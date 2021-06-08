«Россия забила пять автоголов». Как сборная тренировалась перед детьми

Открытая тренировка на стадионе «Динамо» – последняя возможность болельщиков пообщаться со сборной.

Дым, огни, похожий на всех фотографиях на дирижёра Черчесов и вопящий в микрофон Дзюба – такого не было. Тренировка прошла в формате утренника: непоздним вечером вторника на стадион пришли в основном дети с родителями и маленькие игроки из футбольных академий. Что было заметно по почерку и оформлению плакатов – подозрительно одинаковой формы и подозрительно брошенным на местах после тренировки:



«Россия, пришло твое время».

«Подолье за Россию».

«Сафонов, подари перчатки».

«Черышев, подари футболку».

«Кудряшов, скорейшего выздоровления».

Фото: «Чемпионат»

Игроки на просьбы болельщиков не отвечали и футболки в них не бросали. Из-за антиковидных правил сборная не могла подойти к трибунам, так что единственное сближение произошло после тренировки: бега, работы с мячом и матча в формате девять на девять, когда одна из трёх девяток стояла за линией поля и отбивала летящие в аут мячи.



Дзюба взял микрофон и произнёс четыре фразы: «Всем привет! Спасибо, что пришли. Ждём вас на матчах с Бельгией и Финляндией. Спасибо!»

Что ещё происходило на тренировке? Шесть новых наблюдений.



1. Оздоев – самый крикливый. Подсказывал и громко радовался, когда катнул Дивееву между ног.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

2. Шунин – Марио, Джикия, Семёнов, Жирков – Зобнин, Оздоев – Головин, Дзюба. Так выглядела одна из девяток – состав, максимально похожий на оптимальный для старта на Евро.



3. Левая Черышева работает – забил издалека Дюпину, расстреляв его правый угол.



4. Лучшая шутка, которую я услышал после трёхсторонки сборной: «Россия забила пять автоголов».



5. После тренировки игроки отрабатывали удары, а Дзюба и не вошедший в окончательный список Евгеньев играли в «Попади по перекладине». Дзюба попал трижды и столько же раз заставил Евгеньева кувыркаться. После каждой перекладины Артём танцевал и сжимался от смеха, когда Евгеньев промахивался.



6. На трибунах больше всего кричали про Дзюбу, Головина и Джикию. А их действия детские голоса сопровождали заботливым «Ой, ой, ой».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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После тренировки сборная ушла. Дальше – аплодисменты и дежурные слова Джикии и Караваева на пресс-конференции. Что против Бельгии будет тяжко, а Лукаку будет сдерживать не один лишь Джикия, а вся сборная России.