«Нас втянули в аферу». Как игроки сборной России устроили бунт перед чемпионатом мира

В отечественном футболе было немало громких историй со знаком плюс. Например, золотые пьедесталы Олимпийских игр и чемпионата Европы, третье место в рейтинге ФИФА, бронза Евро-2008 в Австрии и Швейцарии. Особняком тут стоит и выступление сборной на ЧМ-2018 в России.

Если говорить о негативе, то первым делом на ум приходят истории с кальянами, стульями или слитыми в социальные сети видео. Но это – свежие примеры. Одна из самых позорных страниц российского футбола была написана группой товарищей в ноябре 1993-го.

17 ноября сборная проводила заключительный матч отбора с греками. К тому времени наши уже квалифицировались на ЧМ-1994, поэтому поражение со счётом 0:1 ни на что особо не влияло. Однако после игры в раздевалке между руководством РФС и игроками вспыхнула перепалка, которая и вылилась в самый настоящий бунт.

В печально известном «Письме 14-ти» игроки национальной сборной выразили нежелание тренироваться и играть под руководством Павла Садырина и поддержали Анатолия Бышовца. Попутно «заговорщики» высказали недовольство состоянием материально-технической базы сборной.

Разразился скандал. До Штатов доехали далеко не все лидеры команды. Со временем почти все подписанты признавались, что письмо было написано по глупости. По-разному у них сложились судьбы. Рассказываем – как.

Юрий Никифоров

Фото: РИА Новости/fcdynamo.ru

В квалификации ЧМ-1994 защитник представлял московский «Спартака». У него уже имелся опыт выступлений как за сборную СССР, так и за Украину.

Вспоминая о письме, Никифоров подчёркивал, что спустя годы подписывать его точно не стал бы, а свой выбор объяснил непростой ситуацией в сборной. Свою карьеру универсал закончил в Японии, после чего переключился на пляжный футбол. На тренерском мостике у него пока что не задалось. Дальше ассистента тренера Никифоров ещё не доходил – помогал давнему товарищу Хохлову в «Кубани» и «Динамо».

Валерий Карпин

Фото: «Чемпионат»

Отбор Карпин проводил уже в качестве одного из лидеров «Спартака», чему в какой-то степени поспособствовал уход нескольких лидеров в европейские клубы. Валерий также отмечал, что в те годы другого выбора у сборников фактически не было.

Тем не менее Карпин сделал блестящую карьеру как в качестве игрока, так и тренера. Он отлично показал себя в Испании, наколотив 68 мячей. Многократно помогал сборной – в частности, забил важнейший гол в ворота французов на «Стад де Франс».

Повесив бутсы на гвоздь, Карпин вернулся в «Спартак» и вдохновил фанатов на создание знаменитого лозунга: «Валера, верим!» В настоящее время он успешно тренирует «Ростов», продолжает давать яркие интервью, сочетая их с эмоциональными перформансами у кромки поля.

Андрей Иванов

Фото: spartak.com

У бывшего защитника судьба сложилась наиболее трагично. Иванов поиграл сразу в трёх российских грандах — «Спартаке», ЦСКА и «Динамо». После были не самые удачные попытки в Австрии, Германии и Португалии.

А от своей подписи под «письмом 14-ти» Андрей отказался. Впрочем, это не помогло ему попасть на мундиаль.

Жизненный путь Иванова оборвался в мае 2009 года. Судя по всему, он умер от запущенной пневмонии, которую и не собирался лечить. Друзья и коллеги Иванова вспоминают его как доброжелательного и жизнерадостного человека. Одна беда – имел серьёзные проблемы с алкоголем. Оттого и ушёл так рано.

Сергей Юран

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

В начале 1990-х Юран считался одним из самых ярких наших футболистов. Дриблинг, напор и голевое чутьё стали отличительными чертами молодого нападающего. Свой самый забивной период карьеры он провёл в Португалии, выступая за «Бенфику» и «Порту».

Юран даже становился одним из лучших бомбардиров Лиги чемпионов, разделив первую строчку с прекрасным Жан-Пьером Папеном.

Став тренером, Юран не поумерил свой пыл: он уже успел сменить свыше 14 клубов, то и дело возвращаясь в отечественный чемпионат. В 2020 году в СМИ разразился скандал, связанный с увольнением Юрана из «Химок», с которыми он вышел в РПЛ и добрался до финала Кубка страны.

Тренер связывал своё увольнение с инициативой экс-гендиректора «Спартака» Газизова, который впоследствии назвал это высказывание «смешным». Сейчас Юран тренирует «СКА-Хабаровск».

Игорь Шалимов

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

В 1993 году Шалимов был игроком итальянского «Интера», за который в итоге провёл 67 матчей, отличившись 14 раз. В разных интервью Игорь неоднократно подчёркивал, что тогда игроки были недовольны положением дел в нашем футболе, считая, что в России к спортсменам хуже относятся, чем в Европе.

К сожалению, Шалимов так и не смог громко заявить о себе в европейском футболе. Его переход в стан нерадзурри мог стать знаковым – первый сезон он отыграл блестяще. Но затем руководство клуба сделало ставку на голландцев Йонка и Бергкампа.

Завершив карьеру игрока, Шалимов стал тренером. В 2008 году он получил приглашение возглавить женскую сборную страны, с которой отработал три года. После небольшой паузы Шалимов вернулся на тренерский мостик, став у руля «Краснодара», а затем ненадолго трудоустроился в «Ахмат». Сейчас Шалимова часто приглашают в качестве эксперта на футбольные передачи. Выступает он не менее ярко, чем играл.

Игорь Добровольский

Фото: РИА Новости/dynamo motor

В случае с Добровольским ситуация выглядит иначе. В США он не поехал и затем неоднократно повторял, что вновь подписал бы то самое письмо.

Полузащитник тоже провёл достойную игровую карьеру – даже стал победителем Лиги чемпионов в составе французского «Олимпика», победу у которого отобрали из-за коррупционного скандала.

После чемпионата мира Добровольский отправился сперва в Испанию, а затем в Германию. Завершив карьеру в Молдавии, стал тренером, успев поработать даже с национальной сборной страны. Сейчас тренирует клуб «Динамо-Авто».

Игорь Колыванов

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Бывший футболист «Динамо» и «Болоньи» спустя годы сожалел о поставленной в тот вечер подписи. Свой поступок он связал с молодостью, отметив, что игрокам надо было просто сесть за стол переговоров.

Почти всю свою карьеру он провёл в России и Италии, постоянно вызываясь в ряды национальной команды. Однако наиболее громкого успеха Колыванов добился в качестве тренера юношеской сборной России, с которой в 2006 году выиграл чемпионат Европы. Затем Колыванов возглавил молодёжку. Тогда это казалось отличной идеей, но у сборной не пошло. Россияне не смогли пробиться на Евро-2011, и Колыванова уволили. В дальнейшем он наставлял «Уфу», «Торпедо». В январе 2020 года экс-форвард возглавил ереванский «Арарат», но уже в мае покинул клуб по истечении контракта.

Виктор Онопко

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Защитник сборной был в числе тех, кто всё же решил отозвать свою подпись и в итоге отправился в Соединённые Штаты.

Вот как он описывал события тех лет в интервью «Чемпионату»: «Да, больная тема… Сейчас все прекрасно понимают, что игроки тогда оказались пешками в чужой игре. Нас просто использовали, настроив команду против невинного человека. Не буду называть фамилий, но кое-кто рассчитывал таким образом стать у руля сборной, а кто-то и во главе федерации футбола. Я до сих пор сожалею, что оказался втянутым в эту аферу.

Теперь-то осознаю, насколько большую ошибку мы тогда совершили. К сожалению, мы многих вещей не понимали. Не нашлось рядом мудрых товарищей, которые подсказали бы, как быть. Лично против Садырина я никогда ничего не имел. И на чемпионат мира летом 1994-го поехал – как и все остальные спартаковцы. Но всё равно неприятный осадок остался. Из-за всей этой истории меня поначалу враждебно приняли некоторые болельщики ЦСКА – ведь Павел Фёдорович много для этого клуба значит. Наломали мы тогда дров, что тут говорить. Хоть и не по злому умыслу…»

Онопко провёл насыщенную карьеру, переехав из «Спартака» в Испанию, где отыграл 7 лет. Виктор же долгое время являлся рекордсменом по количеству игр за главную команду страны (109 матчей).

Тренер Онопко отдал 11 лет московскому ЦСКА, за что неоднократно подвергался освистываниям со стороны болельщиков «Спартака». Фанаты армейцев тоже не единогласно приняли Онопко в свои ряды.

Дмитрий Хлестов

Фото: «Чемпионат»/instagram.com

Чемпионат мира 1994 года стал единственным крупным турниром для Хлестова. Про письмо защитник говорил: подписал на автомате. Самый удачный период его карьеры пришёлся на «Спартак». После были два года в турецком «Бешикташе». Зарубежная карьера россиянина получилась неоднозначной: при Невио Скале он играл много, а Кристоф Даум усадил его на скамейку.

Тренером Хлестов не стал. Он продолжает гонять в футбол на ветеранских турнирах. И выглядит для своих лет замечательно.

Сергей Кирьяков

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

В те годы Кирьяков успешно играл в Германии: в первом сезоне стал лучшим бомбардиром «Карлсруэ» и помог команде впервые ворваться в еврокубки. Сергея даже номинировали на «Золотой мяч» (занял 21-е место в опросе).

Ещё один скандал с участием Кирьякова случился на Евро-1996, когда он отказался выходить на замену против Германии при счёте 0:3.

Повесив бутсы на гвоздь, Кирьяков стал тренировать – работал с молодёжной и юношеской сборными, а также тульском «Арсенале».

Андрей Канчельскис

Фото: РИА Новости

В 1994 году его заслуженно считали одним из сильнейших отечественных футболистов. Перед мундиалем Канчельскис провёл сильнейший сезон за английский «Манчестер Юнайтед», куда был приглашён лично сэром Алексом Фергюсоном. Из Манчестера Канчельскис прислал свою подпись, по факсу.

В США он так и не сыграл, хотя Садырин и пытался его вразумить. А больше возможностей выступить на «мире» у Андрея не было.

Тренерская карьера Канчельскиса развивается не так успешно, как игроцкая: поработал в нескольких российских клубах, а также Латвии и Узбекистане.

Александр Мостовой

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Ещё один участник тех событий, у кого сложилась отличная карьера. Через два года после чемпионата мира Мостовой перебрался из Франции в Испанию и не прогадал.

В «Сельте» Александр провёл 8 лет, где фактически и завязал с профессиональным спортом. Болельщики из Виго так полюбили русского полузащитника, что собрали средства на изготовление памятника в его честь. Проект даже согласовал мэр города, но до установки дело не дошло.

В настоящее время Мостовой часто мелькает в футбольных передачах. С его суждениями можно не соглашаться, но то, что он был и остаётся звездой российского футбола – бесспорно.

Олег Саленко

Фото: GETTY IMAGES/FACEBOOK.COM/MAXIM.MOTIN

Его имя знакомо любому мало-мальски просвещённому любителю футбола: лучший бомбардир ЧМ в США и рекордсмен планеты по числу забитых голов в одном матче – 5 в ворота сборной Камеруна.

В тот момент казалось, что у России появилась новая звезда, но у судьбы были свои планы. После феерии в Штатах Саленко выпал из состава сборной. На клубном уровне Олег поиграл в Киеве, Испании, Франции и даже Польше.

Завершив карьеру, он остался жить в Киеве. Какое-то время тренировал пляжную сборную Украины. С удовольствием бегает за ветеранов киевского «Динамо».

Василий Кульков

Фото: РИА Новости/spartak.com

Кулькову так и не удалось съездить в Штаты в 1994-м, а чемпионаты Европы 1992-го и 1996 годов Василий пропустил из-за травм.

Клубная карьера у Кулькова сложилась удачнее: он провёл несколько неплохих сезонов в «Бенфике» и «Порту», после чего вернулся в «Спартак». А вот закрепиться в английском «Миллоуле» защитнику не удалось.

Футбол Кульков не бросил. После завершения карьеры, приобретя определённый руководящий опыт в «Бенфике», он вернулся на родину, где передавал свой опыт игрокам «Химок», «Томи» и «Локомотива». Последним его клубом был «Спартак».

10 октября 2020 года общественность поразило известие о смерти Кулькова. Василий «сгорел» от онкологии…

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Из 14 подписантов «письма 14-ти» в США не поехала половина: Шалимов, Добровольский, Кирьяков, Колыванов, Кульков, Канчельскис и Иванов.