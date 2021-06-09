Бельгиец, который довёл до слёз российских болельщиков. Провокация Чернятински удалась!

Наверное, проведи кто-нибудь опрос на тему того, кого из бельгийских футболистов терпеть не могут больше всего в нашей стране, первое место в голосовании занял бы с отрывом Алекс Чернятински. 28 лет назад, в апреле 1993-го, форвард-провокатор довёл до слёз футбольную Россию. Миллионы болельщиков «Спартака» были шокированы вылетом команды Олега Романцева в полуфинале Кубка Кубков. Поражение в Антверпене считается одним из самых обидных в российской еврокубковой истории. Предстоящая встреча с Бельгией на Евро-2020 – повод вспомнить Чернятински.

«Спартак» Романцева имел хорошие шансы стать первой в России командой, выигравшей еврокубок. В Кубке Кубков сезона-1992/1993 красно-белые уверенно шли к трофею. В первом раунде москвичи спокойно раскатали «Авенир» из Люксембурга – 0:0 дома и 5:1 в гостях. Во втором переиграли английский «Ливерпуль» – 4:2 дома и 2:0 в гостях. В третьем выбили голландский «Фейеноорд» – 1:0 в гостях и 3:1 дома.

Алекс Чернятински Фото: Paul Marriott/Getty Images

«Антверпен» после «Ливерпуля» и «Фейеноорда» не казался очень уж сложным соперником. Хотя у бельгийской команды было грозное оружие в лице Чернятински. Мощный нападающий ростом 186 см стал лучшим бомбардиром того розыгрыша, забив семь голов. Сначала Алекс превратился в кошмар для «Адмиры Ваккер» в 1/8 финала. У бельгийцев получилось сумасшедшее противостояние с австрийцами. Хет-трик Чернятински помог «Антверпену» победить на выезде – 4:2, но «Адмира Ваккер» умудрилась отыграться в Бельгии и выиграть 90 минут с тем же счётом. Только благодаря голу Чернятински, оформившему дубль в ответной встрече, «Антверпен» в дополнительное время завоевал путёвку в четвертьфинал. Там после домашней ничьей со «Стяуа» (0:0) бельгийцы уступали на выезде до 82-й минуты со счётом 0:1, однако Алекс опять забил и вытащил команду в полуфинал.

«Самый ужасный матч в том Кубке Кубков был со «Стяуа», – вспоминал Чернятински в интервью для Leero Sport News. – В Румынии нас встретили как собак. Но я им забил. Румыны кидали в нас и наших жён шарики мороженого, а когда мы сравняли, ситуация стала ещё более напряжённой. Мы были счастливы поскорее сесть на самолёт и убраться оттуда».

В первом полуфинале в Москве «Спартак» победил – 1:0. После десяти минут ответной игры в Бельгии казалось, что российская команда обеспечила себе место в финале: Дмитрий Радченко забил ещё один гол. Но потом за дело взялся Чернятински. На 37-й минуте Алекс сократил отставание «Антверпена», нанеся точный удар по мячу, отскочившему от спины Андрея Чернышова. В середине второго тайма бельгийцы забили второй гол, а за четверть часа до финального свистка случился тот самый эпизод, который болельщики «Спартака» вспоминают до сих пор.

Фото: spartakfanat.ru

Фол в штрафной Станислава Черчесова не попал в трансляцию, так как мяч находился на половине поля «Антверпена», поэтому оставалось только слушать участников эпизода. Судя по всему, Чернятински спровоцировал защитника Андрея Иванова, который то ли ударил, то ли толкнул нападающего. Алекс упал, закрыв лицо, и всем видом показывал, насколько ему больно. Главный арбитр португалец Жорже Короаду не видел момента – побежал к помощнику. После чего удалил… Виктора Онопко!

Фото: из личного архива Станислава Черчесова

«А какие у меня могли сложиться отношения с Чернятински, если он весь матч то подтолкнёт, то плюнет, то просит сочувствия у судьи, то апеллирует к болельщикам? – говорил после матча Иванов. – Романцев, правда, предупреждал нас, что Чернятински будет часто провоцировать. Жалко, что я попался. Нет, я его не ударил. Толкнул. Просто толкнул и всё. А он улегся на траву и стал корчиться от боли. Притворялся, понятно. Ведь когда судья достал красную карточку и назначил пенальти, Чернятински, как ни в чём не бывало, встал и пошёл. Почему удалили Онопко? Так судьи сами ничего не видели! Они принимали решение, по-моему, со слов бельгийца».

Сразу после финального свистка телекамера выхватила упавшего на газон Чернятински, уставшего и счастливого. В эту секунду к нему подошёл Иванов. Похлопал форварда по спине и сказал что-то явно неприятное для нападающего. Чернятински рассказывал свою версию случившегося:

«В матче со «Спартаком» была горячая атмосфера, при счёте 0:1 мы понимали, что должны забить три мяча. В эпизоде с пенальти игрок соперника ударил меня по лицу на углу штрафной. Я упал, а судья показал красную карточку Онопко, хотя это сделал не он. Помню, стадион был «в огне», так как люди понимали – это финал. Потом мы устроили вечеринку, которая продолжалась несколько дней».

Тогда Чернятински был уже возрастным игроком. В июле 1993-го ему исполнялось 33 года. Алекс надеялся, что победа в Кубке Кубков поможет уехать в США, заключив выгодный контракт. Но – не судьба. В финале «Антверпен» проиграл «Парме» (1:3), а сам нападающий не забил. Правда, отметился голевой передачей на Фрэнсиса Северейнса.

Так вышло, что Чернятински всю карьеру отыграл в Бельгии – за «Антверпен», «Шарлеруа», «Андерлехт», «Стандард», «Мехелен», «Беерсхот» и «Льеж». Закончил в 1999 году в возрасте 39 лет.

«За мной следили во Франции, в частности, были варианты с «Лиллем» и «Бордо». Мы даже ездили с женой в Лилль, и я подписал контракт, когда выступал за «Антверпен». Но переход не состоялся из-за того, что Ванденберг, который должен был заменить меня, не поехал в Антверпен. В результате мы оба оказались в «Андерлехте». Футбол – забавная штука».

Вообще Чернятински был довольно известным и успешным игроком. С «Андерлехтом» он завоёвывал золото чемпионата Бельгии и дважды доходил до финала Кубка УЕФА: в 1983 году выиграл, а в 1984-м – проиграл (несмотря на гол самого Алекса в ворота «Тоттенхэма»). С «Антверпеном» и «Беерсхотом» брал Кубок Бельгии. Этот нападающий всегда достаточно много забивал.

Кстати, со «Спартаком» Чернятински встречался и до 1993-го. Причём тоже с успешным для своей команды результатом. В четвертьфинале Кубка УЕФА-1983/1984 «Андерлехт» прошёл красно-белых – 4:2 в Брюсселе и 0:1 в Москве. В тех матчах Алекс не смог отличиться. Противостоянию с бельгийским нападающим посвятил несколько строк в свой книге экс-защитник «Спартака» Александр Бубнов:

«Игра сложилась для нас неудачно. В начале второго тайма Гаврилов не забил пенальти. Попади он, мы бы бельгийцев дожали. Помню, как Алекс Чернятински за голову схватился, когда судья свистнул пеналь. Я этот жест так хорошо запомнил, потому что персонально его опекал. Полностью Чернятински закрыл, и Бесков остался доволен моей игрой. Мы победили, но всего 1:0, а надо было 2:0».

Фото: John Giles/Getty Images

За сборную Бельгии Алекс сыграл 31 матч и забил шесть голов. Участвовал в ЧМ-1982 (поразил ворота венгров) и ЧМ-1994, а также был в заявке на Евро-1984. Между прочим, на чемпионате мира 1982 года он вышел на замену в матче второго группового этапа со сборной СССР (0:1).

Как сложилась жизнь Чернятински после того, как он завершил карьеру игрока? Алекс остался в футболе – стал тренером. Работал с юношами «Стандарда» и «Мехелена». После этого в течение 20 лет возглавлял целый ряд бельгийских команд: «Мехелен», «Камперхаут», «Юнион», «Беверен», «Турне», «Олимпик Шарлеруа», «Спорткринг», «Васланд-Беверен», «Серен Юнайтед», «Льеж», «Дюффел», «Шатле» и снова «Олимпик Шарлеруа». Всё это были клубы не высшего дивизиона чемпионата Бельгии за исключением «Мехелена», с которым Чернятински-наставник одержал в 19 матчах лишь три победы при трёх ничьих и 13 поражениях. В общем, тренером Чернятински стал совсем не таким, каким был игроком – посредственным.

С ноября 2019-го злой гений «Спартака» никого не тренирует, хотя он не стар для тренера – Чернятински 60 лет. Алекс, похоже, превращается в обычного бельгийского пенсионера.

«Я всегда готов к работе, – признавался в интервью Чернятински. – Сейчас живу в районе Антверпен. Вместе с женой уже весь дом отремонтировал и даже сад в порядке. Теперь делать нечего… Жду предложений. Ужасно скучаю по футболу, потому что это вся моя жизнь. К сожалению, профессия стала сложной: тренер всегда отвечает за плохие результаты, поэтому оставаться в одном клубе несколько лет практически невозможно».

Очевидно, со «Спартаком» или сборной России он как тренер уже не встретится.