«Россия забила пять автоголов». Как сборная тренировалась перед детьми

Открытая тренировка на стадионе «Динамо» – последняя возможность болельщиков пообщаться со сборной.
Дым, огни, похожий на всех фотографиях на дирижёра Черчесов и вопящий в микрофон Дзюба – такого не было. Тренировка прошла в формате утренника: непоздним вечером вторника на стадион пришли в основном дети с родителями и маленькие игроки из футбольных академий. Что было заметно по почерку и оформлению плакатов – подозрительно одинаковой формы и подозрительно брошенным на местах после тренировки:
«Россия, пришло твое время».
«Подолье за Россию».
«Сафонов, подари перчатки».
«Черышев, подари футболку».
«Кудряшов, скорейшего выздоровления».
Фото: «Чемпионат»
Игроки на просьбы болельщиков не отвечали и футболки в них не бросали. Из-за антиковидных правил сборная не могла подойти к трибунам, так что единственное сближение произошло после тренировки: бега, работы с мячом и матча в формате девять на девять, когда одна из трёх девяток стояла за линией поля и отбивала летящие в аут мячи.
Дзюба взял микрофон и произнёс четыре фразы: «Всем привет! Спасибо, что пришли. Ждём вас на матчах с Бельгией и Финляндией. Спасибо!»
Что ещё происходило на тренировке? Шесть новых наблюдений.
1. Оздоев – самый крикливый. Подсказывал и громко радовался, когда катнул Дивееву между ног.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
2. Шунин – Марио, Джикия, Семёнов, Жирков – Зобнин, Оздоев – Головин, Дзюба. Так выглядела одна из девяток – состав, максимально похожий на оптимальный для старта на Евро.
3. Левая Черышева работает – забил издалека Дюпину, расстреляв его правый угол.
4. Лучшая шутка, которую я услышал после трёхсторонки сборной: «Россия забила пять автоголов».
5. После тренировки игроки отрабатывали удары, а Дзюба и не вошедший в окончательный список Евгеньев играли в «Попади по перекладине». Дзюба попал трижды и столько же раз заставил Евгеньева кувыркаться. После каждой перекладины Артём танцевал и сжимался от смеха, когда Евгеньев промахивался.
6. На трибунах больше всего кричали про Дзюбу, Головина и Джикию. А их действия детские голоса сопровождали заботливым «Ой, ой, ой».
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
***
После тренировки сборная ушла. Дальше – аплодисменты и дежурные слова Джикии и Караваева на пресс-конференции. Что против Бельгии будет тяжко, а Лукаку будет сдерживать не один лишь Джикия, а вся сборная России.
- 8 июня 2021
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