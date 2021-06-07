Лучший трансфер в АПЛ на данный момент совершила «Астон Вилла»

Новость, которая может потеряться на фоне волны событий, связанных с предстоящим Евро: «Астон Вилла» договорилась с новичком АПЛ «Норвичем» о переходе вингера Эмилиано Буэндии за 30 млн фунтов. Вроде бы ничего особенного: средний клуб усиливается игроком из клуба, который вышел в элиту из Чемпионшипа. Но трансфер чуть-чуть интереснее.

Главный вопрос о 24-летнем Буэндии и его сезоне в Чемпионшипе звучит так: как он провёл сезон, оказался в Чемпионшипе? В позапрошлом году в АПЛ, когда «Норвич» упрямо играл в смелый футбол и проваливался в АПЛ, Буэндия выглядел готовым игроком для более сильной команды. Уже тогда на «Чемпионате» вышел материал, посвящённый его способностям.

В той статье я выделял его умение связывать команду как дриблингом, так и сложными передачами и вообще нацеленность на сложные решения, которые он качественно выполняет. Единственный недостаток – слабый удар. Эми редко врывался в штрафную и мало бил с действительно опасных позиций. Как следствие, один его удар набирал в среднем всего 0,06 xG, и за весь сезон в АПЛ он забил только раз. Но похоже, что та проблема уже решена.



В последнем сезоне Буэндия бил по воротам чаще, чем когда-либо раньше в карьере, и забил 15 голов при 16 голевых передачах. Пять голов забиты ударами из-за пределов штрафной. Для сравнения: за четыре предыдущих сезона у него таких ноль. Во-первых, отличная эффективность: при 39 матчах ему нужно чуть больше матча на результативное действие. А во-вторых, отличная вариативность: он стал одинаково опасен не только в подыгрыше, и теперь забивает столько же, сколько раздаёт.



Разумеется, превращение «Норвича» из одной из худших команд в истории АПЛ в одну из лучших в истории Чемпионшипа – не заслуга лично Буэндии. На самом деле, за вылетом последовала мощная встряска: Бен Годфри и Джамал Льюис ушли на повышение, но ещё 18 человек клуб отдал в аренду или отпустил бесплатно – лишь бы избавиться. Но Буэндия был одним из тех, кого оставили – и в обновлённой команде стал лидером. Увеличение его роли пошло на пользу и Пукки, и всей команде: вдвоём они приняли участие в 55 голах из 75 всей команды, имея в виду голы и передачи.

Фото: Stephen Pond/Getty Images

Похоже, что стать лучше помогли трудности. Тренер Даниэль Фарке так описывает его взросление: «Отличный парень, который многому научился в трудном сезоне (Имеется в виду сезон с вылетом из АПЛ. – Прим. «Чемпионата») и многое даёт команде».

Что Буэндия даёт команде

Что получила «Астон Вилла»? Игрока, который несёт широчайший спектр угроз на правой половине и в центре поля. Минус лишь в том, что ему нужна свобода – но когда она есть, Буэндия создаёт опасные моменты почти из любой зоны.

Раньше он был классической аргентинской десяткой: играл между линиями и не любил делать рывки. Эти качества сохранились, несколько голов в Чемпионшипе он забил, смещаясь с фланга в центр, ударами с левой ноги. Также он может отдавать разрезающие пасы из глубины: так он ассистировал Пууки в матче с «Уикомом», а пас на того же Пукки с «Хаддерсфилдом» вообще отдал со своей половины поля. Это особенно актуально для «Виллы», учитывая стиль открываний Олли Уоткинза. Но к этим качествам прибавились и другие.



Теперь Буэндия и сам делает рывки в штрафную – именно этого больше всего не хватало тренеру в сезоне в АПЛ (из-за этого он в какой-то момент потерял статус основного). Например, гол «Барнсли»: рывок в зону между двумя центральными защитниками и удар мимо вратаря в касание.

Фото: Stephen Pond/Getty Images

Про качественные дальние удары я уже сказал. И последнее (но не по значимости) – неожиданные творческие решения. Например, гол «Бристолю» — один из лучших в сезоне. Буэндия сделал рывок в первую линию атаки и великолепным движением обработал пас через всё поле и положил в угол мимо вратаря. Или гол «Престону» с дальней дистанции сквозь толпу: мяч бы скрыт от вратаря игроками и по сложной траектории полетел под дальнюю штангу между двумя соперниками.



Сыграть в классической роли вингера, то есть создать ширину атаки, дойти до лицевой и отдать нацеленный пас Буэндия тоже может, в частности, так он отдал голевой пас в игре с «Уикомом»: сделал умную диагональ вместо прострела или навеса, но это не его игра и он полезнее, когда ширину создаёт защитник, а он смещается в глубину или в центр.



В лице Буэндии «Астон Вилла» получает определённую гарантию сохранения стиля на случай продажи Джека Грилиша. Один из лучших игроков сезона, Грилиш точно перерос свою команду. Если год назад он иногда выглядел бессистемным игроком, который тащит группу аутсайдеров сугубо на индивидуальном мастерстве, то сейчас, когда команда в целом усилилась и стала структурно лучше, он раскрылся ещё полнее и стал играть ещё более важную роль. Теперь нет сомнений, что Грилиш может быть важным игроком топ-клуба.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Часто бывает, что после продажи лидера клуб не может найти замену за адекватные деньги, потому что все в курсе, сколько стоил ушедший игрок. Проблема, которую можно назвать синдромом Торресса-Кэрролла. Так вот, «Астон Вилла» сыграла на опережение. Наличие Буэндии позволит пережить уход Грилиша, даже с учётом того, что они играют на разных флангах.

А если Грилиш останется

Если же Грилиша вдруг удастся сохранить, то получается совершенно другой расклад: в таком случае «Вилла» сможет серьёзно замахнуться на еврокубки. Команда станет не только сильнее, но и прочнее: не будет больше так сильно зависеть в атаке от одного игрока. По параметру SCA (это действия, которые привели к удару по воротам) Грилиш эффективнее всех с огромным отрывом: за сезон он набрал 150 таких действий, а идущий вторым Джон МакГинн – 100.

Из-за травмы берцовой кости Грилиш пропустил 12 матчей, ещё в двух после восстановления он выходил только на замену. В этих 14 матчах команда одержала всего три победы. Процент побед – меньше 25%. В 24 матчах, в которых он играл с первых минут, «Вилла» победила 13 раз, процент побед – больше 50%. Конечно, в коллективном виде спорта притягивание результатов к одному игроку всегда в определённой степени натянуто, но в случае одного из самых креативных игроков чемпионата в команде-середняке оно тоже косвенно отражает его незаменимость.



Но, конечно, трудно представить, чтобы команда из нижней части турнирной таблицы обновила свой трансферный рекорд без намерения продать лидера. Поэтому приход Буэндии выглядит как начало прощания с Грилишем. В таком случае революция отменяется, команда остаётся на своём месте в иерархии – просто нужно поздравить её с точечным классным трансфером.