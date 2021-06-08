«Вилков солгал». За что двух российских судей пожизненно отлучили от работы

В судейском корпусе РФС в последнее время происходит чистка. Пожизненно отстранён Вилков, истёк срок договора с Калошиным, который отвечал за VAR, а сегодня глава судейского комитета Ашот Хачатурянц подтвердил отстранение от работы судьи Станислава Васильева. На пресс-конференции Хачатурянц подвёл итоги сезона для арбитров и рассказал об изменениях в арбитражной системе.

«Пока я руковожу, Васильева не будет в судейском корпусе»

Новым руководителем VAR назначен Кирилл Верхолётов. По словам Хачатурянца, это опытный человек, который исправит ошибки системы и в ближайшее время представит концепцию развития VAR.



– Калошину мы благодарны за работу, которую он провёл, он стоял у истоков, – заявил Хачатурянц о предыдущем руководителе проекта, – но больше никаким образом взаимодействовать с VAR он не будет. У Леонида закончился договор с РФС. Меня не устраивало количество скандалов, которые были вокруг VAR. И то, что судьи получают разные сигналы по трактовке одного момента от руководителей департамента судейства и руководителя VAR.



Ещё один человек, закончивший работу при Хачатурянце, – судья Васильев. Его уход связан с результатами проверки: судейский комитет не рекомендовал его включение ни в один из списков на следующий год. Отреагировал Хачатурянц и на информацию о взятке Васильеву в размере пяти миллионов рублей.



– Если бы я обладал возможностями следственных органов, и он был пойман за руку, то тогда это рассматривалось бы в другом месте, — заверил он. — Но речь идёт о слухах. Мне до игры из четырёх источников позвонили и сказали, но информация юридически не доказана. Разве я могу сказать об этом открыто?

– Он больше никогда не будет судить?

– Я вам сказал нет, но это распространяется на тот момент, когда я руковожу судейским корпусом. Теоретически новый глава смог бы вернуть Васильева. Пока я руковожу, этого не будет. Мы информацию накапливаем, не реагируем остро на скандалы в прессе. Но когда критическая масса становится приличной, в этот момент запускается процесс проверки. Теперь у нас есть чёткий механизм — решение ЭСК. А дальше это выносится на исполком, где решение утверждается.



– А что показал полиграф?

– Васильев добровольно согласился пройти полиграф. Но это часть внутреннего расследования. Вернуться в судейство на следующий год Васильев не сможет. Не провожу аналогию с Вилковым.



– Его уход можно сравнить с уходом Еськова?

– Люди испытывают разное количество стресса, находясь перед экраном на VAR и в поле. К сожалению, не все, кто проявляет себя хорошо на поле, могут быть хорошими инспекторами на VAR. Пример – Казарцев, который совершил большое количество ошибок, но он здорово разбирается с VAR, даёт трактовки, своевременно вмешивается. То же самое могу сказать и о Сухом, которого мы удалили из-за отрицательных оценок. Но человек здорово работает на VAR. Преподавание в академии для Еськова сейчас лучший вариант, он передаёт свой судейский опыт молодому поколению. Квалификации для работы на VAR хватает, но не хватает моего желания. С чем это связано? Он прекрасно преподаёт.

«Если нет налоговой декларации, то лучше молчать, чем врать»

Тему Михаила Вилкова, пожизненно отстранённого от судейства в этом сезоне, Хачатурянц тоже не обошёл. И высказался жёстко:



– Очень интересное пояснение про имущество давал Вилков. Лучше бы он не комментировал и нашу встречу, и своё имущество. Более-менее разумный человек вытаскивает налоговую декларацию за последние 10 лет. Если нет налоговой декларации, то лучше промолчать, чем врать.



– Он ушёл с формулировкой «утрата доверия». Можете её пояснить?

– Формулировка «утрата доверия» очень часто принимается. У меня есть два необходимых качеств сотрудников: профессионализм и лояльность. Любой намёк на коррупцию — это удар в спину главы судейского корпуса. Главная задача – побороть коррупцию. Есть красные флажки, о которых я говорю с судьями: не брать денег, не делать ставок. Всё остальное мы сможем решить: и имидж поднять, и обучением заняться, и страховкой. А за эти флажки заходить нельзя.



– Что было в случае Вилкова?

– Вилков солгал на КДК, его отстранили на восемь матчей. Я предупредил его лично, что, если такое повторится, я отстраню навсегда. Игра «Локомотив» – «Ростов»: две результативные ошибки. Судья находился в прямой видимости. У такого опытного судьи такого быть не может. Вам нужно, чтобы судьи не допускали ошибок или за руку его поймать? У меня нет сыщиков, информаторов, но его ошибки очевидные. Эти ошибки были сделаны после предупреждения.

– Что будет с отстранённым Лапочкиным?

– Решение УЕФА принимается сегодня. К сожалению, он допустил ошибку. Если бы УЕФА разрешил Лапочкину пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность, на 99 процентов он бы прошёл. С огромной долей вероятности Лапочкин не причастен к тому, в чём его обвиняют. Надеюсь, что решение позволит оставить Лапочкина в профессии. Был контакт с клубом, о котором он не доложил. Человек, который пытался его коррумпировать, был пойман.



– Безбородов и Волошин продолжат работать?

– Безбородов довольно хорошо отсудил после отстранения. Не вижу причин, по которым он не может продолжить карьеру. А Волошин пока под вопросом. Его оценки оставляют желать лучшего.

«Я не ханжа, сам могу выпить, но ты не имеешь никакого права делать это с представителями команд»

Хачатурянц не обошёл стороной и интервью президента «Урала» Григория Иванова, который не поддержал отстранение Вилкова, не согласился с тем, что никто из клуба не должен встречать судей и заходить к ним в раздевалку:



– С огромным уважением отношусь к человеку, который руководит этой важной командой. Но на примере его комментария могу сказать, что мы находимся на разных планетах. Приезд в Турцию и получение скидки 30 процентов – нормально для обычного человека. Я не ханжа, сам могу выпить, но если ты в данном случае сидишь с представителями команды в ресторане и распиваешь алкоголь, то на это ты не имеешь никакого права.



– А что делать с заходами в судейскую?

– Заходить в судейскую — каждый считает это нормой. Но если судья этого не хочет, не хочет слышать твои эмоции? У кого-то эмоции переходят границы, кто-то может с пистолетом зайти и угрожать, кто-то без пистолета угрожать. Как определять эту форму? Было принято единое правило – никто не имеет права заходить в судейскую. Это закон. В этих моментах я никогда не смогу сойтись во мнении с этим уважаемым человеком.

– Как вы сами переживаете критику в свой адрес?

– Меня то персиками на рынок отправляют торговать, то обсуждают мою национальность. Это нормальная история, есть люди, которые могут себе это позволить. Но со стороны журналистов я бы хотел, чтобы люди более профессионально выполняли свою работу. Футбол я точно не из космоса наблюдал. Хотелось бы получать профессиональную критику. Когда критика касается насущных вещей, недоработок, конечно, это идёт только на пользу.

– А как вам критика от Слуцкого?

– Обсудили с судьями и его слова. Слуцкий – эмоциональный тренер, я говорил с ним, с руководителем клуба. Они понимают, что оскорблять нельзя. Но верх непрофессионализма – не пожать поданную руку. Я объяснил, что, если вы встретили Слуцкого на улице, можете перейти на другую сторону, но на матче, где этот человек представляет клуб, так делать нельзя. Ребята меня услышали. Футбол — это эмоции, мы всё делаем для болельщиков. Этот вопрос был исчерпан, я почувствовал понимание со стороны коллег.



– Виктор Кашшаи продолжит работать в РФС?

– Кажется, он сейчас в Венгрии, пока он работает. Не хочу комментировать никакие слухи. У меня есть недовольство результатами собственной работы. Также есть претензии и к коллективу. Безусловно, есть вопросы ко всем, включая Виктора. Но это не значит, что сделаны выводы и Виктор перестанет работать. Есть ряд пожеланий, посмотрим, будем обсуждать.



– Вам ведь действительно предлагали стать президентом РПЛ?

– Вы знаете, что предложение поступало, отрицать бессмысленно. С уважением отношусь к Прядкину, он делает максимальное для РПЛ. Очень хочу доделать работу, которую начал, хочу закончить эти реформы. Уверен, с моей командой мы сможем сделать серьёзный шаг. Я хочу довести до конца то, что начал. С огромным оптимизмом смотрю на следующий сезон. Этот оптимизм дала мне встреча с судьями, которая была очень откровенной, обсуждались и не совсем приятные вещи. Но я искренне поверил, что те, кто остался, любят профессию и не пересекут определённые флажки. Прядкин же все свои силы и возможности положил на то, чтобы РПЛ стала лучше. Всегда есть критики и недовольные люди, но есть главное правило – системность работы может привести к результату. Моя команда понимает требования к системности, в РПЛ то же самое. Уверен, энтузиазма там не меньше. Дюков высказал свою точку зрения по этому поводу: необходимо довести до логического завершения любое дело, которое ты начал.