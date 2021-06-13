Они втащили Россию на «бронзовый» Евро. Где теперь хорваты, победившие Англию на «Уэмбли»

Евро-2008 — самый успешный турнир в истории сборной России. Но никаких медалей чемпионата Европы у Гуса Хиддинка, Андрея Аршавина и остальных не было бы, если бы в отборочном цикле не выручили хорваты. Тогда перед последним туром казалось, что сборная России проиграла второе место в группе, а вместе с ней и путёвку на Евро-2008, уступив на выезде Израилю. Чтобы наша национальная команда опередила англичан, требовалась победа досрочно решившей задачу и немотивированной сборной Хорватии на «Уэмбли». Мы привыкли, что в подобных ситуациях всё складывается против России, однако 21 ноября 2007-го случилось настоящее футбольное чудо — хорваты выиграли в Лондоне со счётом 3:2!

Прошло почти полтора десятка лет с того счастливого дня. На Евро-2020 дороги Англии и Хорватии снова пересекутся на «Уэмбли»: они сыграют в 1-м туре группового этапа (13 июня). Рассказываем, где сейчас игроки хорватской сборной образца 2007 года.

Стипе Плетикоса, 42 года

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Плетикоса тогда выступал за «Спартак», так что, возможно, как раз через вратаря владелец московского клуба Леонид Федун передал игрокам сборной Хорватии своё обещание — подарить команде четыре «Мерседеса» за победу над Англией. Правда, по словам Олича, элитные авто до хорватов не доехали. Плетикоса потом поиграл в Англии (аренда в «Тоттенхэм»), вернулся в Россию (четыре сезона в «Ростове»), а закончил в 2016-м в Испании («Депортиво»). Теперь Стипе — эксперт на телевидении, он увлекается фотографией и производит собственное вино.

Ведран Чорлука, 35 лет

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Чорлука в 2007-м был молодым и многообещающим защитником «Манчестер Сити». Причём скорее фланговым, нежели центральным. Только через пять лет он окажется в России транзитом через «Тоттенхэм» и «Байер». Отыграв девять сезонов за «Локомотив», Ведран завершил карьеру в мае 2021-го. Возможно, с лета он будет тренером железнодорожников, а пока помогает Златко Даличу готовить сборную Хорватии к Евро-2020.

Дарио Шимич, 45 лет

Фото: Getty Images/direktno.hr

Шимич выступал за «Милан» и был уже достаточно возрастным футболистом (в ноябре 2007-го ему исполнилось 32 года). Потом пару сезонов поиграл за «Монако», а в 2010-м закончил в загребском «Динамо». Евро-2008 стал для него последним крупным турниром в составе национальной команды, он остановился на 100 матчах за сборную. Дарио занялся кофейным и водным бизнесом, возглавил профсоюз хорватских футболистов.

Нико Ковач, 49 лет

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Ковач-старший тоже фактически доигрывал. Капитан сборной Хорватии выступал в Австрии за «Ред Булл Зальцбург», в составе которого и провёл свой последний матч в 2009 году. После Евро-2008 он сыграл только в трёх матчах за национальную команду, после чего попрощался с ней. Стал тренером. Работал со сборной Хорватии, «Айнтрахтом» и «Баварией». Сейчас частично связан с русскими: возглавляет «Монако», которым владеет Дмитрий Рыболовлев и за который играет Александр Головин.

Роберт Ковач, 47 лет

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Ковач-младший, в отличие от брата-центрхава, действовал на «Уэмбли» на позиции центрального защитника. Тогда Роберт был игроком дортмундской «Боруссии», но долго там не задержался и закончил карьеру в сезоне-2009/2010 в составе загребского «Динамо». Ассистировал брату в сборной Хорватии, «Айнтрахте» и «Баварии», а сейчас помогает и в «Монако». К слову, женат на первой вице-мисс мира 1995 года Анике Мартинович.

Йосип Шимунич, 43 года

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Почти двухметровый защитник, родившийся в Австралии, но решивший играть за сборную исторической родины. Тогда Шимунич представлял «Герту», в 2009-м перешёл в «Хоффенхайм», а с 2011-го по 2014-й доигрывал в загребском «Динамо». Он продолжает занимать важное место в хорватском футболе. Сначала работал ассистентом в национальной команде, а с 2019 года возглавляет сборную Хорватии U19.

Дарио Срна, 39 лет

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Почти всю карьеру Срна провёл в «Шахтёре». С 2003-го по 2018-й правый защитник защищал цвета «горняков», но последний сезон на профессиональном уровне отыграл в Италии за «Кальяри». В 2019-м вернулся в донецкий клуб. Сперва был ассистентом тренера, а летом прошлого года получил новую должность — директора по футболу. Недавно по его инициативе «Шахтёр» назначил главным тренером Роберто Де Дзерби.

Нико Кранчар, 36 лет

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Кранчар забил первый гол хорватов на «Уэмбли»: после его дальнего удара «пенку» пустил вратарь Скотт Карсон. Молодой атакующий полузащитник за год до этого перебрался в Англию, подписав контракт с «Портсмутом». Дальше в его карьере были «Тоттенхэм», киевское «Динамо», «Куинз Парк Рейнджерс», «Нью-Йорк Космос» и «Глазго Рейнджерс». Кранчар повесил бутсы на гвоздь в 2018-м, а с этого года помогает Шимуничу в юношеской сборной.

Лука Модрич, 35 лет

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22-летний полузащитник загребского «Динамо» Модрич только годом ранее дебютировал в сборной Хорватии и, конечно же, в то время даже не мечтал о «Золотом мяче». Очевидно, что победа национальной команды на «Уэмбли» помогла Луке сделать следующий шаг в карьере — перейти в 2008-м в «Тоттенхэм». В Англии Модрич раскрылся, и ещё через четыре года его выкупил «Реал». Центрхав до сих пор в Мадриде. За сборную Хорватии он сыграл уже 137 матчей, в которых забил 17 голов.

Ивица Олич, 41 год

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Когда Хорватия била Англию, Олич был уже экс-армейцем. В январе 2007-го Ивица перешёл из ЦСКА в «Гамбург». Форвард забил на «Уэмбли» второй гол гостей, открывшись на линии офсайда и реализовав выход один на один. После «Гамбурга» Ивица играл за «Баварию» и «Вольфсбург». В 2015-м вернулся в «Гамбург», в 2017-м закончил карьеру в «Мюнхене-1860». Четыре года отработал помощником в сборной Хорватии, а три месяца назад вернулся в ЦСКА главным тренером.

Эдуардо, 38 лет

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За «шашечных» тогда выступал натурализованный бразилец Эдуардо да Силва. Он ещё в 16 лет переехал из Рио-де-Жанейро в загребское «Динамо», за которое отыграл восемь сезонов. На «Уэмбли» форвард отметился тонкой голевой передачей на Олича. Затем в карьере Эдуардо были лондонский «Арсенал», «Шахтёр», «Фламенго», «Атлетико Паранаэнсе» и «Легия» (до 2018 года). Закончив играть, связался со строительным бизнесом и стал представителем футбольного агентства.

Младен Петрич, 40 лет

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Петрич вышел на замену вместо Эдуардо и спустя девять минут забил победный гол ударом из-за штрафной в дальний угол. Незадолго до этого форвард перешёл в дортмундскую «Боруссию», но уже через год отправился в «Гамбург». Поиграл и в Англии за «Вест Хэм» и «Фулхэм». Последним его клубом стал «Панатинаикос», в котором Младен пробыл до 2016 года. По окончании карьеры начал учиться на тренера, нашёл себя в роли эксперта и комментатора на ТВ.

Даниэль Праньич, 39 лет

Фото: Richard Heathcote / Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Праньич тоже вышел на замену и поучаствовал в победном мяче. Чтобы записать на свой счёт голевую передачу, Даниэлю хватило всего пары минут на поле. В тот момент он представлял «Херенвен», а потом сменил большое количество клубов: играл за «Баварию», «Спортинг», «Сельту», «Панатинаикос», «Копер», «Анортосис» и «Айя Напу». В 2020 году закончил карьеру на Кипре в «Омонии» Псевда, после чего возглавил эту команду.

Иван Ракитич, 33 года

Фото: Andreas Rentz / Octavio Passos/Getty Images

Сегодня Ракитича знает весь мир, а в тот день 20-летний новичок «Шальке» ещё не имел твёрдого места в составе сборной и вышел на замену лишь за 10 минут до конца, когда закончились силы у Олича. Из немецкого клуба Иван перешёл в «Севилью», а оттуда — в «Барселону». Летом прошлого года Ракитич покинул каталонский клуб и вернулся в «Севилью». На данный момент у полузащитника 106 матчей и 15 голов за сборную Хорватии.

Тренер. Славен Билич, 52 года

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Билич тренировал сборную Хорватии до 2012-го, а следующей остановкой в его тренерской карьере стала Россия. Славен возглавил «Локомотив», правда, уже через год был уволен. Затем он принял приглашение из Турции и поработал пару сезонов с «Бешикташем». Дождался предложения и из Англии — от «Вест Хэма», которому тоже отдал два года. После этого провёл по году в «Аль-Иттихаде» (Саудовская Аравия) и «Вест Бромвиче». В январе 2021-го уехал в Китай, его новый клуб — «Бэйцзин Гоань».