Как ни крути, но сердце у него красно-белое», — говорили мне в последние годы несколько приближённых к нему людей. В 2002-м ветеран провёл всего семь матчей, пропустил семь мячей и завершил карьеру.

Возможно, столь продолжительные выступления в качестве игрока нужно связывать с простой историей — до 1988 года Станислав почти не выступал на высоком уровне. Три сезона в первой лиге СССР за «Спартак» (Орджоникидзе), потом приглашение в Москву и четыре года в подмастерьях у Рината Дасаева. Константин Иванович Бесков, позвавший Черчесова по совету одного из помощников, в любой момент мог избавиться от новичка. Но, по воспоминаниям очевидцев, советовал ему оставаться в клубе, набираться опыта и получать крошечную игровую практику. Первый полноценный матч за главную команду он провёл только через три года.

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Одним из спасителей карьеры Станислава для игры на высоком уровне стал Юрий Сёмин. В 1988-м, когда вратарю исполнилось 25, он впервые отыграл полный сезон в советской лиге. Тогда у «Локо» отсутствовали возможности приглашать топовых игроков, поэтому брали тех, кто не играет в «Спартаке». В 1989-м Дасаев уехал в Испанию, а Бесков вернул Черчесова в клуб, пусть уже и под другого тренера — его сменил Романцев. И следующие пять лет — лучшие для Станислава в карьере. В первый сезон он стал лучшим вратарём СССР (17 игр «на ноль» и всего 18 пропущенных мячей). Правда, порой случались ляпы, как в «Золотом матче» против киевского «Динамо» в 1989-м.

В 1990-м он снова стал лучшим голкипером Союза, а в третий раз эту награду получил уже в чемпионате России — в 1992-м.

Вот как период конца 80-х вспомнил для «Чемпионата» бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров.

«Стас абсолютно по делу получил место в основном составе. Был хорошим и надёжным голкипером, поэтому стал первым номером. Тогда ушёл Дасаев, это сыграло в плюс, Черчесову было бы тяжело с ним конкурировать. Ведь на тот момент это был лучший голкипер мира. Но терпел, работал, учился у Дасаева, поэтому в итоге стал тем, кем стал.

Стас — большой работяга. Может, не особо талантливый, не с большой вратарской школой, но на тренировках всегда отдавал себя полностью. Труд всегда даёт результат. В 1989-м он получил приз лучшему игроку сезона. Награда нашла героя.

Он здорово играл на линии. Но имелись проблемы с игрой ногами. Тогда же можно было в руки брать мяч после передачи назад. Ноги особо не тренировали. Да и вспомните поля, которые у нас были. Настоящие огороды. Это к слову о «Золотом матче» 1989 года. Плохие поля, может, мяч скакнул — и Стас промахнулся.

Он сыграл несколько лет за «Спартак», потом уехал в Европу. Не вижу в этом ничего страшного. Все мы тогда хотели попробовать себя за границей. Кому-то удалось, кому-то — нет.

Однозначно могу сказать, что Черчесов — один из лучших вратарей «Спартака» конца XX века», — отметил Шмаров.

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В этот же период Черчесов боролся за место основного голкипера сборной с Дмитрием Хариным. Вот характеристика от Бориса Игнатьева.

«С точки зрения психологии Дмитрий и Стас были очень надёжными и уверенными в себе людьми. Может быть, Стас чуть лучше играл на линии ворот, а Димка предпочтительнее смотрелся на выходах. Но тут за него играла фактура — он был повыше. Но Черчесов тоже достаточно прыгучий, никогда не боялся единоборств при угловых, подачах с флангов. Не пасовал перед габаритными форвардами.

Черчесов — пахарь, этого у него не отнять. А Харин, соглашусь, был поталантливее. Стас порой сам доходил — своим умом и желанием. Тончайшие нюансы он пропускал через себя. Пытался докопаться до истины. Он же сам из Алагира, не имел такой школы, как тот же Харин. Не думаю, что в Осетии были большие специалисты по вратарям. Он всегда требовал от партнёров на тренировках, чтобы те каждый эпизод доигрывали до конца. Если он справлялся с ударом и мяч отлетал в поле — просил форвардов добивать, а не пижонить. Чтобы смоделировать конкретную ситуацию в игре», — говорил Игнатьев «Спорт-экспрессу».

После трёх чемпионских титулов в «Спартаке» 30-летний Черчесов уехал в Германию, в «Динамо» (Дрезден). И на три сезона с небольшими перерывами стал основным вратарём. Правда, многие из того периода вспоминают не стабильную игру, а самый смешной ляп в его практике. В 1994-м в игре против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Станислав в свой день рождения почеканил мяч после приёма и неловко откинул на набегающего форварда соперника. Позже этот момент вошёл в топ-10 самых смешных в истории Бундеслиги (момент с 5.06).

Права на видео принадлежат DFL. Посмотреть видео можно на Youtube-канале Бундеслиги.

— Главным недостатком Стани была его игра ногами, — вспоминал бывший тренер «Динамо» Ральф Минге в книге «Черчесов: Стани, Стас, Саламыч».— Из-за этого случились некоторые курьёзные эпизоды. «Динамо» играло в Мёнхенгладбахе, игра только началась (Минге путает, на самом деле начинался второй тайм. — Прим. «Чемпионата»), и мы с тогдашним главным тренером Зигфридом Хельдом не успели даже выйти из подтрибунного помещения, как Черчесов заигрался с мячом и буквально вложил его в ногу находившемуся рядом с воротами шведу Мартину Далину. Зигги даже не понял, что произошло. Только повторял: «Нет, скажи, что Стани только что сделал?!» Ничего не поделаешь, розыгрыш не был его коньком. И не всё получалось с самого начала.

В сезоне-1993/1994 Черчесов пропустил 65 мячей в 32 матчах. Но вина вратаря была минимальной — «Динамо» оказалось слишком слабой командой и вылетело из Бундеслиги. Потом он ненадолго вернулся в «Спартак» и снова уехал в Европу — шесть лет в Австрии, где у него теперь живёт семья, и символичное завершение карьеры в любимом клубе.

Фото: РИА Новости

Интересно, что последний матч в карьере он провёл в «Лужниках» против «Торпедо». На трибуны пришли всего 3500 зрителей, а Черчесов пропустил единственный гол от нынешнего тренера «Читы» Сергея Кормильцева. Встреча завершилась — 1:1. При этом первую игру в высшей лиге СССР он также сыграл с «Торпедо», выйдя на замену в самом конце, чтобы отдохнул Дасаев.