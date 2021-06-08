«После Саудовской Аравии ничего не страшно». Как экс-тренера «Спартака» занесло в Индию

Андрей Чернышов станет первым российским тренером в Индии. Бывший наставник «Спартака» и молодёжной сборной России возглавил клуб «Мохаммедан» из Калькутты. В интервью для «Чемпионата» он рассказал, почему принял предложение из не самой футбольной страны.

«Когда едешь в Азию или арабские страны, то финансовый вопрос в приоритете»

– Как вам поступило предложение из Индии?

– На тот момент я ещё в Македонии работал. У меня много контактов по всему миру, в том числе с агентами и менеджерами. Так что периодически возникают интересные варианты. И вот один из турецких агентов сообщил, что индийский клуб «Мохаммедан» ищет лицензированного тренера. Согласился пообщаться. Связались по видеосвязи с руководителями, они расспросили меня о моём видении развития клуба, о моей работе, рассказали, как они хотят прогрессировать, о целях и задачах. Примерно через 7-10 дней сообщили, что у них есть ещё три кандидата – два испанца, один португалец, и в ближайшее время будет решение. В итоге склонились к моей кандидатуре и прислали предложение.

Фото: instagram.com/chernyshovpro

– За это время успели посмотреть, что за футбол в Индии?

– В Индии интересная система: есть так называемая закрытая коммерческая Суперлига – команды оттуда не вылетают. Там выступают самые богатые клубы, раньше туда приглашались известные игроки. А есть высший дивизион и первая лига. Меня позвали как раз в высший. Команды из А-лиги могут войти в коммерческую лигу, если победят в своём внутреннем турнире, а также играть в азиатской Лиге чемпионов.



До поступившего предложения у меня не было представлений о местном футболе. В последнее время я работал в Македонии и 24 часа жил своей командой. Не хватало времени даже посмотреть топовые чемпионаты. Попросил у руководства записи некоторых матчей – футбол там строится на технике, из-за невысокой интенсивности у игроков много времени и пространства для принятия решений. Вторые таймы проводят намного слабее. Больше голов забивается после перерыва. Выделяются иностранцы – почти везде играют определяющую роль.



– Вы часто говорили, что на первом месте для вас амбиции и задачи клуба. Что двигало вами сейчас?

– Когда ты рассматриваешь предложения в Европе, то можешь пойти на уступки в плане финансов из-за целей команды. А когда едешь в Азию или арабские страны, то финансовый вопрос в приоритете. Здесь он тоже сыграл важную роль. Руководство предложило мне контракт по схеме 1+1+1. В первый год боссы хотят увидеть боеспособную команду, а потом бороться за чемпионство. Но я не вчера родился, понимаю, что все хотят результат сразу. Так что требования будут максимальными. Со стороны клуба логично предложить такой контракт, они хотят посмотреть на мою работу. Можно ведь подписать на 10 лет, а закончить через месяц.

– Вы говорили, что ваша зарплата на уровне топ-тренеров РПЛ. У клуба богатый спонсор?

– Не знаю точно все зарплаты в РПЛ, но условия действительно хорошие. Я работал в Кувейте, Саудовской Аравии, есть с чем сравнить… В каждой стране есть богатые люди, которые любят футбол. Видимо, в этом клубе тоже обеспеченные спонсоры.



– Это самая большая зарплата в карьере?

– Нет. В арабских странах платили больше.



– Когда начинаете работу?

– Предварительно договаривались, что приеду 15 июня, начну знакомство с командой, а в июле приступим к тренировкам. Но в Индии сейчас жёсткий локдаун, из него они постепенно выходят. Теперь планирую полететь в конце июня.

«В Индии закупили наши вакцины, каким-то странам это не понравилось»

– Не страшно ехать? Ведь, судя по новостям, в Индии катастрофа из-за коронавируса.

– Периодически возникают вспышки – то в Китае, то в Италии, сейчас в Индии. Где-то увеличивается число заболевших или смертность. Но в этом есть и политические моменты: мне звонят друзья из Европы и говорят, что шокированы происходящим в Москве. А я сейчас в столице, и всё нормально. Торговые центры открыты, магазины открыты. Как это всё преподносится там – другой момент. Я слышал, что в Индии закупили наши вакцины, каким-то странам это не понравилось, поэтому теперь там всё якобы ужасно. Знаете, я прошёл испытание такой страной, как Саудовская Аравия. Так что теперь мне ничего не страшно.

– Уже изучили город, где будете жить?

– Это четвёртый по величине город Индии с развитой инфраструктурой. Но больше информации нет. Сейчас меня сильнее заботит количество игроков, которые у меня останутся. Многие футболисты получили предложения из Суперлиги. Когда решим эти вопросы, изучу город. Но мне уже сказали, что всё необходимое там есть. В том числе много ресторанов с национальной кухней.



– Есть уже понимание трансферного бюджета?

– В Индии берут в основном свободных агентов. У меня есть понимание, что клуб может предложить.



– Кто-то из России там окажется?

– Общаюсь со всеми. Много звонков от игроков, их представителей. Рассматриваю кандидатуры, они согласовываются с руководством.

Фото: из личного архива Андрея Чернышова

– В разное время туда приезжали Анелька, Муту, Роберто Карлос. Сейчас там играют звёзды?

– Пока не знаю. Концентрировался на своей команде. У нас в команде таких звёзд нет.



– Средние зарплаты там хорошие?

– В принципе да. Думаю, сопоставимы со второй восьмёркой РПЛ.



– Вы до этого уже бывали в Индии? Знакомы с их обычаями?

– Судьба никогда не заносила туда ни как туриста, ни как футболиста. Так что это станет первым опытом.



– Коров на дороге пропускать внутренне готовы?

– Конечно. Я всегда уважаю культуру и традиции страны, где работаю.

– В начале года вы почти возглавили клуб из Вильнюса. Почему не срослось?

– Был человек, который хотел вложить деньги в этот проект. Привести хороших футболистов, дойти до высшей лиги. Вот и пригласил меня работать. Говорил, что всё решено. Начали тренировочный процесс, сыграли товарищеский матч, а потом возникли финансовые вопросы. В итоге президент клуба не выполнил взятые на себя обязательства, и потенциальный спонсор ушёл. Клуб даже не получил лицензию на сезон.



Когда находился в Вильнюсе, поступил звонок из Македонии и предложили приехать на 2,5 месяца – возглавить клуб Суперлиги «Беласица».

– Как?

– Мне позвонили опять же спонсоры. Они взяли на себя обязательства помочь клубу в концовке сезона, понимая, что шансов спастись нет. Но при этом хотели продать некоторых игроков этой команды. Передо мной не стояло задачи оставить клуб в Суперлиге, хотя мы старались это сделать. Вопрос состоял в подготовке игроков для развития их будущей карьеры. Три футболиста получили вызовы в молодёжные, юношеские сборные. А один за приличную сумму перешёл в «Бешикташ».



– Потом спонсоры ушли?

– Да, сказали, что не останутся в клубе. Сейчас они планируют сотрудничать с «Вардаром». И даже хотели меня видеть на посту главного тренера. Но тогда я уже подписал контракт с индийским клубом.



– А какие ещё у вас были варианты, кроме Индии? Может, Россия?

– В России тишина. Я уже с этим смирился. Были другие варианты, говорили с Кувейтом, ОАЭ. Но конкретное предложение прислали из Индии. Не видел смысла кого-то ждать.