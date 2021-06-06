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Каким вратарём был Черчесов — как Станислав играл в «Спартаке», «Динамо», «Тироле»

Самый смешной ляп Черчесов совершил в день рождения. Каким вратарём был тренер сборной
Дмитрий Зимин
Каким вратарем был Черчесов
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Станислав тащил за счёт трудолюбия.

Станислав Черчесов закончил карьеру в 2002-м, когда ему стукнуло 39. Прощание вышло красивым — он в четвёртый раз за карьеру вернулся в «Спартак», который хоть и перестал выигрывать титулы, но всё равно оставался главной командой его жизни. «Как ни крути, но сердце у него красно-белое», — говорили мне в последние годы несколько приближённых к нему людей. В 2002-м ветеран провёл всего семь матчей, пропустил семь мячей и завершил карьеру.

Возможно, столь продолжительные выступления в качестве игрока нужно связывать с простой историей — до 1988 года Станислав почти не выступал на высоком уровне. Три сезона в первой лиге СССР за «Спартак» (Орджоникидзе), потом приглашение в Москву и четыре года в подмастерьях у Рината Дасаева. Константин Иванович Бесков, позвавший Черчесова по совету одного из помощников, в любой момент мог избавиться от новичка. Но, по воспоминаниям очевидцев, советовал ему оставаться в клубе, набираться опыта и получать крошечную игровую практику. Первый полноценный матч за главную команду он провёл только через три года.

Фото: РИА Новости

«Черкесов Станислав Соломонович». Шоу Киркорова на тренировке сборной «Черкесов Станислав Соломонович». Шоу Киркорова на тренировке сборной

Одним из спасителей карьеры Станислава для игры на высоком уровне стал Юрий Сёмин. В 1988-м, когда вратарю исполнилось 25, он впервые отыграл полный сезон в советской лиге. Тогда у «Локо» отсутствовали возможности приглашать топовых игроков, поэтому брали тех, кто не играет в «Спартаке». В 1989-м Дасаев уехал в Испанию, а Бесков вернул Черчесова в клуб, пусть уже и под другого тренера — его сменил Романцев. И следующие пять лет — лучшие для Станислава в карьере. В первый сезон он стал лучшим вратарём СССР (17 игр «на ноль» и всего 18 пропущенных мячей). Правда, порой случались ляпы, как в «Золотом матче» против киевского «Динамо» в 1989-м.

В 1990-м он снова стал лучшим голкипером Союза, а в третий раз эту награду получил уже в чемпионате России — в 1992-м.

Вот как период конца 80-х вспомнил для «Чемпионата» бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров.

«Стас абсолютно по делу получил место в основном составе. Был хорошим и надёжным голкипером, поэтому стал первым номером. Тогда ушёл Дасаев, это сыграло в плюс, Черчесову было бы тяжело с ним конкурировать. Ведь на тот момент это был лучший голкипер мира. Но терпел, работал, учился у Дасаева, поэтому в итоге стал тем, кем стал.

Стас — большой работяга. Может, не особо талантливый, не с большой вратарской школой, но на тренировках всегда отдавал себя полностью. Труд всегда даёт результат. В 1989-м он получил приз лучшему игроку сезона. Награда нашла героя.

Он здорово играл на линии. Но имелись проблемы с игрой ногами. Тогда же можно было в руки брать мяч после передачи назад. Ноги особо не тренировали. Да и вспомните поля, которые у нас были. Настоящие огороды. Это к слову о «Золотом матче» 1989 года. Плохие поля, может, мяч скакнул — и Стас промахнулся.

Он сыграл несколько лет за «Спартак», потом уехал в Европу. Не вижу в этом ничего страшного. Все мы тогда хотели попробовать себя за границей. Кому-то удалось, кому-то — нет.

Однозначно могу сказать, что Черчесов — один из лучших вратарей «Спартака» конца XX века», — отметил Шмаров.

Фото: Stephen Dunn/Getty Images

Где сейчас участники последнего матча «Спартака» в СССР. Фото с разницей в 30 лет Где сейчас участники последнего матча «Спартака» в СССР. Фото с разницей в 30 лет

В этот же период Черчесов боролся за место основного голкипера сборной с Дмитрием Хариным. Вот характеристика от Бориса Игнатьева.

«С точки зрения психологии Дмитрий и Стас были очень надёжными и уверенными в себе людьми. Может быть, Стас чуть лучше играл на линии ворот, а Димка предпочтительнее смотрелся на выходах. Но тут за него играла фактура — он был повыше. Но Черчесов тоже достаточно прыгучий, никогда не боялся единоборств при угловых, подачах с флангов. Не пасовал перед габаритными форвардами.

Черчесов — пахарь, этого у него не отнять. А Харин, соглашусь, был поталантливее. Стас порой сам доходил — своим умом и желанием. Тончайшие нюансы он пропускал через себя. Пытался докопаться до истины. Он же сам из Алагира, не имел такой школы, как тот же Харин. Не думаю, что в Осетии были большие специалисты по вратарям. Он всегда требовал от партнёров на тренировках, чтобы те каждый эпизод доигрывали до конца. Если он справлялся с ударом и мяч отлетал в поле — просил форвардов добивать, а не пижонить. Чтобы смоделировать конкретную ситуацию в игре», — говорил Игнатьев «Спорт-экспрессу».

После трёх чемпионских титулов в «Спартаке» 30-летний Черчесов уехал в Германию, в «Динамо» (Дрезден). И на три сезона с небольшими перерывами стал основным вратарём. Правда, многие из того периода вспоминают не стабильную игру, а самый смешной ляп в его практике. В 1994-м в игре против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Станислав в свой день рождения почеканил мяч после приёма и неловко откинул на набегающего форварда соперника. Позже этот момент вошёл в топ-10 самых смешных в истории Бундеслиги (момент с 5.06).

Права на видео принадлежат DFL. Посмотреть видео можно на Youtube-канале Бундеслиги.

— Главным недостатком Стани была его игра ногами, — вспоминал бывший тренер «Динамо» Ральф Минге в книге «Черчесов: Стани, Стас, Саламыч».— Из-за этого случились некоторые курьёзные эпизоды. «Динамо» играло в Мёнхенгладбахе, игра только началась (Минге путает, на самом деле начинался второй тайм. — Прим. «Чемпионата»), и мы с тогдашним главным тренером Зигфридом Хельдом не успели даже выйти из подтрибунного помещения, как Черчесов заигрался с мячом и буквально вложил его в ногу находившемуся рядом с воротами шведу Мартину Далину. Зигги даже не понял, что произошло. Только повторял: «Нет, скажи, что Стани только что сделал?!» Ничего не поделаешь, розыгрыш не был его коньком. И не всё получалось с самого начала.

В сезоне-1993/1994 Черчесов пропустил 65 мячей в 32 матчах. Но вина вратаря была минимальной — «Динамо» оказалось слишком слабой командой и вылетело из Бундеслиги. Потом он ненадолго вернулся в «Спартак» и снова уехал в Европу — шесть лет в Австрии, где у него теперь живёт семья, и символичное завершение карьеры в любимом клубе.

Фото: РИА Новости

Интересно, что последний матч в карьере он провёл в «Лужниках» против «Торпедо». На трибуны пришли всего 3500 зрителей, а Черчесов пропустил единственный гол от нынешнего тренера «Читы» Сергея Кормильцева. Встреча завершилась — 1:1. При этом первую игру в высшей лиге СССР он также сыграл с «Торпедо», выйдя на замену в самом конце, чтобы отдохнул Дасаев.

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