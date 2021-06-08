Защитник «Локо» не играет уже восемь месяцев. Куда пропал Лысов?

У Михаила Лысова, 23-летнего левого защитника «Локомотива», неплохо складывалась карьера. Парню доверяли: Лысов довольно стабильно играл за основной состав клуба, вызывался в молодёжную сборную, где тоже был одним из основных игроков. Подробнее о защитнике можно прочитать вот здесь.

Но в один момент его карьера приостановилась.

15 октября 2020 года на официальном клубном сайте вышло следующее сообщение:

«В конце сентября у Михаила Лысова были обнаружены проблемы с сосудами. После тщательных обследований и консультаций с врачами, медицинским штабом было решено исключить занятия спортом на несколько месяцев. В этот период Михаил будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов».

31 мая у игрока истёк контракт с клубом, который Михаил заключал ещё при Геркусе. До сих пор официальной информации о контракте футболиста не было, хотя с другими игроками будущее проясняется: недавно продлили контракт с Борисом Ротенбергом, Максим Мухин ушёл в ЦСКА, а Брайна Идову поблагодарили и пожелали удачи в «Химках». Статус Лысова же до сих пор не определён.

Нам удалось выяснить, что 7 июня Лысов получил медицинское заключение о допуске к спортивным соревнованиям. И сам Михаил подтвердил эту информацию по телефону:

«Да, лечение позади, чувствую себя отлично. Было непростое время, уверенности не было. Но я консультировался у отличных специалистов в Москве и Санкт-Петербурге и очень рад, что могу вернуться в футбол. Контракт? О будущем мне сказать нечего, жду разговоров и предложения от «Локомотива», это мой родной клуб. Больше мне сказать нечего», — заявил Лысов «Чемпионату».

Прокомментировал состояние здоровья Лысова и главный врач сборной России Эдуард Безуглов, ранее работавший в клубе.

«Со здоровьем сейчас всё хорошо. Михаил прошёл все необходимые обследования в полном объёме и в Питере, и в Москве — противопоказаний к занятиям спортом нет. Так как Лысов был игроком молодёжной сборной, в РФС помогли пройти все обследования в структурах ФМБА. Параллельно он прошёл обследование и получил полноценный допуск в одной крупной клинике, где обследуются многие команды», — сказал Безуглов в разговоре с нашим корреспондентом.



В клубе на запрос «Чемпионата» ответили, что игрок в ближайшие дни пройдёт углублённое обследование под наблюдением узкоспециализированных врачей и медицинского штаба «Локомотива». Вопрос здоровья игрока – главный для клуба, это момент, в котором рисковать мы не можем. На первый сбор игрок поедет вряд ли – команда будет тренироваться в условиях среднегорья, что повышает нагрузку на футболиста. «Локомотив» намерен сделать всё возможное, чтобы Лысов имел возможность вернуться в большой футбол.