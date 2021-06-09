«Арена Санкт-Петербург» построена на легендарном месте. История Крестовского острова

Совсем скоро пройдёт первый матч Евро-2020, открытие состоится в столице Италии — Риме. В России же игры турнира будут проходить на «Арене Санкт-Петербург». Крестовский остров, где уже давно располагается этот стадион, обладает большой спортивной историей: ещё с начала прошлого века он привлекал петербуржцев как место для неспешных прогулок и активного отдыха. Кроме того, там располагался Императорский яхт-клуб и открывались первые спортивные клубы. А в 30-е годы началось строительство масштабного сооружения – стадиона на 100 тысяч мест. Вспоминаем его историю в специальном проекте «Чемпионата» и Volkswagen Russia.





Следите за матчами чемпионата Европы в Санкт-Петербурге и проникайтесь атмосферой настоящего футбола в специальных фан-зонах с 11 июня по 11 июля. И не забудьте посетить бренд-зону настоящих болельщиков Volkswagen на Конюшенной площади, где вас будет ждать новый внедорожник Volkswagen TAOS — быстрый, компактный и стремительный нападающий, мастер молниеносных атак! Станьте одним из его первых владельцев. Всемирно известный бренд уже много лет идёт рука об руку со спортом и в буквальном смысле слова болеет за болельщиков, стараясь сделать их передвижение по дорогам России и зарубежья комфортным, безопасным и качественным.Следите за матчами чемпионата Европы в Санкт-Петербурге и проникайтесь атмосферой настоящего футбола в специальных фан-зонах с 11 июня по 11 июля. И не забудьте посетить бренд-зону настоящих болельщиков Volkswagen на Конюшенной площади, где вас будет ждать новый внедорожник— быстрый, компактный и стремительный нападающий, мастер молниеносных атак! Станьте одним из его первых владельцев.

С самого начала. Почему остров – Крестовский?

На старых картах его обозначали как Ristisaari, что значит «крестовый остров». Одна из версий происхождения названия связана с упоминанием в Писцовой книге XVI века «острова с крестом на часовне», другая – с придорожными могильными крестами, служившими в давние времена ориентирами для путешественников. Некоторые исследователи полагали, что когда-то на острове находилось озеро, форма которого была крестообразной. Но такое название он носил не всегда: в начале XVIII века Пётр I подарил его своей сестре Наталье, и на картах появился «Остров Святой Натальи». В 1730-м владельцем стал Бурхард Христофор Миних, который, не церемонясь, переименовал землю в «Христофоровскую». Название «Крестовский» вернулось к острову в конце XVIII — начале XIX века.

Топи и болота

В 1932 году партия приняла решение о строительстве самого большого стадиона в мире — вместимостью 100 тысяч зрителей – разработку проекта доверили именитому архитектору, профессору Академии художеств Александру Никольскому. «Всесоюзная» арена должна была стать масштабным сооружением, символом нового прекрасного мира, а Крестовский остров – местом притяжение советских граждан.



Под строительство отвели западную стрелку Крестовского острова, не учтя при этом очень важный фактор: берег, где собирались возводить стадион, был низменным и болотистым, из-за чего малопригоден для такого крупного строительства. Пришлось проводить дополнительные работы по осушению, укреплению и поднятию уровня земли до 2 метров. Грунт поднимали со дна Финского залива, потом укладывали его в форме кратера – приблизительно на это ушло три миллиона кубометров! Архитектор видел стадион в форме холма, внутренние склоны которого должны были служить трибунами, а внешние – стать системой лестниц и пандусов. Окружать всё это должны были шестнадцать величественных башен, галерея и входная площадь. Проект стадиона был уникальным: архитектор соединил в своём замысле идею древнегреческих палестр, архитектуру итальянского средневековья, раннего Возрождения и советского конструктивизма.

Никольскому также доверили разработать план по обустройству прилегающей к стадиону территории. В основе была идея проложить магистраль через всю стрелку, к которой, как к артерии, примыкали улочки – таким образом создавалась иллюзия бесконечности пространства, тонущего в зелёных пологих склонах и террасах. Помимо стадиона, на Крестовском острове расположились бы и другие спортивные сооружения: водный театр, центр парусного спорта, открытые бассейны, площадки для занятия спортом, трамплины и вышки для прыжков в воду. В планах Никольского даже были детские ясли, куда взрослые могли бы сдать детей на время нахождения в парке или на стадионе. Это был Версаль XX века, парк будущего, увенчанный стадионом-холмом.

Проект утвердили в 1934-м, тогда же умер Сергей Миронович Киров, именем которого впоследствии назовут стадион – большевик стал инициатором модернизации Крестовского острова и лично выбрал место для новой арены. Смета на строительство неумолимо росла, потому что Никольский так увлёкся проектированием, что постоянно добавлял и добавлял что-то новое для будущих посетителей парка: теннисные корты, тиры, яхт-клуб, водный клуб, летний театр… И всему у него было объяснение: это благо для общества, воспитания здорового и жизнерадостного поколения.

Панорама строительства стадиона, 1939 год

К лету 1941 года строительные работы по возведению стадиона завершились на 70%, а затем приостановились. Но Никольский не переставал создавать эскизы по улучшению проекта стадиона: он создал сотни рисунков, которые подписывал «шифрами» из разряда «Даёшь Коринф!» и «Весёлые маски движутся по берегам и на лодках в причудливом освещении фонарей…». Глобальность его замыслов выражалась не в денежном значении – стоимость стадиона со всеми задумками архитектора не превысила бы затраты даже на самую небольшую сталинскую высотку в Москве – она заключалась в композиции и смыслах.

Сергей Миронович Киров (настоящая фамилия Костриков) – революционер и советский политический деятель. Под его руководством промышленность в Ленинграде вышла на новый уровень, также в 30-х годах он занимался «социалистической реконструкцией» города – по его инициативе на Крестовском острове было решено сделать центр активного отдыха: физкультуры, спорта и народных гуляний.

Планы, которым не удалось сбыться

Строительство продолжили в 1945 году: на возведение стадиона бросили все народные силы. На стройке работали не только профессиональные рабочие, но и студенты ремесленных училищ и строительных вузов, а каждую субботу там собирались от 3 до 7 тысяч энтузиастов, готовых помочь в благом деле. Силами народа арену достроили к 1950-му, но окончательный её вариант несколько отличался от первоначального проекта Никольского. Трибуны не удалось накрыть колонной галереей, а рядом с центральным входом – возвести 60-метровую смотровую башню, увенчанную барельефом Кирова. Больше всего архитектора расстроило, что большинство его задумок по организации парка вокруг стадиона так и не воплотилось, потому что вместо развлекательных и оздоровительных рекреаций партия приняла решение разместить на Крестовском острове Парк победы.



Бытует мнение, что строительство башни и колонной галереи стало невозможным отчасти из-за самого архитектора: у него было столько разных эскизов, что каждый последующий противоречил предыдущему – мастер боялся, что его идеи упростят. Но в итоге так и получилось.

Открывали стадион 30 июля 1950 года команды «Зенит» и «Динамо» Ленинград – на матч собралось порядка 100 тыс. зрителей. Программа праздника была масштабной: началось всё с торжественного марша колонн заслуженных мастеров спорта, юных спортсменов, физкультурников и гимнастов, потом продолжилось чествованием футболистов. Матч закончился с символичным счётом 1:1.

Фото: fc-zenit.ru

Из программы матча-открытия:

«С каждым годом меняется облик нашего города – крупнейшего центра технического прогресса страны. Он становится всё лучше и краше. Широко осуществляется сталинский план дальнейшего развития городского хозяйства и благоустройства Ленинграда. Возникают новые жилые здания, парки, сады, дома культуры, рабочие клубы. Многие ленинградцы хорошо помнят, как выглядели болотистые места Крестовского острова на отмелях Финского залива. Теперь эти места стали неузнаваемыми. Здесь вдохновлённым трудом строителей воздвигнут величественный памятник Сергею Мироновичу Кирову. Сооружён крупнейший в стране спортивный стадион, которому присвоено имя пламенного трибуна революции. <…> Строительство стадиона им. Кирова – ещё одно яркое проявление заботы большевистской партии, советского правительства и лично товарища Сталина о Ленинграде, развитии массового физкультурного движения, укреплении здоровья и отдыхе трудящихся».

Фото: fc-zenit.ru

Стадион ожидали четыре реконструкции

1970. Монтаж новых табло: деревянные заменили на электронные.

Фото: pastvu.com

1978-1980. За 25 лет эксплуатации холм заметно осел – сказались тяжесть зрителей и холодный климат, а тут стадион включили в число объектов летней Олимпиады-1980. Реконструкция была неизбежна, и в 1978 году объект закрыли на ремонтные работы. Укрепили чашу, заменили бетонные основания, в которых за столько времени образовались пустоты, установили четыре осветительные башни и изменили конфигурацию сидячих мест, из-за чего общая вместимость сократилась до 74 тыс. зрителей. А на месте, где Никольский собирался построить башню, установили чашу для олимпийского огня.

Фото: olympteka.ru

1993-1994. Поводом для третьей реконструкции стало проведение Игр доброй воли. Из глобальных изменений было только замена деревянных скамеек на пластиковые сидения, что вновь привело к сокращению числа мест – на этот раз до 64 тыс. зрителей.



2002-2003. За несколько лет до сноса на стадионе провели мелкие работы по модернизации инженерных коммуникаций

Фото: Wikipedia

Эпоха глобализации

В 2006 году «Зенит» провёл свой последний матч на легендарном стадионе – арену решено было снести, так как с каждым новым годом она всё меньше и меньше соответствовала стандартам. На этом же историческом месте администрация города решила построить новую – и объявила конкурс на лучший архитектурный проект. Тогда его выиграла японская компания, которая предложила построить стадион в форме космического корабля, приземлившегося на остров. Планировалось, что строительство начнётся в 2007 году и закончится в 2009-м, но вместо этого оно затянулось на долгие десять лет, сопровождавшихся сменой подрядчиков, раздутой сметой и неоднократно возникающими проблемами.

Несмотря на все трудности, «Арена Санкт-Петербург» успешно приняла матчи Кубка Конфедераций, чемпионата мира, а вскоре откроет двери болельщикам, которые приедут в Санкт-Петербург на матчи чемпионата Европы. У нового стадиона уже своя, уникальная история, подпитку которой даёт место, когда-то выбранное Кировым и разработанное Никольским. Идеи советского архитектора нет-нет да и воплощаются в нынешнем парке – пусть и не в том виде, о котором ему мечталось, и не под теми лозунгами, которые некогда сопровождали застройку острова.