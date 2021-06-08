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Матч-открытие Евро-2020. Кто, где и когда сыграет

Чемпионат Европы уже совсем скоро. Самое время напомнить (а кому-то и рассказать) о матче-открытии турнира, в котором сойдутся сборные Турции и Италии.

Матч пройдёт в Риме, но итальянцы — номинальные гости

Предстоящий чемпионат континента уникален по своей логистике. Турнир впервые пройдёт сразу в нескольких городах Старого Света. До этого Евро проходил на территории не более чем двух стран: Бельгия-Нидерланды (2000), Австрия-Швейцария (2008), Польша-Украина (2012).

Из-за столь сложной схемы проведения турнира уже в первом матче нас ждёт странное зрелище — сборная Турции будет принимать итальянцев… в Риме. Несмотря на это, именно турки станут номинальными хозяевами.

Сравнение сборных Турции и Италии

Сборная Италии занимает седьмое место в рейтинге УЕФА. Турция — 29-я. Команды встречались между собой 10 раз. Интересно, что турки ни разу не смогли выиграть: на счету итальянцев семь побед, ещё три раза была зафиксирована ничья.

По данным портала Transfermarkt, стоимость состава сборной Италии более чем в два раза выше турецкой — 771 и 325 млн евро соответственно. Самый дорогой футболист в составе итальянцев — Николо Барелла (65 млн евро). У сборной Турции таковым является защитник «Лестер Сити» Чаглар Сёюнджю (45 млн евро).

На победу итальянцев букмекеры дают коэффициент 1.55. Успех турецкой сборной оценивается в 6.60. При этом Италия — фаворит не только в отдельно взятом матче с турками, но и всей группы А (коэффициент на их победу в группе — 1.51).

Когда и где состоится матч открытия Евро

Встреча между сборными Турции и Италии пройдёт в пятницу, 11 июня, на Олимпийском стадионе в Риме — домашней арене «Лацио» и «Ромы». На трибунах, по оценкам прессы, ожидается порядка 30 тысяч зрителей, и бóльшая их часть наверняка будет поддерживать сборную Италии. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Матч-открытие Евро покажет Первый канал, а «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.