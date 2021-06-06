«Это политическая провокация!» В России возмущены новой формой сборной Украины

Сборная Украины представила форму на Евро-2020. В своём аккаунте в «Фейсбуке» это сделал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Болельщики с острым зрением сразу заметили одну особенность — на форме Крым и Донбасс находятся в составе Украины на контуре карты страны.

«Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны»

«Сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой, особой форме. Главным её атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и сёлами, где главная мелодия с детства — мелодия национального гимна. Где «Слава Украине!» соответствует лозунгу «Героям слава!», который теперь также будет на форме вдохновлять наших футболистов на новые победы.

Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода — поддерживать их в каждом матче. Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная объединяют Украину. Слава Украине», — написал Павелко на своей странице в «Фейсбуке».

Фото: uaf.ua

Фраза «это самое ценное для всех нас очертание нашей страны» — ключевая в заявлении глава Украинской ассоциации футбола. Фактически Павелко сделал политическое высказывание.

В Госдуме призвали УЕФА запретить эту форму сборной Украины

На решение изобразить контур Крыма на форме Украины отреагировали в Госдуме России. Депутат Дмитрий Свищёв призвал УЕФА запретить этот игровой комплект.

«Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях. УЕФА должен отреагировать на эту форму и запретить её. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям.

Все мы прекрасно понимаем: Крым — территория Российской Федерации. Отвечать тут должны представители УЕФА. Это политическая провокация, показывающая слабость. Они ещё раз хотят привлечь внимание всего мира. У них с газовыми проблемами ничего не получается, мир не могут установить, поэтому для них это проблема. Это проявление слабости, а не политической воли», — сказал Свищёв.

Поддержал Свищёва и его коллега, известный в прошлом спортсмен Николай Валуев.

«Это попытка политизировать спорт, это некрасиво, — подчеркнул Валуев. — Можно предположить, что в Крыму проживают граждане с российским паспортом, которые будут поддерживать сборную Украины. Здесь есть определённая хитрость. Надо понимать, что они имели в виду, как это толковать. Событие ведь может иметь двойное дно. Политика — такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым — территория Российской Федерации. Это не обсуждается».

Фото: uaf.ua

А вот комментатор Дмитрий Губерниев отнёсся к данному решению украинцев нейтрально:

«Я отношусь к этому нормально. Украина может там нарисовать Аляску, Африку и Антарктиду, без проблем. Каждая страна чего хочет, то и рисует. Это же их форма. Вот я стою рядом с Лёшей Немовым, он четырёхкратный олимпийский чемпион. А я могу сказать, что я — пятикратный. Могу же? Будет ли это правдой — не уверен. Пусть рисуют то, что хотят. Я вот летаю в Симферополь и что-то не вижу там украинских пограничников».

Напомним, в сборную Украины не вызываются футболисты, выступающие в чемпионате России. В частности, Ярослав Ракицкий из «Зенита» и Иван Ордец из московского «Динамо». На Евро-2020 национальные команды Украины и России могут встретиться в плей-офф турнира.



Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что сборная Украины не сможет выступать в этой форме на Евро-2020:



«В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму. Есть регламент, где чётко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой — не имеют права», — отметил Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».