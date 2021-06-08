«Спорт вне политики» — смешно. Форма сборной Украины — только начало, на Евро будет хуже

До старта Евро-2020 – несколько дней. Больше всего обсуждают (не пишут, а именно обсуждают) – форму сборной Украины, где на карте страны обозначен Крым. Ещё одна политическая тема – российских болельщиков не пускают в Данию. Дело-то на самом деле в коронавирусных ограничениях – в Европе к пандемии относятся жёстче, чем в России. Но главный тренер нашей сборной говорит именно о политике, дескать, если всё из-за неё, то это «не лезет ни в какие ворота». Форма Украины, болельщики в Дании – дальше политики вокруг Евро будет только больше.

Пройдёт несколько дней Евро, и мы услышим заявление из Финляндии или Польши о том, что в Россию их болельщикам ехать ни в коем случае не стоит – опасно. Потом (искренне надеюсь, что такого не будет) что-то случится в Санкт-Петербурге: какой-нибудь дурацкий бытовой конфликт между нашими и «ихними» – и мы получим новую порцию комментариев и обвинений с обеих сторон. А если снова будут драки, как во Франции пять лет назад? Так-то англичане могут сыграть в Питере в четвертьфинале!

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

И самое главное: все так против обсуждения политики в спорте, что говорят об этом с особым усилием. Вы ведь видели, сколько комментариев на «Чемпионате» под текстами о форме и под текстами о футболе? Если нет, посмотрите хотя бы на разницу в их количестве.

Дело здесь не только в том, что людям больше нравится говорить и читать про околоспортивные темы. Тем более если они скандальные – пройти мимо, даже если очень хочется, сложно. Так уж устроен человек. Но политику в спорте, а не просто скандал на каком-то матче, людям хочется обсуждать сильнее. Потому что отношения болельщиков «Спартака» и ЦСКА – это важная, но всё-таки местная история. А вот почитать, как там политики (причём не только наши!) в очередной раз влезли в футбол – это история глобальная. Мимо таких просто не проходят.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Любая спортивная площадка – лишний повод напомнить о политической теме, сделать заявление, слить обсуждение проблем в эту сторону. Россия нарушила с допингом всё, что только можно? Большинство будет кричать о том, что всё дело в политике (хотя совсем исключать этот фактор нельзя). Чемпионат мира по футболу решили провести в России? Вспомните, мы ведь почти год слушали от британцев заявления о необходимости лишить Россию права его проведения. И охотно им отвечали.

Сегодня ничего не изменилось – мэр Риги недавно решил снять флаг Беларуси на чемпионате мира по хоккею: влез со своей повесткой, пропиарился на спорте и поднял важную политическую тему. И ведь все действительно обсуждали эти флаги на простой площади в Риге, никто мимо не прошёл! Теперь у сборной Украины на носу чемпионат Европы – и уже готова форма с Крымом. Тема отношений между нашими странами снова в топах всех сайтов, в комментариях все опять рассуждают на тему «наш – не наш». Да и любой российский успех на спортивных площадках помогает росту патриотизма. Что, будем отделять патриотизм от политики? Смешно.

Давно надо принять как данность, что спорт и политика в XXI веке неразделимы. Они были неразделимы и раньше, но сейчас, в глобальную эпоху, слышать об этом ещё страннее. Вне политики сегодня не может быть ничего. И тем более спорт.

Чиновники никогда не пройдут мимо таких мощных площадок, как Олимпиада, чемпионат мира или вот сейчас – чемпионат Европы по футболу. Ведь это площадка не только для игроков, но и для хайпа. А квинтэссенцией должен стать четвертьфинал Россия – Украина. Многие ли тогда будут считать, что политика в этом матче ни при чём?