Болельщик какой сборной ты на самом деле? Тест «Чемпионата»

Футбол, как известно, это не вопрос жизни и смерти – это гораздо важнее. Причём в основном только для тех, кто смотрит на этот эмоциональный вид спорта со стороны. Настоящие болельщики переживают поражения своей команды намного тяжелее, чем сами футболисты, наизусть помнят историю национальной сборной и на стадион всегда надевают что-то счастливое.
Всего девять вопросов помогут понять, болельщик какой страны ты на самом деле. Что тебе больше по душе, что в твоих мыслях, что ты любишь в футболе – результат может быть очень неожиданным. Как и повороты игры на Евро-2020, которые становятся ещё острее вместе с чипсами Pringles. А благодаря розыгрышу призов, который проводится каждые 90 минут, атмосфера главного спортивного события этого лета ощущается ещё сильнее.
Чтобы выиграть умный футбольный мяч, сертификаты, спортивную экипировку и снаряжение, нужно купить упаковку Pringles. А дальше — регистрируйте код с банки на football.pringles.com. Или же принимайте участие в TikTok-челлендже, который стартует 11 июня. Самые крутые участники получат игровую приставку, беспроводные наушники и смартфон 12 серии. Присоединяйтесь и веселитесь вместе с Pringles!
Готов?
- 17 июня 2021
-
08:00
-
07:40
-
07:12
-
06:18
-
05:58
-
05:19
-
04:49
-
04:41
-
04:31
-
04:15
-
04:00
-
03:45
-
03:25
-
03:14
-
03:02
-
02:38
-
02:25
-
02:09
-
02:05
-
02:03
-
02:01
-
01:59
-
00:56
-
00:50
-
00:49
-
00:26
-
00:24
-
00:05
- 16 июня 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:48
-
23:22
-
23:11
-
23:08
-
22:39