Болельщик какой сборной ты на самом деле? Тест «Чемпионата»

Бей вперёд — игра придёт? Кричать только шёпотом? Шлем с перьями или суп из свёклы? Ответь на наши вопросы и узнай.

Футбол, как известно, это не вопрос жизни и смерти – это гораздо важнее. Причём в основном только для тех, кто смотрит на этот эмоциональный вид спорта со стороны. Настоящие болельщики переживают поражения своей команды намного тяжелее, чем сами футболисты, наизусть помнят историю национальной сборной и на стадион всегда надевают что-то счастливое.

Всего девять вопросов помогут понять, болельщик какой страны ты на самом деле. Что тебе больше по душе, что в твоих мыслях, что ты любишь в футболе – результат может быть очень неожиданным. Как и повороты игры на Евро-2020, которые становятся ещё острее вместе с чипсами Pringles. А благодаря розыгрышу призов, который проводится каждые 90 минут, атмосфера главного спортивного события этого лета ощущается ещё сильнее.

Чтобы выиграть умный футбольный мяч, сертификаты, спортивную экипировку и снаряжение, нужно купить упаковку Pringles. А дальше — регистрируйте код с банки на football.pringles.com. Или же принимайте участие в TikTok-челлендже, который стартует 11 июня. Самые крутые участники получат игровую приставку, беспроводные наушники и смартфон 12 серии. Присоединяйтесь и веселитесь вместе с Pringles!

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