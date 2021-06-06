ЦСКА — самый активный на рынке. Трансферы РПЛ, которые уже состоялись

Пока российские болельщики находятся в ожидании предстоящего Евро-2020, клубы РПЛ ведут трансферную работу. На данный момент самый активный на рынке — ЦСКА. Уже состоялось несколько громких переходов. Рассказываем о них.

Максим Мухин, из «Локомотива» в ЦСКА

19-летний полузащитник, сыгравший десяток матчей в чемпионате, не отметился результативными действиями, но был самым обсуждаемым игроком «Локомотива» в мае. Боссы железнодорожников постоянно уходили от вопросов по будущему Мухина, а агент футболиста не комментировал возможный уход Максима из клуба.

В результате игрок сборной России подписал пятилетний контракт с армейцами, а его трансфер, по данным Transfermarkt, стоил 170 тыс. евро. В ЦСКА полузащитник будет получать 600 тыс. евро в год., что превышает его зарплату в «Локо» практически в 40 раз. Кроме того, Мухин может рассчитывать на получение бонусов. Премиальные предусмотрены как за индивидуальные, так и за командные достижения.

После объявления о трансфере Максим попрощался с «Локомотивом», но поблагодарил всех, кроме руководства клуба.

«Сегодня я покидаю «Локомотив», где провёл два счастливых года. Хочу выразить огромную благодарность команде, тренерскому штабу и болельщикам! Здесь состоялись мои первые шаги в большом футболе. Это было бы невозможно без поддержки команды, веры тренеров и болельщиков. Для меня было невероятной честью и гордостью находиться в клубе, выходить на поле в майке «Локомотива». Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе. Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть моё исключительное уважение к «Локомотиву», — написал Мухин в своём «инстаграме».

Антон Заболотный, из «Сочи» в ЦСКА

Май — лучший месяц для Заболотного в 2021 году. Нападающий «вернулся домой» спустя восемь лет и оказался в окончательной заявке сборной России на Евро-2020. В прошлом сезоне Антон провёл 26 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи за «Сочи». В ЦСКА перешёл в статусе свободного агента, отклонив предложение «Краснодара». Контракт с 29-летним игроком рассчитан на три года. За московский клуб Антон будет выступать под 91-м номером.

«Я скорее вернулся домой, чем перешёл в новый клуб. Это всё тянется с детства, с 11 лет я армеец. Всю школу я прошёл в ЦСКА, там началась моя футбольная жизнь. Когда Роман Юрьевич (Бабаев, генеральный директор ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») вышел на меня, у меня просто не оставалось никаких шансов. Моя мечта сбылась, я давно хотел вернуться в клуб. С Оличем ещё не общался, но через Бабаева он выходил. Роман Юрьевич рассказал про его политику, обусловились, как будут проходить следующие сезоны и какие у Романа Юрьевича пожелания, какие задачи.

Неправда, что у меня есть обида на ЦСКА. На тот момент, когда я был в ЦСКА, я был ещё молод и не готов к основному составу. Возможно, клуб правильно поступил, дав мне уйти. Меня отправили в свободное плавание, и я уже там набивал свои шишки, набирался опыта игры. Сейчас именно тот момент, когда я готов усилить ЦСКА», — прокомментировал возвращение Заболотный.

Гус Тиль, из «Спартака» в «Фейеноорд»

Тиль не получил игрового времени во «Фрайбурге», поэтому отправляется в новую аренду — Гус вернулся в Нидерланды. Но перед тем, как уйти в «Фейеноорд», полузащитник продлил контракт со «Спартаком».

«Соглашение с клубом из Роттердама рассчитано на один год. При этом если до 1 января 2022 года 23-летний игрок проведёт меньше половины официальных матчей команды (без учёта игр, участие футболиста в которых невозможно из-за травмы или дисквалификации), то у «Спартака» будет право досрочно вернуть Тиля из аренды.

Кроме того, наш клуб продлил контракт с игроком ещё на год. Теперь соглашение Тиля со «Спартаком» действует до 31 мая 2024 года. Желаем Гусу успешно проявить себя в знакомом чемпионате Нидерландов!» — сообщила пресс-служба «Спартака».

Илья Агапов, из «Рубина» в «Спартак»

Агапов — воспитанник «Рубина», выступал за молодёжный состав казанского клуба. В феврале прошлого года защитник перешёл в «Нефтехимик» на правах аренды, принял участие в 21 матче ФНЛ и забил один гол. Сейчас Агапов находится в расположении молодёжной сборной России, а новый сезон начнёт в дубле «Спартака». Контракт защитника рассчитан до 31 мая 2022 года. По данным Transfermarkt, красно-белые заплатили за игрока 90 тыс евро. Ранее Илья привлекался в юношеские сборные России разных возрастов, за которые суммарно провёл 22 игры.

Дмитрий Чистяков, из «Ростова» в «Зенит»

Чистяков сыграл в чемпионате-2020/2021 16 матчей (14 – в «Зените»), и руководство санкт-петербургского клуба решило выкупить его у «Ростова». Защитник подписал с «Зенитом» соглашение до конца сезона-2024/2025.

«Сине-бело-голубые поздравляют Дмитрия Чистякова с окончательным возвращением в Санкт-Петербург и желают продолжить собирать трофейную коллекцию вместе с «Зенитом», — написала пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Воспитанник сине-бело-голубых не скрывал эмоций и рассказал, что мечтал оказаться в «Зените» с самого детства.

«Спасибо большое! Я безумно счастлив, что остался, — это то, чего я и хотел, о чём мечтал с самого детства. С нетерпением жду нового сезона. Впереди очень много работы, поэтому есть чуть-чуть времени побыть счастливым, выдохнуть и перевести дух — а потом надо браться за дело. Хочу подойти к сборам во всеоружии.

Пока не могу осознать до конца, что эта мечта сбылась. Теперь хочу как можно дольше остаться в этом клубе, завоевать место в основе, выиграть максимальное количество трофеев и титулов. И попасть в сборную. Вот мои мечты, цели и планы на ближайшие годы», — рассказал Чистяков официальному сайту «Зенита».

Данила Прохин, из «Зенита» в «Ростов»

В феврале этого года «Зенит» отдал молодого защитника в аренду «Сочи» до конца сезона-2021/2022 с целью получения игровой практики, но летом расстался с футболистом. Его переход, по слухам, стал частью сделки по Чистякову. «Ростов» приобрёл права на Прохина и тут же отдал его в аренду «Сочи». По условиям соглашения у «Зенита» будет право приоритетного выкупа футболиста. В минувшем сезоне защитник принял участие в семи матчах «Сочи» и забил один гол.

Максим Ненахов, из «Ахмата» в «Локомотив»

Информация о переходе Ненахова в «Локомотив» стала известна после того, как в сеть попал скриншот переписки болельщика и защитника. Фанат написал Максиму сообщение в «Инстаграме» и поприветствовал его в составе железнодорожников. Тот поблагодарил болельщика и заявил, что в новом клубе его планируют использовать и на левом, и на правом фланге обороны.

«Я рад стать частью «Локомотива». Для меня переход в клуб с большими амбициями — новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет выступать в еврокубках. Благодарю свой предыдущий клуб «Ахмат», у меня остались только тёплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов. Надеюсь, вместе с командой мы добьёмся больших побед», — сказал защитник в интервью для пресс-службы «Локомотива».

Ненахов – воспитанник академии «Динамо», также в разное время защищал цвета «Тюмени», «СКА-Хабаровска» и «Ротора». В прошлом сезоне Максим выступал за «Ахмат», провёл 31 матч и отдал три голевые передачи. По данным Transfermarkt, новичок обошёлся железнодорожникам в 2 млн евро.

Ещё новости с трансферного рынка: «Урал» выкупил защитника Игоря Калинина у «Динамо», «Рубин» приобрёл Сеада Хакшабановича из «Норрчёпинга», а «Спартак» расстался с Георгием Тигиевым и расторг контракт с Александром Ташаевым.